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Газета
Главное про акцию «за честные выборы» в Москве
Газета № 116 (3071) (2907)
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Главное про акцию «за честные выборы» в Москве
Субботняя акция протеста в Москве стала рекордной по числу задержанных — по официальным данным, 1074 человека, по информации «ОВД-Инфо» — 1373. Почему борьба за выборы в Мосгордуму стала такой ожесточенной — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что произошло

В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция за допуск на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.

  • Проведение акции планировалось у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Полиция перекрыла проход к мэрии. Заграждения ОМОН разделили протестующих на несколько групп, которые передвигались по центру города.
  • Участники акции скандировали «Допускай!» и «Требуем честных выборов!», а также призывали уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Среди лозунгов в поддержку кандидатов звучала и критика в адрес президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, а также различные призывы к полиции. Плакатов было немного, в основном с теми же призывами к честным выборам и «За Любовь» (имелась в виду также снятая с выборов юрист ФБК Любовь Соболь).

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Политика

  • Корреспонденты РБК заметили на акции нескольких возможных провокаторов, призывавших к столкновениям с ОМОНом. Их действия в основном не находили поддержки у участников акции.
  • Несколько раз в сторону полицейских летели пластиковые бутылки. Полиция применяла дубинки. Росгвардия сообщила о двух своих сотрудниках, пострадавших от распыления газа.

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Кто пришел к мэрии

Данные о числе участников акции разнятся. Так как протестующие были разъединены полицией на несколько групп и находились в разных районах, сложно было отделить участников мероприятия от случайно оказавшихся там прохожих. По данным ГУ МВД, в акции приняли участие 3,5 тыс. человек, из них 700 — это работавшие на ней журналисты. Организаторы заявили о 5–10 тыс. участников.

Несанкционированная акция проходила без ее инициаторов. Утром в субботу большинство из них, в том числе Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу. Его организаторов накануне допрашивали или вызывали на допросы, у некоторых прошли обыски.

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые выступил в связи с протестами вокруг выборов в Мосгордуму утром в день акции. «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут», — предупредил он через соцсети, призвав не участвовать в мероприятии и решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

Как проходили задержания

Полиция сообщила о задержании 1074 человек. «По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве. Число задержанных — крупнейшее со времен митингов «Он вам не Димон» в марте 2017 года (тогда было менее тысячи задержанных). Правозащитная организация «ОВД-Инфо» по состоянию на 23:10 27 июля сообщала о 1127 задержанных, к 5:00 воскресенья цифра увеличилась до 1373 человек.

По наблюдениям корреспондентов РБК, среди задержанных были случайные прохожие. Задерживали и освещавших акцию журналистов, в частности был задержан корреспондент РБК Владимир Дергачев, которого вскоре отпустили без составления протокола.

Во время акции сотрудники Росгвардии пришли на телеканал «Дождь», который вел трансляцию мероприятия. Главного редактора канала Александру Перепелову вызвали в СК и в тот же день допросили.

Что думают об акции политологи

Совет по правам человека при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля акции и действовавших очень грубо силовиках, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Власть показала, что не отказывается от своего ключевого принципа: любая несанкционированная акция должна быть разогнана, считает политолог Татьяна Становая, замечая, что новое в этой ситуации — «давление на СМИ — обыск в редакции «Дождя».

Политолог Дмитрий Фетисов полагает, что действия полиции были не более жесткими, чем во время протестов на Болотной в 2012 году. «Но, несмотря на то что действия оппозиции незаконны, зафиксировано значительное количество неоправданного применения силы со стороны силовиков, особенно в адрес журналистов. Это даст повод западным наблюдателям критиковать Кремль», — считает он.

Задержания на протестных акциях

  • На акции «Он вам не Димон» 26 мая 2017 года в Москве задержали, по разным данным, от 500 до 1030 человек. Всего на акциях в разных городах России в этот день были задержаны до 1,8 тыс. человек.
  • 6 мая 2015 года в Москве прошла акция, посвященная третьей годовщине событий на Болотной площади. В проведении митинга организаторам отказали, а всего на Болотной в этот день были задержаны 65 человек.
  • 30 декабря 2014 года около 100 человек задержали на Манежной площади в центре Москвы за нарушение общественного порядка. Митинг был несогласованным; несмотря на домашний арест, на него прибыл оппозиционер Алексей Навальный, который также был задержан. Поводом для акции стал приговор Навальному по делу «Ив Роше».
  • 18 июля 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге и примерно в 20 других городах прошли «народные сходы» против ареста Алексея Навального и Петра Офицерова, взятых под стражу в этот день в Кирове. В Москве, по разным данным, собрались от 4 тыс. до 20 тыс. человек, 194 из них были задержаны.
  • 15 декабря 2012 года в Москве на Лубянской площади состоялась несанкционированная акция, участие в которой, по разным оценкам, приняли от 700 до 5 тыс. человек. Полицейские задержали около 60 человек, в том числе и Алексея Навального, Илью Яшина и Ксению Собчак.
  • 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади прошел «Марш миллионов», приуроченный к итогам президентских выборов. По разным оценкам, в шествии приняли участие от 8 тыс. до 120 тыс. человек. Акция закончилась столкновениями с полицией, были задержаны более 400 человек. Позже в отношении более чем 30 человек были возбуждены уголовные дела. «Болотное дело» известно как крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011–2013 годов.
  • 5 декабря 2011 года акция движения «Солидарность» собрала до 5–7 тыс. человек (по данным оппозиции) на Чистых прудах в столице. Это было крупнейшее уличное мероприятие оппозиции за многие годы. Центральной темой протестов стала тема фальсификаций итогов выборов в Госдуму. После столкновений с полицией более 300 человек задержала полиция. На следующий день, вечером 6 декабря, на Триумфальной площади Эдуард Лимонов и его сторонники провели несанкционированный митинг. Из нескольких тысяч участников были задержаны рекордные на тот момент 569 человек.

Что показали протесты 27 июля

  • Радикализация протеста. По наблюдениям журналистов и участников акции, на пресечение мероприятия было направлено значительное количество силовиков — отряды сотрудников полиции и Росгвардии в тяжелом обмундировании, некоторые в закрывающих лица черных масках. При этом тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы, несмотря на предупреждения властей и опасность быть жестко задержанными и стать фигурантами уголовных дел.
  • Акция привлекла молодежь и интеллигенцию. Как и во время митингов Навального «Он вам не Димон», это в основном молодежь и представители столичной интеллигенции.
  • Неготовность к диалогу. Акцию в столице с рекордным количеством задержанных и жесткими действиями силовиков практически проигнорировали официальные лица — представители мэрии и Кремля события не комментировали.
  • Отсутствие лидеров и места не остановило акцию. Несмотря на глушение мобильных сетей, протестующие быстро перегруппировывались и договаривались через соцсети о новых точках сбора. Задержания лидеров накануне акции не дезорганизовало демонстрантов — активисты раздавали в толпе агитационные плакаты, триколоры, подбадривали протестующих кричалками, координировали действия через громкоговорители. Они в результате оказались мобильнее частей полиции и Росгвардии, не успевавших оцепить группы протестующих, рассеянных по всему центру Москвы.

Как будут развиваться события дальше

Оппозиция уже анонсировала проведение новых протестных акций с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Некоторые организаторы акции вечером в субботу и воскресенье вновь были задержаны полицией. «Будут обвинять в организации митинга без подачи уведомления», — сообщил Дмитрий Гудков. В рамках административных дел им может грозить арест, что лишит оппозицию лидеров и на следующих акциях. После отказа Мосгоризбиркома не допущенные на выборы кандидаты пойдут с апелляциями в ЦИК и суды.

Рассуждая о будущем протеста, политолог Михаил Виноградов говорит о «конкуренции двух слабостей». С одной стороны, по его мнению, оппозиция пока не конвертирует гражданскую позицию и свою энергию в политическую субъектность, поскольку неспособна превратить коалицию активистов в масштабное общественное движение.

«С другой стороны, власть неспособна убедить никого, кроме себя, почему «несистемная» оппозиция не может быть допущена в политику. Также власть разрывается между потребностью не заметить протест и желанием найти ему самые абсурдные версии: от планов Госдепа США до сведения всех причин к внутриэлитной борьбе», — считает Виноградов.

При этом жесткий разгон несанкционированной акции в центре столицы может ударить по позициям Собянина, допускает политолог Евгений Иванов. Собянин считается одним из наиболее компромиссных политиков в окружении Путина, о чем говорят история с выборами мэра в 2013 году, к которым был допущен Алексей Навальный, и близость к градоначальнику части системных либералов. Кроме того, глава столичной агломерации считается одним из наиболее ресурсных политиков в стране. «Часть элит связывает с Собяниным историю с будущим транзитом власти в стране, ситуация вокруг выборов в Мосгордуму может ударить по этим планам», — считает Иванов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Кирилл Сироткин, Владимир Дергачев.
Теги: митинг , Москва , Мосгордума , Дмитрий Гудков
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