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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Шествие в Москве против арестов оппозиционеров. Главное
В Москве прошла несогласованная акция оппозиции против политических репрессий. Главное — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как проходила акция

  • Акция началась в 14:00 на Чистых прудах. После непродолжительных сборов собравшиеся отправились по маршруту шествия — к Пушкинской площади.
  • На акции выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь — в отличие от прошлых акций она не была задержана и смогла полностью пройти по маршруту шествия.
  • Полиция и Росгвардия не препятствовали проходу митингующих и не призывали их разойтись до тех пор, пока колонна не прошла к Пушкинской площади.
  • Около 15:30 представители органов правопорядка начали оцеплять Пушкинскую площадь и призывать активистов разойтись. Спустя полчаса оцепление было снято.
  • МВД оценило численность участников несогласованной акции в 750 человек.

Почему мэрия не согласовала акцию

  • В мэрии отказ в согласовании объяснили тем, что акция создаст помехи движению пешеходов. Кроме того, в этот день, по словам представителя пресс-службы московского департамента региональной безопасности, в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний.

Что стало поводом для акции

  • Акция 31 августа — одна из нескольких протестных акций, прошедших в Москве за последние месяцы. В отличие от предыдущих акций, проводившихся в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за нарушений при сборе подписей, это шествие, по словам организаторов, направлено против политических репрессий.
  • К политическим репрессиям, по мнению организаторов акции, относятся аресты незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД Ильи Яшина, Константина Янкаускауса и Дмитрия Гудкова, задержание кандидата Юлии Галяминой, а также дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля.

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Как проходили другие акции

  • С 13 июля, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации на выборах, прошло четыре акции. Две из них — 20 июля и 10 августа — были согласованы с властями.
  • После несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек и заведено дело о «массовых беспорядках», в ходе которого были арестованы 12 человек.
  • На согласованный митинг 10 августа пришли от 20 тыс. до 50 тыс. человек. После митинга за участие в несогласованном шествии были задержаны, по разным данным, от 136 до 244 человек.
Авторы: Юлия Сапронова, Кирилл Сироткин
Теги: Москва, выборы в Мосгордуму
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