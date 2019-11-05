Банк плохих долгов раскрыл условия сделки с Гуцериевым

В рамках соглашения «Сафмар» выкупит у «Траста» одни активы, реструктуризирует другие и откажется от требований к банку непрофильных активов и «Открытию». Сумма сделок, которые предусмотрены соглашением, превышает 135 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заключили соглашение об урегулировании споров с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, говорится в поступившем в РБК сообщении «Траста».

Согласно соглашению, «Сафмар» выкупит у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., откажется от исковых требований к группам «Траст» и БФКО (банк «Финансовая корпорация Открытие») на 31 млрд руб., а также реструктуризирует часть активов, принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб.

«Соглашение предусматривает целый набор сделок, это денежные сделки, где мы получим прямое денежное возмещение в результате их реализации. Порядка 41 млрд руб.», — сказал в эфире телеканала РБК президент, председатель правления банка «Траст» Александр Соколов. По его словам, речь идет о трансформации ряда активов и условий по некоторым активам, подразумевающим обеспечение полной рыночной стоимости на эту величину.

«Я отмечу, что, конечно, деньги получает «Траст», он возвращает депозит ЦБ. Это также прецедент существенного возврата денег государству, которое в лице Центрального банка вложило, по сути, или в капитал банков, или в депозит банка «Траст», — заявил в эфире РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.