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Протест с музыкальным уклоном
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Газета
Протест с музыкальным уклоном
Газета № 149 (3104) (3009)
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Протест с музыкальным уклоном
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» собрал десятки тысяч человек
В Москве прошла согласованная акция в поддержку фигурантов «московского дела». В ней приняли участие около 20 тыс. человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как проходит акция

  • Митинг прошел на проспекте Сахарова, его вели главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
  • Начался митинг с выступления Юлии Галяминой, кандидата от «Яблока», не зарегистрированного на выборы в Мосгордуму. Также выступили со сцены Алексей Навальный и Любовь Соболь, депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, лидер фракции «Яблока» в новой Мосгордуме Максим Круглов, телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Илья Азар, адвокат осужденного по «московскому делу» Константина Котова Мария Эйсмонт, фигуранты «московского дела», с которых сняли обвинения, и другие.
  • Завершился митинг выступлением Алексея Навального.
  • Основная тема выступлений — освобождение задержанных после прошлых протестных акций, а также фигурантов дела «Сети», дела о митингах в Ингушетии, аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
  • После первой части выступлений началась музыкальная часть акции — выступили музыкальные группы «Хадн дадн» и «Несчастный случай».
  • По данным «Белого счетчика», за 30 минут до начала акции собралось 3,4 тыс. человек, к 15:30 — 17,8 тыс., к 16:30 — 24,3 тыс. У столичной полиции похожие данные: «В согласованном властями Москвы митинге на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 20 тыс. человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан».

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Общество

  • На митинг пришли оппозиционер Илья Яшин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, рэпер Face, участники акции в поддержку Павла Устинова — артисты Александр Паль, Александра Бортич и Никита Кукушкин.
  • На митинге много плакатов, в основном с требованиями освобождения фигурантов «московского дела».
  • Мэрия согласовала акцию. До этого оппозиция подавала заявки на митинги 14, 21 и 22 сентября, но все они были отклонены.
  • Организатор акции — Либертарианская партия России. Она же была заявителем разрешенного митинга 10 августа.

Чему посвящена акция

  • Акция проводится в поддержку фигурантов «московского дела».
  • После несанкционированной акции 27 июля были задержаны, по разным оценкам, от 1074 до 1373 человек и заведено дело о «массовых беспорядках». Изначально по нему проходили 15 человек, затем обвинения с большинства были сняты.
  • В поддержку осужденного по «московскому делу» актера Павла Устинова его коллеги по цеху провели флешмоб в соцсетях и устроили пикеты у здания администрации президента. Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения на подписку о невыезде.

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Фотогалерея

  • Дело против другого участника протестов — Алексея Миняйло — было прекращено 26 сентября в суде. Обвинения в беспорядках с него были сняты.
  • 24 сентября артисты, писатели и режиссеры направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить фигурантов «московского дела». В числе подписантов письма были Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Татьяна Друбич, Авдотья Смирнова, Татьяна Догилева, Людмила Улицкая, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте и другие.
  • Обращения в защиту фигурантов дела выпустили также священники, историки, правозащитники, учителя, врачи, музыканты, программисты и представители других профессий.
  • Нескольким фигурантам «московского дела» вынесены приговоры за применение насилия в отношении представителей власти — 3 сентября были осуждены Данил Беглец и Иван Подкопаев на два и три года колонии, 4 сентября Кирилл Жуков и Евгений Коваленко получили три и 3,5 года колонии.
  • Еще один участник акций протеста — Константин Котов — получил четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Это стало вторым приговором по «дадинской» статье Уголовного кодекса.
  • Под арестом остаются еще три фигуранта дела (Никита Чирцов, Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский), двое под домашним арестом (Егор Жуков и Сергей Фомин) и один (Айдар Губайдуллин) под подпиской о невыезде.

Как проходили другие акции

  • С середины июля, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за претензий к собранным подписям, прошел ряд акций. Две из них — 20 июля и 10 августа — были согласованы.
  • На согласованный митинг 10 августа пришли от 20 тыс. до 50 тыс. человек. За участие в несогласованном шествии после митинга были задержаны, по разным данным, от 136 до 244 человек.
  • Последняя крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму состоялась 31 августа. Она стала единственным несогласованным мероприятием с июля, во время которого не было задержаний.
Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Кирилл Сироткин.
Теги: Мосгордума , протесты , Павел Устинов , Москва , митинг
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