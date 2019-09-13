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Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
«Открытие» не должен был становиться госбанком, заявил Петр Авен. Председатель совета директоров Альфа-банка считает это тактическим решением, которое в будущем станет ошибочным

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству. Об этом он заявил на сессии XVII Международного банковского форума в Сочи. По словам бизнесмена, это похоже на временные экономические решения начала 90-х годов, которые удалось отменить только через 10–15 лет.

«Такие меры принимаются и сегодня. <…> Такая мера, не побоюсь сказать в присутствии председателя Центрального банка, — это создание еще одного государственного банка «Открытие». Сегодня начали это делать, давайте временно сделаем его государственным, а потом приватизируем. Я очень скептически отношусь к приватизации «Открытия». Это типичный пример тактического решения, которое является глубоко ошибочным», — сказал Авен. Он также назвал ошибкой замораживание пенсионных накоплений.

Над высказыванием Петра Авена пошутил глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил передать «Открытие» крупнейшему частному игроку — Альфа-банку, сорвав аплодисменты.

«Альфа-банк — это витрина нашего банковского сектора, потому банк «Открытие» можно бесплатно передать Альфа-банку. А то «Открытие» так распухнет на деньгах ЦБ, что его и не продашь, он будет такой дорогой. Вот пока он не распух, предлагаю передать Петру», — сказал Костин.

Банк «Открытие» попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в августе 2017 года. В декабре того же года ЦБ стал владельцем 99,9% акций кредитной организации. «Открытие» объединили с санируемым Бинбанком и готовят к продаже в 2021 году. Председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов заявлял, что для продажи «Открытия» понадобится менять законодательство: в частности, разрешить реализацию части акций на бирже. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что продажа «Открытия» состоится, речь может идти о передаче частным инвесторам 20% акций банка.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Петр Авен, «ФК Открытие», Альфа-банк
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