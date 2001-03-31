От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

1994
Коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве
Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона» — в конце 1980-х стал одним из самых популярных музыкантов у молодежи, хотя на большие площадки артиста не пускали. Сам он заявлял, что его выступления срывают с подачи КГБ. Тогда же музыкальный критик Сергей Гурьев ввел в обиход термин «егороцентризм».
В начале 1990-х ситуация изменилась: Летов занялся переизданием своих старых альбомов и получил медиаподдержку. В 1993-м артист заявил о своих коммунистических убеждениях и год спустя вместе с Эдуардом Лимоновым, Александром Дугиным создал сначала Национал-большевистскую партию (НБП, создавалась как партия с идеологией, сочетающей в себе ультралевые и ультраправые идеи. — РБК), а затем движение «Русский прорыв». В октябре 1993-го «Гражданская оборона» выступила у Дома Советов, а 1 мая 1994 года — на коммунистическом митинге у МГУ.
Тогда, стоя на кузове грузовика, он спел в мегафон под гитару три песни, посвятив свое выступление «героическим защитникам Дома Советов».
Кто выступал
Егор Летов
Спел на кузове грузовика, посвятив свое выступление «героическим защитникам Дома Советов»
2001
Митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади 31 мая 2001 года
В 1993 году журналистами нескольких телеканалов при поддержке руководителя Мост-Банка Владимира Гусинского был создан телеканал НТВ. После того как телеканал отказался поддерживать кандидатов на парламентских выборах 1999 года и президентских выборах 2000-го, против холдинга Гусинского «Медиа-мост» было возбуждено уголовное дело. Журналисты начали массово уходить из телекомпании. 3 апреля 2011 года состоялось собрание акционеров телекомпании НТВ с целью смены руководства канала.
31 марта 2001 года на Пушкинской площади прошел митинг-концерт в защиту телекомпании. По разным данным, в нем приняли участие от 8 тыс. до 20 тыс. человек. В концерте выступили десятки артистов — от Людмилы Гурченко и актеров популярного на НТВ сериала «Улицы разбитых фонарей» до групп «Любэ» с песней «Помилуй, Господи, нас грешных».
Кто выступал
«Несчастный случай»
4 мин.
Александр Маршал
3,2 мин.
Актеры сериала «Улицы разбитых фонарей»
3 мин.
Сосо Павлиашвили
5,1 мин.
Тамара Гвертцетели
4 мин.
2003
Концерт «Рок против диктатуры» на Лубянской площади в Москве
1 мая 2003 года партия КПРФ и движение антиглобалистов «АТТАК-Москва» организовали рок-концерт на Лубянской площади под девизом «Рок против диктатуры». «Список выступающих групп был подобран точно под политическое мероприятие. Группы не политизированные, но весьма профессиональные — «Манка», «Отрава», «Мамба Джа», «Фантастика» и «Палата Люкс» чередовались с группами, творчество которых носит ярко выраженный политический характер, — это «Эшелон», Sixtynine, «Запрещенные барабанщики» и, конечно же, «Гражданская оборона», — писала газета «Советская Россия».
Из формата рок-концерта выпадала только группа Sixtynine — рэп-фанк-панк-рок проект — как рассказывали о себе участники группы.
В завершение концерта его участники спели песню «До свиданья, наш ласковый Миша» и на воздушных шарах запустили в небо эмблему партии «Единая Россия» и портрет Владимира Путина.
Кто выступал
«Запрещенные барабанщики»
2010
Митинг-концерт на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса
После объявления о том, что платная дорога Москва — Санкт-Петербург пройдет через Химкинский лес и из-за этого его часть будет уничтожена, была организована группа «Движение в защиту Химкинского леса». 22 августа 2010 года она провела митинг в защиту леса. Концерт не был согласован властями, и машину с музыкальной аппаратурой не пропустили на площадь. Несмотря на это, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук спел под гитару пять песен, а микрофон ему заменил мегафон протестующих. Группа «Барто» выступить не смогла, но ее вокалистка прочитала текст песни «Готов». После этого в отношении группы началась проверка — текст песни посчитали экстремистским, — которая вскоре завершилась: дело заведено не было.
Кто выступал
2012
Митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве
Один из самых многочисленных митингов состоялся в Москве 4 февраля 2012 года. По различным оценкам, в нем приняли участие от 34 тыс. до 120 тыс. человек. За музыкальную часть отвечала группа ветеранов ВДВ «Свободный десант» и Юрий Шевчук. Скромный лайнап был обусловлен в том числе морозом — в Москве тогда было минус 15 градусов, всем участникам митинга отводилось не более трех минут на выступление.
На других митингах Шевчук после этого концерта не выступал. В апреле 2012 года он рассказал о запрете его концертов в регионах, связывая их с давлением местных властей. Спустя год музыкант объявил, что больше не будет участвовать в митингах оппозиции, так как перестал понимать, за что выступают активисты.
Кто выступал
2012
Митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию»
«Марш миллионов» 12 июня собрал более 18 тыс. человек и завершился концертом на проспекте Академика Сахарова. Он был посвящен результатам прошедших думских и президентских выборов.
В концерте участвовали рок- и панк-группы, а самое длинное выступление — 27 минут — пришлось на хип-хоп артиста Noize MC, который вышел на сцену вместе с «Radio ЧАЧА». Noize MC не стал частым гостем протестных митингов. После «Марша миллионов» в интервью он рассказал, что был разочарован.
Кто выступал
Глеб Самойлов & The Matrixx
18 мин.
Noize MC и «Radio ЧАЧА»
27 мин.
Сергей Попов (группа «Алиби»)
3 мин.
2013
Митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального
Митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году, собрал от 2 тыс. до 15 тыс. человек и внушительный лайнап. Из трех часов концерта музыке было отведено чуть более двух. Поддержать кандидата в мэры решили группы Motorama, «Несчастный случай», «Танцы минус» и «Ляпис Трубецкой».
Кто выступал
«Несчастный случай»
26 мин.
Влади (группа «Каста»)
15 мин.
«Ляпис Трубецкой»
34 мин.
2019
Митинг за свободу Рунета в Москве
Акции с призывами «за свободу Рунета» начались в России после того, как Роскомнадзор в 2018 году инициировал блокировку мессенджера Telegram. Митинг в марте 2019-го не был полноценным концертом: из музыкантов, которым предлагали выступить на митинге, на сцену вышла только группа IC3PEAK, несколько концертов которой еще в 2018-м были отменены по требованию полиции. Музыканты исполнили песню «Смерти больше нет», клип на которую и стал поводом для отмены концертов.
Кто выступал
2019
Концерт в поддержку Ивана Голунова
В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Его обвинили в сбыте и хранении наркотиков. Сам Голунов обвинения отрицал и связывал их со своей профессиональной деятельностью. После этого в Москве прошли многочисленные пикеты в поддержку журналиста, и 11 июня дело против него было прекращено. На следующий день телеканал «Дождь» провел концерт в его поддержку. Выступили группа «Порнофильмы», рэпер Face и «Машина времени», которая в этот день должна была играть на концерте на Красной площади в честь дня России, но выступление музыкантов было отменено.
Кто выступал
2019
Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
9 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Им предшествовали несколько громких митингов, связанных с недопуском на выборы независимых кандидатов. Большинство митингов были не согласованы с властями, но не концерт на проспекте Сахарова. Выступления кандидатов и активистов сопровождались концертом рэп-музыкантов: групп «Кровосток» , IC3PEAK и Face.
Кто выступал
Как менялся состав исполнителей на протестных митингах
%, По жанрам. Учитывалось время, проведенное артистом на сцене
Источники: телеканал «Дождь», YouTube, «Радио Свобода», grob-hroniki.org, sovross.ru, «Коммерсантъ», iTunes
Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других. Выступления на протестных акциях поп-артистов были исключением и так и не вошли в традицию. К середине 2010-х рок-звезд сменили исполнители хип-хопа: так, лайнап последнего митинга-концерта на проспекте Сахарова состоял исключительно из представителей этого музыкального направления.
О чем пели на протестных митингах
Топ-10 тем*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Коррупция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
Вседозволенность чиновников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16
Безысходность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Безразличие общества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Прошлое России
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Вседозволенность милиции/полиции
1 2 3 4 5 6 7 8 8
Цензура и ограничение свободы слова
1 2 3 4 5 6 7 8 8
Несовершенство закона
1 2 3 4 5 6 7 7
Раболепие
1 2 3 4 5 6 7 7
Нестабильная политическая ситуация
Источники: gr-oborona.ru/texts, alllyr.ru, textypesen.com, lyrcs.ru
Если не учитывать песни без политического подтекста («рекордсменом» по количеству песен без какой-либо политической окраски стал митинг-концерт в поддержку НТВ), чаще всего в песнях, исполняемых на акциях, пели о коррупции, безысходности, безразличии россиян к своей судьбе, а также неуважении власти к народу.
В проекте использованы следующие фотографии: Неменов Александр / ТАСС (концерт у Белого дома «Рок на баррикадах»); Юрий Белинский, Николай Беркетов / ТАСС (концерт на Дворцовой площади «Рок против танков»); Ираклий Чохонелидзе / ТАСС (коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве); Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» (митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади); Александр Миридонов / «Коммерсантъ» (концерт «Рок против диктатуры»); Василий Шапошников / «Коммерсантъ» (митинг-концерт в защиту Химкинского леса); Руслан Кривобок / «РИА Новости» (митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве); Владимир Астапкович / «РИА Новости» (митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию»); Владимир Песня / «РИА Новости» (митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального); Zuma / ТАСС (митинг за свободу Рунета в Москве); Митя Лялин / RTVI (концерт в поддержку Ивана Голунова); Андрей Любимов / РБК (митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму).