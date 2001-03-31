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От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели
РБК проанализировал плей-листы митингов в России с 1991 года с участием музыкантов. Какие исполнители становились «голосом протеста», как менялись темы их песен и как хип-хоп заменил рок — в спецпроекте РБК

За последние 28 лет певцы выступали на митингах едва ли чаще 20 раз. РБК проанализировал плей-листы 12 крупнейших акций протеста с 1991 года, чтобы увидеть, как артисты помогали задавать тон для каждого из них.

Чтобы посчитать, как менялся состав исполнителей на протестных митингах, учитывалось время, проведенное артистами на сцене, а также музыкальный жанр (согласно классификации музыкального сервиса iTunes). Не все песни, исполненные на митингах, вошли в плей-листы. Что касается концертов 1991 года, сведения о них неполные, удалось восстановить только состав исполнителей, но не полный список песен. Некоторых исполненных во время митингов песен нет в каталоге «Яндекс.Музыка».

Внимание, некоторые музыкальные произведения содержат ненормативную лексику и не рекомендуются к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия (18+).

1
рок
2
хип-хоп
3
поп
4
панк
5
шансон
%, По жанрам. Учитывалось время, проведенное артистом на сцене

1991
Концерт у Белого дома «Рок на баррикадах» в дни августовского путча
Концерт у Белого дома «Рок на баррикадах» в дни августовского путча
рок: 100%

18 августа 1991 года в Москве начался августовский путч. 22 августа у Белого дома прошел многотысячный митинг: на нем президент Борис Ельцин представил новый флаг России и провозгласил «победу демократических сил». Тогда же и там же вечером состоялся концерт, получивший название «Рок на баррикадах». В течение трех часов, несмотря на отсутствие звуковой аппаратуры, перед защитниками Белого дома выступали группы «Алиса», «Машина времени», «Черный обелиск», «Коррозия металла» и другие.

Кто выступал
«Машина времени»
«Машина времени»
«Моральный кодекс»
«Моральный кодекс»
«Алиса»
«Алиса»
«Круиз»
«Круиз»
«Монгол Шуудан»
«Монгол Шуудан»
«Коррозия металла»
«Коррозия металла»

1991
Концерт на Дворцовой площади «Рок против танков» в дни августовского путча
Численность митинга: 50 тыс. человек
Концерт на Дворцовой площади «Рок против танков» в дни августовского путча
рок: 100%

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге аналогичный митинг-концерт под названием «Рок против танков» собрал около 50 тыс. человек. «Играли Н.О.М., «Мифы», «Опасные соседи», «Наутилус Помпилиус», «Пикник», «Трилистник», Игорь Тальков, но эйфория от победы над ненавистным совком была так велика, что ее хватало и без музыки», — вспоминал очевидец этих событий.

Кто выступал
HOM
HOM
«Мифы»
«Мифы»
«Опасные соседи»
«Опасные соседи»
«Наутилус Помпилиус»
«Наутилус Помпилиус»
«Пикник»
«Пикник»
«Трилистник»
«Трилистник»
Игорь Тальков
Игорь Тальков

1994
Коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве
Коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве
рок: 100%

Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона» — в конце 1980-х стал одним из самых популярных музыкантов у молодежи, хотя на большие площадки артиста не пускали. Сам он заявлял, что его выступления срывают с подачи КГБ. Тогда же музыкальный критик Сергей Гурьев ввел в обиход термин «егороцентризм».

В начале 1990-х ситуация изменилась: Летов занялся переизданием своих старых альбомов и получил медиаподдержку. В 1993-м артист заявил о своих коммунистических убеждениях и год спустя вместе с Эдуардом Лимоновым, Александром Дугиным создал сначала Национал-большевистскую партию (НБП, создавалась как партия с идеологией, сочетающей в себе ультралевые и ультраправые идеи. — РБК), а затем движение «Русский прорыв». В октябре 1993-го «Гражданская оборона» выступила у Дома Советов, а 1 мая 1994 года — на коммунистическом митинге у МГУ.

Тогда, стоя на кузове грузовика, он спел в мегафон под гитару три песни, посвятив свое выступление «героическим защитникам Дома Советов».

Кто выступал
Егор Летов
Егор Летов
Спел на кузове грузовика, посвятив свое выступление «героическим защитникам Дома Советов»

2001
Митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади 31 мая 2001 года
Митинги в поддержку НТВ на Пушкинской площади 31 мая 2001-го и у Останкинской телебашни 7 апреля 2001 года
поп: 55%
рок: 38%
7%

В 1993 году журналистами нескольких телеканалов при поддержке руководителя Мост-Банка Владимира Гусинского был создан телеканал НТВ. После того как телеканал отказался поддерживать кандидатов на парламентских выборах 1999 года и президентских выборах 2000-го, против холдинга Гусинского «Медиа-мост» было возбуждено уголовное дело. Журналисты начали массово уходить из телекомпании. 3 апреля 2011 года состоялось собрание акционеров телекомпании НТВ с целью смены руководства канала.

31 марта 2001 года на Пушкинской площади прошел митинг-концерт в защиту телекомпании. По разным данным, в нем приняли участие от 8 тыс. до 20 тыс. человек. В концерте выступили десятки артистов — от Людмилы Гурченко и актеров популярного на НТВ сериала «Улицы разбитых фонарей» до групп «Любэ» с песней «Помилуй, Господи, нас грешных».

Кто выступал
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
3 мин.
«Несчастный случай»
«Несчастный случай»
4 мин.
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин
3,3 мин.
«Високосный год»
«Високосный год»
3 мин.
Александр Маршал
Александр Маршал
3,2 мин.
«Манго-Манго»
«Манго-Манго»
4 мин.
«СерьГа»
«СерьГа»
4,2 мин.
«Ногу Свело»
«Ногу Свело»
3 мин.
Актеры сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актеры сериала «Улицы разбитых фонарей»
3 мин.
Сосо Павлиашвили
Сосо Павлиашвили
5,1 мин.
ЛЮБЭ
ЛЮБЭ
6 мин.
Тамара Гвертцетели
Тамара Гвертцетели
4 мин.

2003
Концерт «Рок против диктатуры» на Лубянской площади в Москве
Концерт «Рок против диктатуры» на Лубянской площади в Москве
рок: 89%
11%

1 мая 2003 года партия КПРФ и движение антиглобалистов «АТТАК-Москва» организовали рок-концерт на Лубянской площади под девизом «Рок против диктатуры». «Список выступающих групп был подобран точно под политическое мероприятие. Группы не политизированные, но весьма профессиональные — «Манка», «Отрава», «Мамба Джа», «Фантастика» и «Палата Люкс» чередовались с группами, творчество которых носит ярко выраженный политический характер, — это «Эшелон», Sixtynine, «Запрещенные барабанщики» и, конечно же, «Гражданская оборона», — писала газета «Советская Россия».

Из формата рок-концерта выпадала только группа Sixtynine — рэп-фанк-панк-рок проект — как рассказывали о себе участники группы.

В завершение концерта его участники спели песню «До свиданья, наш ласковый Миша» и на воздушных шарах запустили в небо эмблему партии «Единая Россия» и портрет Владимира Путина.

Кто выступал
«Манка»
«Манка»
«Отрава»
«Отрава»
«Мамба Джа»
«Мамба Джа»
«Фантастика»
«Фантастика»
«Палата Люкс»
«Палата Люкс»
«Эшелон»
«Эшелон»
«Гражданская оборона»
«Гражданская оборона»
«Запрещенные барабанщики»
«Запрещенные барабанщики»
Sixtynine
Sixtynine

2010
Митинг-концерт на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса
Митинг-концерт на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса
рок: 100%

После объявления о том, что платная дорога Москва — Санкт-Петербург пройдет через Химкинский лес и из-за этого его часть будет уничтожена, была организована группа «Движение в защиту Химкинского леса». 22 августа 2010 года она провела митинг в защиту леса. Концерт не был согласован властями, и машину с музыкальной аппаратурой не пропустили на площадь. Несмотря на это, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук спел под гитару пять песен, а микрофон ему заменил мегафон протестующих. Группа «Барто» выступить не смогла, но ее вокалистка прочитала текст песни «Готов». После этого в отношении группы началась проверка — текст песни посчитали экстремистским, — которая вскоре завершилась: дело заведено не было.

Кто выступал
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук
20 мин.
«Барто»
«Барто»

2012
Митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве
Митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве
рок: 50%
шансон: 50%

Один из самых многочисленных митингов состоялся в Москве 4 февраля 2012 года. По различным оценкам, в нем приняли участие от 34 тыс. до 120 тыс. человек. За музыкальную часть отвечала группа ветеранов ВДВ «Свободный десант» и Юрий Шевчук. Скромный лайнап был обусловлен в том числе морозом — в Москве тогда было минус 15 градусов, всем участникам митинга отводилось не более трех минут на выступление.

На других митингах Шевчук после этого концерта не выступал. В апреле 2012 года он рассказал о запрете его концертов в регионах, связывая их с давлением местных властей. Спустя год музыкант объявил, что больше не будет участвовать в митингах оппозиции, так как перестал понимать, за что выступают активисты.

Кто выступал
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук
«Свободный десант»
«Свободный десант»

2012
Митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию»
Митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию»
рок: 57%
хип-хоп: 36%
7%

«Марш миллионов» 12 июня собрал более 18 тыс. человек и завершился концертом на проспекте Академика Сахарова. Он был посвящен результатам прошедших думских и президентских выборов.

В концерте участвовали рок- и панк-группы, а самое длинное выступление — 27 минут — пришлось на хип-хоп артиста Noize MC, который вышел на сцену вместе с «Radio ЧАЧА». Noize MC не стал частым гостем протестных митингов. После «Марша миллионов» в интервью он рассказал, что был разочарован.

Кто выступал
Глеб Самойлов & The Matrixx
Глеб Самойлов & The Matrixx
18 мин.
Noize MC и «Radio ЧАЧА»
Noize MC и «Radio ЧАЧА»
27 мин.
Сергей Попов (группа «Алиби»)
Сергей Попов (группа «Алиби»)
3 мин.
«Аркадий Коц»
«Аркадий Коц»
6 мин.
Louna
Louna
22 мин.

2013
Митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального
Митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального
панк: 37%
23%
22%
18%

Митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году, собрал от 2 тыс. до 15 тыс. человек и внушительный лайнап. Из трех часов концерта музыке было отведено чуть более двух. Поддержать кандидата в мэры решили группы Motorama, «Несчастный случай», «Танцы минус» и «Ляпис Трубецкой».

Кто выступал
Наадя
Наадя
Motorama
Motorama
12 мин.
Захар Май
Захар Май
6 мин.
«Несчастный случай»
«Несчастный случай»
26 мин.
Влади (группа «Каста»)
Влади (группа «Каста»)
15 мин.
«Ляпис Трубецкой»
«Ляпис Трубецкой»
34 мин.
«Танцы минус»
«Танцы минус»
22 мин.
Вася Обломов
Вася Обломов
7 мин.

2019
Митинг за свободу Рунета в Москве
Митинг за свободу Рунета в Москве
хип-хоп: 100%

Акции с призывами «за свободу Рунета» начались в России после того, как Роскомнадзор в 2018 году инициировал блокировку мессенджера Telegram. Митинг в марте 2019-го не был полноценным концертом: из музыкантов, которым предлагали выступить на митинге, на сцену вышла только группа IC3PEAK, несколько концертов которой еще в 2018-м были отменены по требованию полиции. Музыканты исполнили песню «Смерти больше нет», клип на которую и стал поводом для отмены концертов.

Кто выступал
IC3PEAK
IC3PEAK
4 мин.

2019
Концерт в поддержку Ивана Голунова
Концерт в поддержку Ивана Голунова
рок: 66%
хип-хоп: 34%

В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Его обвинили в сбыте и хранении наркотиков. Сам Голунов обвинения отрицал и связывал их со своей профессиональной деятельностью. После этого в Москве прошли многочисленные пикеты в поддержку журналиста, и 11 июня дело против него было прекращено. На следующий день телеканал «Дождь» провел концерт в его поддержку. Выступили группа «Порнофильмы», рэпер Face и «Машина времени», которая в этот день должна была играть на концерте на Красной площади в честь дня России, но выступление музыкантов было отменено.

Кто выступал
«Машина времени»
«Машина времени»
36 мин.
«Порнофильмы»
«Порнофильмы»
33 мин.
Face
Face
35 мин.

2019
Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
хип-хоп: 100%

9 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Им предшествовали несколько громких митингов, связанных с недопуском на выборы независимых кандидатов. Большинство митингов были не согласованы с властями, но не концерт на проспекте Сахарова. Выступления кандидатов и активистов сопровождались концертом рэп-музыкантов: групп «Кровосток» , IC3PEAK и Face.

Кто выступал
Face
Face
13 мин.
IC3PEAK
IC3PEAK
6 мин.
«Кровосток»
«Кровосток»
9 мин.

Как менялся состав исполнителей на протестных митингах
%, По жанрам. Учитывалось время, проведенное артистом на сцене
рок: 100%
22.08.1991
рок: 100%
22.08.1991
рок: 100%
01.05.1994
поп: 55%
рок: 38%
7
31.03.2001
рок: 89%
11
01.05.2003
рок: 100%
22.08.2010
рок: 50%
шансон: 50%
04.02.2012
рок: 57%
36%
7
12.06.2012
панк: 37%
23%
22%
18%
06.09.2013
хип-хоп: 100%
10.03.2019
рок: 66%
34%
12.06.2019
хип-хоп: 100%
10.08.2019
Источники: телеканал «Дождь», YouTube, «Радио Свобода», grob-hroniki.org, sovross.ru, «Коммерсантъ», iTunes

Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других. Выступления на протестных акциях поп-артистов были исключением и так и не вошли в традицию. К середине 2010-х рок-звезд сменили исполнители хип-хопа: так, лайнап последнего митинга-концерта на проспекте Сахарова состоял исключительно из представителей этого музыкального направления.

О чем пели на протестных митингах
Топ-10 тем*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Коррупция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
Вседозволенность чиновников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16
Безысходность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Безразличие общества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Прошлое России
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Вседозволенность милиции/полиции
1 2 3 4 5 6 7 8 8
Цензура и ограничение свободы слова
1 2 3 4 5 6 7 8 8
Несовершенство закона
1 2 3 4 5 6 7 7
Раболепие
1 2 3 4 5 6 7 7
Нестабильная политическая ситуация
* количество упоминаний темы в песнях разных митингов
Источники: gr-oborona.ru/texts, alllyr.ru, textypesen.com, lyrcs.ru

Если не учитывать песни без политического подтекста («рекордсменом» по количеству песен без какой-либо политической окраски стал митинг-концерт в поддержку НТВ), чаще всего в песнях, исполняемых на акциях, пели о коррупции, безысходности, безразличии россиян к своей судьбе, а также неуважении власти к народу.

В проекте использованы следующие фотографии: Неменов Александр / ТАСС (концерт у Белого дома «Рок на баррикадах»); Юрий Белинский, Николай Беркетов / ТАСС (концерт на Дворцовой площади «Рок против танков»); Ираклий Чохонелидзе / ТАСС (коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве); Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» (митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади); Александр Миридонов / «Коммерсантъ» (концерт «Рок против диктатуры»); Василий Шапошников / «Коммерсантъ» (митинг-концерт в защиту Химкинского леса); Руслан Кривобок / «РИА Новости» (митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве); Владимир Астапкович / «РИА Новости» (митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию»); Владимир Песня / «РИА Новости» (митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального); Zuma / ТАСС (митинг за свободу Рунета в Москве); Митя Лялин / RTVI (концерт в поддержку Ивана Голунова); Андрей Любимов / РБК (митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму).

Авторы: Юлия Сапронова, Евгений Тарасенко, Дамир Янаев, Сергей Зимин, Дарья Широкова, Эльмира Миникаева, Юлия Воробьева
При участии: Анастасия Антипова, Ирина Парфентьева
Теги: музыка, протест
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