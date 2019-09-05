Мэрия отказалась согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова

Власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Об этом говорится в уведомлении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии (копия есть в распоряжении РБК).

Указано, что в течение дня на территории проспекта будут проводиться «культурно-просветительские и социально значимые массовые мероприятия». Власти предложили провести митинг у памятника «Солдату Отечества — XX век» (пересечение улиц Перерва и Люблинской).

О том, что глава штаба экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подала московским властям уведомление о проведении митинга 14 сентября на проспекте Сахарова, стало известно 2 сентября. Темой мероприятия был указан лозунг «За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан». Заявленная численность акции — 100 тыс. человек.

Протестные акции из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей проходят с середины июля. Некоторые из них не были согласованы с властями столицы и сопровождались задержаниями. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, по данным полиции, были задержаны в общей сложности более 1,6 тыс. человек.