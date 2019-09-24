Актеры попросили Медведева освободить участников «московского дела»

В письме актеров, режиссеров и общественных деятелей отдельно упоминается дело Алексея Миняйло, которого они называют «активным участником волонтерского движения»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Группа актеров и режиссеров направила письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой освободить фигурантов «московского дела». Среди подписавших письмо — режиссеры Андрей Звягинцев, Любовь Аркус, Авдотья Смирнова, Владимир Мирзоев, актеры Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Максим Виторган, Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая и другие.

В письме (есть у РБК) указано, что авторы с «большой тревогой» наблюдают за развитием «московского дела». Они приветствуют освобождение из-под стражи актера Павла Устинова, однако отмечают, что шесть человек после летних протестов в Москве получили реальные сроки. «Московское дело» должно быть прекращено! И все фигуранты должны выйти на свободу!» — говорится в конце документа.

При этом актеры и режиссеры подробно останавливаются на деле Алексея Миняйло, называя его «одним из активных участников волонтерского движения». В письме утверждается, что Миняйло ранее служил алтарником в домовом храме при МГУ, а сейчас занимается благотворительностью в помогающей социализироваться выпускникам детских домов организации «Полдень».

«Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для становления гражданского общества», — обращаются авторы к Медведеву. Они отмечают, что на заседании по мере пресечения 26 сентября суд «вполне мог бы» отпустить Миняйло из-под стражи.