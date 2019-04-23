ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50%

Наблюдательный совет банка, который возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов, принял решение отказаться от общего правила о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО, но намерен вернуться к нему по итогам 2019 года

Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Наблюдательный совет ВТБ принял решение направить 15% чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на выплату дивидендов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет кредитной организации, заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Остальная часть прибыли, уточнил Силуанов, пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка.

«В связи с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель III», наблюдательный совет Банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО», — отметил он.

По словам первого вице-премьера, внедрение стандартов «Базель III» потребовало от ВТБ докапитализации в 450 млрд руб. в период с 2017 по 2019 год. Силуанов подчеркнул, что стратегия банка предусматривает, что по итогам 2019 года ВТБ вернется к выплате акционерам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.​

Как позднее сообщил банк, на выплаты дивидендов будет направлено 26,8 млрд руб., из них держатели обыкновенных акций получат чуть больше половины — 14,2 млрд руб., или 0,11 коп. на бумагу, на привилегированные акции будет выплачено 12,6 млрд руб. (на префы первого типа — 5,1 млрд руб., второго — 7,4 млрд руб.).