Политика , 31 авг, 15:53
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Шествие в Москве против арестов оппозиционеров. Главное
В Москве прошла несогласованная акция оппозиции против политических репрессий. Главное — в материале РБК
Как проходила акция
- Акция началась в 14:00 на Чистых прудах. После непродолжительных сборов собравшиеся отправились по маршруту шествия — к Пушкинской площади.
- На акции выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь — в отличие от прошлых акций она не была задержана и смогла полностью пройти по маршруту шествия.
- Полиция и Росгвардия не препятствовали проходу митингующих и не призывали их разойтись до тех пор, пока колонна не прошла к Пушкинской площади.
- Около 15:30 представители органов правопорядка начали оцеплять Пушкинскую площадь и призывать активистов разойтись. Спустя полчаса оцепление было снято.
- МВД оценило численность участников несогласованной акции в 750 человек.
Почему мэрия не согласовала акцию
- В мэрии отказ в согласовании объяснили тем, что акция создаст помехи движению пешеходов. Кроме того, в этот день, по словам представителя пресс-службы московского департамента региональной безопасности, в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний.