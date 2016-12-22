ЦБ допустил отсрочку ужесточения требований к капиталу для банков

ЦБ может на год отсрочить повышение требований к капиталу банков в связи с переходом на стандарт «Базель III». Ранее о смягчении требований к капиталу банков по новым правилам просил глава ВТБ Андрей Костин

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ЦБ может на год отсрочить введение двух надбавок к капиталу банков в соответствии со стандартом «Базель III». Об этом журналистам заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Надбавки к достаточности капитала по «Базелю III» были введены три года назад и согласно графику повышаются каждый год, напомнил Поздышев. «Каждую осень мы проводим с банками анализ влияния, для того чтобы посмотреть, насколько банки в этот график укладываются», — рассказал зампред ЦБ. Поздышев отметил, что окончательного решения еще нет, но совету директоров ЦБ будет предложено перенести введение двух надбавок с начала 2019-го на начало 2020 года.

Речь идет о двух надбавках к достаточности капитала. Первая — надбавка для поддержания достаточности капитала, финальное значение которой — 2,5%. «На 2019 год запланировано последнее увеличение коэффициента этой надбавки для всех банков на 0,625%, чтобы к январю показатель достиг 2,5%. Мы предлагаем банкам повысить буфер не одномоментно и не к 1 января 2019 года, а к концу 2019 года, так как не все банки успеют подготовиться, и по такому графику: к 1 апрелю 2019 года — на 0,125%, к 1 июля — еще на 0,125%, к 1 октября — на 0,125% и к 1 января 2020 года — на оставшиеся 0,250%», — уточнил Поздышев. «Это необязательный норматив, и единственная санкция за его нарушение — это ограничения для банка на распределение им прибыли», — добавил он.

Вторая надбавка, которую могут отсрочить, — надбавка к капиталу для системно значимых банков, которых сейчас 11 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, ПСБ, «ФК Открытие», МКБ). Эти банки должны сформировать надбавку к капиталу в 1%. «Банки практически ее сформировали, остался последний этап — увеличение на 0,35%, но мы будем предлагать банкам сформировать ее не к началу 2019 года, а к концу — к 1 января 2020 года», — сказал Поздышев. Он объяснил это позитивным трендом в кредитовании реальной экономики и тем, что ЦБ хочет дать банкам в течение 2019 года больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать их дополнительными требованиями к капиталу.

Ранее на нормы «Базель III» неоднократно жаловался глава ВТБ Андрей Костин. В мае 2018 года он говорил, что повышение надбавок к достаточности капитала потребует от ВТБ дополнительного капитала в 140 млрд руб. В сентябре Костин указывал на то, что пять из десяти крупнейших российских госбанков не имеют доступ к рынкам капитала из-за санкций, и поэтому требования к капиталу нужно скорректировать. Глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов поддерживал позицию Костина. «В нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей. Нам с ЦБ нужно серьезно все это взвесить», — говорил Силуанов в сентябре. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на это отвечала, что ЦБ вводит «буферы капитала не потому, что этого требует «Базель III», а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что высокопоставленные чиновники правительства планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перенос внедрения в России стандартов «Базель III». Источники агентства утверждали, что глава ВТБ Костин добивается вмешательства в этот вопрос помощника президента Андрея Белоусова.