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АТБ не ушел с молотка
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Газета
АТБ не ушел с молотка
Газета № 029 (2984) (1503) Финансы,
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АТБ не ушел с молотка
Первый аукцион по продаже санированного ЦБ банка провалился
ЦБ не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк с первого раза — МКБ и Совкомбанк не стали делать заявки даже по минимальной цене 6 млрд руб., посчитав ее завышенной. На АТБ регулятор обкатывает схему продажи банков после санации
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Банк России не смог продать санированный им Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), сообщил регулятор. Аукцион по продаже актива из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) признан несостоявшимся, так как допущенные к торгам Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк фактически не приняли в них участие.

Начальная цена лота составила 9,87 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона: каждые полчаса (с 9:30) цена аукциона понижалась на 1,285 млрд руб., до тех пор пока не опустилась до минимальной, 6 млрд руб. Но ни одной заявки на покупку банка даже по минимальной цене подано не было.

Теперь ЦБ рассчитывает продать банк в 2020 году, после того как «широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов», будет раскрыта информация о результатах деятельности кредитной организации за 2019 год.

АТБ пока что остается в собственности Банка России и продолжит работу под управлением временной администрации. Регулятор рассмотрит возможность формирования в банке постоянных органов управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития его бизнеса.

Септиллионы на аукцион: как ЦБ продаст первый актив из фонда консолидации
Финансы

Торги проводились на площадке «Сбербанк-АСТ» утром в четверг, 14 марта. Капитал АТБ разбит на огромное число акций, всего на продажу было выставлено более 30,9 септиллиона акций (номинальная стоимость одной бумаги составила мизерные 1/5155290941638853 руб.).

Почему покупатели передумали

МКБ пересмотрел свое виденье развития в регионе [бизнес АТБ сконцентрирован на Дальнем Востоке], ответили РБК в банке на вопрос, почему он не принял участие в торгах.

Совкомбанк сообщил, что провел подробную финансовую и налоговую проверку АТБ силами EY. «ФКБС​ зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», — отметил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. «Решение было принято накануне аукциона, уже после того как мы получили разрешения ФАС и ЦБ на приобретение АТБ и прошли регистрацию на аукционе», — пояснил он.

В текущей ситуации АТБ не может стоить меньше 6 млрд руб., прокомментировал зампред ЦБ Василий Поздышев. «После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи», — добавил он.

Ситуация, когда в аукционе ни один из заявленных участников не принял участия, — нормальная практика, так как банки-интересанты, чтобы провести due diligence, должны выставить свою заявку на аукцион, говорит директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. «Можно предположить, что после due diligence ни у одной из сторон не возникло интереса к этому активу в данный момент», — отмечает эксперт.

Вряд ли сейчас кто-либо действительно ожидал, что на этот актив будет спрос: больше похоже, что отрабатывалась сама схема реализации банка, взятого ранее на санацию, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Основная причина отсутствия спроса в том, что у потенциальных инвесторов на данный момент недостаточно информации о реальном положении дел в банке», — говорит эксперт.

АТБ обладает довольно специфическим профилем деятельности ввиду региональной концентрации операций и высокой доли операций с физлицами, проживающими в регионах его присутствия, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. То, насколько сочетается этот профиль с направлениями развития МКБ и Совкомбанка, — вопрос дискуссионный. «Прямолинейное наращивание активов не является задачей кредитных организаций, возможно, теоретический синергетический эффект не стал фактором, мотивирующим на данную покупку», — отмечает он. Дело ведь не только в цене, сама адаптация приобретенного банка в общую логику развития банка-покупателя может оказаться довольно затратным и долговременным процессом, поясняет Пивень.

Удастся ли продать банк через год

Финансовое состояние АТБ, по оценке АКРА, достаточно стабильно. В конце 2018 году банк вышел на прибыль по РСБУ, объем созданных резервов по кредитному портфелю стабилизировался, при этом кредитная организация занимает довольно устойчивое положение в основных регионах развития, что дает ей определенные конкурентные преимущества, говорит Валерий Пивень. Согласно последней опубликованной отчетности за девять месяцев 2018 года, убыток банка составлял 10,1 млрд руб. По итогам работы в 2019 году банк рассчитывает получить чистую прибыль на сумму свыше 2 млрд руб.

К 2020 году, на втором заходе, привлекательность банка, возможно, будет выше, предполагает Вороненко из S&P. По его мнению, ЦБ, вероятно, получил от участников нынешнего аукциона обратную связь и определенные пожелания.

Весьма вероятно, что в 2020 году список претендентов на покупку банка расширится: потенциальные покупатели будут иметь больше времени для оценки целесообразности приобретения такого актива, считает Пивень.

Хотя вопрос о том, будет ли банк продан в следующем году, остается открытым, отмечает Бахтин. Возможны различные варианты: если инвесторы убедятся в привлекательности актива, то банк может быть продан, но также нельзя исключать и передачу этой кредитной организации в случае очередного провала структурам вроде банка проблемных долгов, пессимистичен эксперт.

ЦБ в перспективе может попытаться продать АТБ либо по более низкой цене, либо самостоятельно развить банк и повысить его инвестиционную привлекательность, называет два возможных варианта младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Как устанавливалась цена

ЦБ объявил о планах продать АТБ на аукционе в декабре 2018 года. С момента старта процедуры оздоровления банка прошло всего семь месяцев. АТБ перешел в ФКБС в апреле 2018 года, а в сентябре был докапитализирован на 9 млрд руб. Эти деньги были направлены в том числе на погашение векселей (около 4 млрд руб.), выпущенных компанией ФТК, связанной с одним из бывших акционеров банка Андреем Вдовиным. Бумаги населению продавал сам АТБ — за счет привлеченных средств был профинансирован проект Вдовина. Продажа этих векселей и стала поводом для санации АТБ. Кроме того, ЦБ выкупил требования АТБ к ФТК: банк выдал ей кредитов на 1,2 млрд руб.

Независимый оценщик оценил банк в 5,9 млрд руб., но совет директоров регулятора решил поставить минимальную цену отсечки в размере 6 млрд руб., говорил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. За счет продажи АТБ регулятор планировал вернуть хотя бы часть средств, потраченных на его оздоровление.​

Интерес к активу проявляли три инвестора, говорил Поздышев в декабре, одним из которых была иностранная компания. Речь шла о китайской инвестиционной компании Fosun, писал «Коммерсантъ». Но 11 марта регулятор сообщил, что к торгам допущены только МКБ и Совкомбанк, которые в итоге не стали торговаться за банк.

АТБ должен был стать первым банком из числа санированных, который ЦБ планировал продать. Через три-четыре года перед регулятором стоит задача вернуть в рынок в разы более крупный банк — «ФК Открытие», очищенный от непрофильных активов и объединенный с Бинбанком. В июне 2018 года первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что через три-четыре года регулятор будет готов продать 20% «ФК Открытие». Долю, по ее словам, ЦБ планирует продать не менее чем за 1,3 капитала. Но опрошенные РБК эксперты тогда говорили, что продать 20% банка выше балансовой стоимости даже в 2021 году будет очень сложно.

Дальнейшая судьба еще одного крупного санированного в 2017 году банка — Промсвязьбанка — уже решена — ЦБ передал его государству для создания опорного банка оборонной промышленности.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Литова.
Теги: Центробанк , Азиатско-Тихоокеанский банк
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