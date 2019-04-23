ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50%

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,01 EUR Бирж. 71,48 -0,35 Brent 74,31 +0,30% USD Нал. 64,25 63,39 EUR Нал. 72,14 71,22 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1202 -0,0055 BTC/USD Бирж. 5 616,60 +198,80 IMOEX 2 580,64 -0,16% RTSI 1 274,05 -0,12% DJIA 26 572,89 +0,23% Nasdaq 8 061,81 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+20,85%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+20,85%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 13:21
«Гормост» опроверг сообщения о затоплении Лефортовского тоннеля Общество, 17:10 Революция рекламы в примерах: как цифровые технологии помогают бизнесу РБК и МегаФон, 17:10 Сбербанк объяснил сбой в работе в начале апреля ошибками подрядчика Финансы, 17:07 Пашинян не сам написал поздравление Зеленскому на украинском языке Политика, 16:57 $130 млн потерял основатель SoftBank из-за криптовалют Крипто, 16:53 Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Политика, 16:52 ВТБ запланировал нарастить число клиентов в 1,5 раза Финансы, 16:46 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 16:40 Курс евро упал до минимума за год Финансы, 16:40 Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя Общество, 16:31 Экс-глава связанной с Пригожиным фирмы получил алмазный контракт в ЦАР Политика, 16:30 Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года Экономика, 16:30 Медведеву показали макет мусоровоза нового типа Общество, 16:25 Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться Политика, 16:23
Экономика ,  
0 
ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50%
Наблюдательный совет банка, который возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов, принял решение отказаться от общего правила о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО, но намерен вернуться к нему по итогам 2019 года
Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Наблюдательный совет ВТБ принял решение направить 15% чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на выплату дивидендов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет кредитной организации, заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Остальная часть прибыли, уточнил Силуанов, пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка.

«В связи с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель III», наблюдательный совет Банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО», — отметил он.

По словам первого вице-премьера, внедрение стандартов «Базель III» потребовало от ВТБ докапитализации в 450 млрд руб. в период с 2017 по 2019 год. Силуанов подчеркнул, что стратегия банка предусматривает, что по итогам 2019 года ВТБ вернется к выплате акционерам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.​

Как позднее сообщил банк, на выплаты дивидендов будет направлено 26,8 млрд руб., из них держатели обыкновенных акций получат чуть больше половины — 14,2 млрд руб., или 0,11 коп. на бумагу, на привилегированные акции будет выплачено 12,6 млрд руб. (на префы первого типа — 5,1 млрд руб., второго — 7,4 млрд руб.).

Основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества, ему принадлежит 60,9% обыкновенных акций. Привилегированные акции первого типа были размещены в пользу Минфина при конвертации субординированного займа от ФНБ в капитал банка. Привилегированные акции второго типа были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов при докапитализации ВТБ через ОФЗ.

Финансы
Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ

В прошлом году ВТБ выплатил 44,8 млрд на обыкновенные и 28,7 млрд руб. на привилегированные акции двух видов. После объявления о предложенном размере дивидендов обыкновенные акции ВТБ на Мосбирже за 15 минут подешевели на 0,8%. О том, что дивиденды ВТБ за 2018 год будут меньше 50% прибыли, глава банка Андрей Костин говорил еще в октябре прошлого года.

«Уверен, ВТБ все [нормативы] будет соблюдать с учетом сниженных дивидендов и отсрочки по введению буферов капитала по «Базелю III». Очевидно, что государство пошло на такие послабления не для того, чтобы сейчас обсчитаться и спровоцировать нарушение банком нормативов. Несмотря на то что у Минфина были ожидания по дивидендам, понятно, что выполнение банком регулятивных требований важнее», — пояснил РБК старший аналитик Fitch Ratings Александр Данилов.

Банки рассчитывают свой показатель капитала на основании требований «Базеля III». Его положения предусматривают специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливают коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях развития кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.

Финансы
ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков

В конце ноября прошлого года Центробанк принял решение перенести сроки повышения надбавок на год, пойдя навстречу банкам. Надбавка за системную значимость с января 2019 года должна была вырасти до 1%, теперь срок перенесен на 1 января 2020 года (сейчас надбавка установлена на уровне 0,65%). Надбавка на поддержание достаточности капитала, в свою очередь, будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально же предполагалось, что надбавка достигнет показателя в 2,5% уже с 1 января текущего года.

Авторы: Анна Трунина, Георгий Макаренко, Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, дивиденды, Антон Силуанов, Минфин, вице-премьер, Центробанк
Материалы по теме
Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ
Финансы
ВТБ вышел из капитала попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка
Финансы
ВТБ подал против экс-владельцев «Трансаэро» иск на 250 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter