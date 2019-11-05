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Банк плохих долгов раскрыл условия сделки с Гуцериевым
В рамках соглашения «Сафмар» выкупит у «Траста» одни активы, реструктуризирует другие и откажется от требований к банку непрофильных активов и «Открытию». Сумма сделок, которые предусмотрены соглашением, превышает 135 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заключили соглашение об урегулировании споров с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, говорится в поступившем в РБК сообщении «Траста».

Согласно соглашению, «Сафмар» выкупит у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., откажется от исковых требований к группам «Траст» и БФКО (банк «Финансовая корпорация Открытие») на 31 млрд руб., а также реструктуризирует часть активов, принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб.

«Соглашение предусматривает целый набор сделок, это денежные сделки, где мы получим прямое денежное возмещение в результате их реализации. Порядка 41 млрд руб.», — сказал в эфире телеканала РБК президент, председатель правления банка «Траст» Александр Соколов. По его словам, речь идет о трансформации ряда активов и условий по некоторым активам, подразумевающим обеспечение полной рыночной стоимости на эту величину.

Финансы
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб.

«Я отмечу, что, конечно, деньги получает «Траст», он возвращает депозит ЦБ. Это также прецедент существенного возврата денег государству, которое в лице Центрального банка вложило, по сути, или в капитал банков, или в депозит банка «Траст», — заявил в эфире РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Сделки, вошедшие в соглашение, не раскрываются, гарантами по ним выступают группа «Сафмар», а также Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. Несколько сделок на общую сумму 35 млрд руб. должны завершиться до 31 декабря 2019 года, а трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года, отметили в «Трасте».

Банк непрофильных активов создали в июле 2018 года на базе «Траста», в него собрали активы санированных Центробанком Бинбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Сафмар», «Открытие», «Траст»
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