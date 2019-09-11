Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино

Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой. Копии ответов есть в распоряжении РБК.

Организатор акций предлагала провести одну из них по Бульварному кольцу (от Страстного бульвара до проспекта им. Сахарова), вторую — на внешней стороне проспекта. Мэрия посчитала, что эти митинги создадут «помехи движению пешеходов» и ограничат «доступ граждан к объектам культурного наследия». Оппозиции предложили альтернативный вариант: собраться у памятника Солдату Отечества XX века в Люблино. Вихарева рассказала РБК, что договорилась с десятью избранными депутатами Мосгордумы о выступлении в ее поддержку по площадке для оппозиционного митинга в центре Москвы.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности Москвы.

Ранее Вихарева подала заявку на митинги 21 и 22 сентября на следующий день после московских выборов. Заявленная численность первого митинга — 10 тыс. человек, второго — 100 тыс.

В июле Мосгоризбирком отказался допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов из-за брака в подписях. Это спровоцировало серию несогласованных протестных акций, которые проходили в центре Москвы в июле, августе и сентябре. Самыми крупными стали митинги 27 июля и 3 августа. На них полиция, по официальным данным, задержала более 1,6 тыс. человек, более 100 задержанных оказались позже под арестом. Правозащитники жаловались на насильственный характер действий силовиков на этих мероприятиях. Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября, в результате в городской парламент прошли 20 поддержанных оппозицией кандидатов.