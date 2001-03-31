От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

РБК проанализировал плей-листы митингов в России с 1991 года с участием музыкантов. Какие исполнители становились «голосом протеста», как менялись темы их песен и как хип-хоп заменил рок — в спецпроекте РБК

За последние 28 лет певцы выступали на митингах едва ли чаще 20 раз. РБК проанализировал плей-листы 12 крупнейших акций протеста с 1991 года, чтобы увидеть, как артисты помогали задавать тон для каждого из них.

Чтобы посчитать, как менялся состав исполнителей на протестных митингах, учитывалось время, проведенное артистами на сцене, а также музыкальный жанр (согласно классификации музыкального сервиса iTunes). Не все песни, исполненные на митингах, вошли в плей-листы. Что касается концертов 1991 года, сведения о них неполные, удалось восстановить только состав исполнителей, но не полный список песен. Некоторых исполненных во время митингов песен нет в каталоге «Яндекс.Музыка». Внимание, некоторые музыкальные произведения содержат ненормативную лексику и не рекомендуются к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия (18+).

1 рок 2 хип-хоп 3 поп 4 панк 5 шансон

%, По жанрам. Учитывалось время, проведенное артистом на сцене

Концерт у Белого дома «Рок на баррикадах» в дни августовского путча рок: 100% 18 августа 1991 года в Москве начался августовский путч. 22 августа у Белого дома прошел многотысячный митинг: на нем президент Борис Ельцин представил новый флаг России и провозгласил «победу демократических сил». Тогда же и там же вечером состоялся концерт, получивший название «Рок на баррикадах». В течение трех часов, несмотря на отсутствие звуковой аппаратуры, перед защитниками Белого дома выступали группы «Алиса», «Машина времени», «Черный обелиск», «Коррозия металла» и другие. Кто выступал «Машина времени» «Моральный кодекс» «Алиса» «Круиз» «Монгол Шуудан» «Коррозия металла» Слушайте &laquo;Рок на баррикадах&raquo; 22.08.1991 &mdash; Юлия Сапронова на Яндекс.Музыке