Брюссель с видом на транзит

Три вопроса о предстоящих переговорах по поставкам российского газа через Украину

Москва и Киев обсудят в Брюсселе продолжение транзита российского газа в Европу, контракт на который истекает 31 декабря. Украина и Еврокомиссия ожидают заключения контракта на десять лет, а России достаточно договора на год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Почему эти переговоры важны

Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря. Впервые в них примет участие новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Россию будет представлять глава Минэнерго Александр Новак. Переговоры стали возможны после смены президента и правительства Украины, с чем связывают надежду на перевод диалога из политического в экономическое русло.

Главная цель этой встречи — найти способ не прерывать поставки российского газа в Европу через территорию Украины.

Для «Газпрома» важно выполнить обязательства перед европейскими потребителями без штрафных санкций. На прошлой неделе подконтрольный российской компании «Северный поток» (мощностью 55 млрд куб. м в год), проходящий по дну Балтийского моря, был вынужден сократить прокачку газа почти вдвое, после того как Европейский суд обязал наземный отвод от этого газопровода Opal снизить прием российского газа по иску Польши. «Газпрому» пришлось перераспределить часть поставок на украинскую газотранспортную сеть, принадлежащую «Нафтогазу». Кроме того, вторая ветка по дну Балтийского моря, «Северный поток-2» (еще 55 млрд куб. м), еще недостроена, так как компания до сих пор не получила разрешения на прокладку трубы в экономической зоне Дании. Таким образом, полностью отказаться от украинского транзита (в 2018 году по этому направлению« Газпром» поставил в Европу почти 87 млрд куб. м) начиная с 2020 года не получится.

Для Украины же важно сохранить доходы от транзита российского газа (приносит не менее $3 млрд в год) и сделать свою газотранспортную систему привлекательной для инвесторов после завершения процедуры unbandling — разделения добычи, транспортировки и продажи газа по принципу Третьего европейского энергопакета, действующего в Евросоюзе. Еврокомиссия же должна обеспечить гарантированные поставки газа из России по экономически привлекательной цене, ведь в случае сокращения поставок из России придется искать альтернативу, в том числе в виде сжиженного природного газа (СПГ), который дороже трубопроводного газа.

Что предлагают стороны

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович завершает карьеру и планирует покинуть свой пост в октябре, однако он уже сформулировал позицию, которая поддержана украинской делегацией: Еврокомиссия и Киев выступают за новый транзитный контракт на прокачку российского газа сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год. На брифинге в Киеве в среду, 18 сентября, Оржель отметил, что российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа с 60 млрд до 90 млрд куб. м в год. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сказал ранее, что дополнительные 30 млрд куб. м газа «будут доступны для бронирования другими компаниями или даже тем же «Газпромом» для краткосрочных контрактов».

В случае если план по заключению долгосрочного контракта с обязательствами «качай или плати» (если поставщик не закачивает 60 млрд куб. м, то все равно должен оплатить стоимость поставки этого объема) будет отвергнут, Украина потребует от России компенсацию на $11–14 млрд. Иск на эту сумму, включающий требование о пересмотре тарифа на транзит в рамках действующего на конца года контракта, «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж в июне 2018 года, слушания по нему назначены на весну 2021 года. Украина также готова требовать от «Газпрома» компенсацию за обесценение стоимости своей газотранспортной системы (ГТС), отмечал Витренко. Но, если транзит сохранится, он обещал, что тарифы на транзит российского газа не будут пересмотрены.

Представители «Газпрома» публично не рассказывали о своей позиции перед переговорами. Но два источника рассказали РБК, что долгосрочный, тем более десятилетний контракт с обязательствами на прокачку не менее 60 млрд куб. м газа в год по украинской ГТС компании не нужен. «Совсем без украинского транзита в ближайший год обойтись не получится. Это связано с необходимостью достроить альтернативные мощности», — сказал один из них. По его словам, через Украину нужно прокачивать 10–15 млрд куб. м в год (так говорил летом глава «Газпрома» Алексей Миллер), но 60 млрд куб. м — это слишком много. Идеальным вариантом будет заключение годового транзитного контракта или продление текущего договора на этот срок, заключил он.

Альтернативным вариантом являются соглашение, включающее поставки газа Украине напрямую от «Газпрома» со скидкой, и договоренности о транзите по коммерчески привлекательным тарифам, не выше европейских, отметил другой собеседник РБК, близкий к «Газпрому». Он добавил, что «Газпром» хотел бы заключить мировое соглашение по стокгольмскому спору, который в начале 2018 года частично удовлетворил другой иск «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить ему $2,6 млрд.

«Нафтогаз» перестал закупать российский газ в ноябре 2015 года, переориентировавшись на поставки у европейских трейдеров. Миллер неоднократно заявлял о возможности поставок газа из России на 25% дешевле текущей его цены для украинских потребителей, однако Украина не проявила интереса к этому предложению.

В случае проведения реструктуризации «Нафтогаза» до конца 2019 года «Газпром» сможет на общих условиях контрактовать мощности украинской ГТС на краткосрочной основе по тарифам, согласованным европейскими регуляторами. «Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», — сказал 15 сентября источник ТАСС в европейском энергетическом секторе. Собеседники РБК, близкие к участникам переговоров, подтвердили, что это вариант сейчас устраивает «Газпром».

Как обойти ограничение «Северного потока» Заместить выпадающие поставки газа по Opal можно, если договориться с одним или двумя европейскими покупателями газа о покупке российского топлива в немецком Грайфсвальде, куда приходит «Северный поток». Тогда газ после смены собственника можно будет прокачивать по наземному отводу Opal по итогам аукционов, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому». Кроме того, у российской компании есть право претендовать на 50% мощности Трансадриатического газопровода и проектируемого газопровода из Израиля, которые будут снабжать газом юг Европы.

На краткосрочный период в случае отсутствия договоренностей по новому транзитному контракту и у «Газпрома», и у «Нафтогаза» есть фора в несколько недель в период отопительного сезона: «Газпром» закачал более 11 млрд куб. м газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ), дополнительные объемы топлива российского происхождения закачали в свои ПХГ и его европейские покупатели. «Нафтогаз» в свою очередь закачал в собственные ПХГ уже 19,5 млрд куб. м газа (для прохождения отопительного сезона необходимо 20 млрд куб. м), а также законтрактовал 450 млн куб. м газа у европейского трейдера на первый квартал 2020 года, сообщала компания. Кроме того, Украина договорилась о покупке СПГ из США у Польши (объемы газа не раскрывались).

Какие шансы на компромисс

В Кремле не ждут достижения конкретных договоренностей в четверг. «Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Украина к ним подготовилась.

Источники РБК в «Газпроме» и российском Минэнерго также настроены скептически. «Шефчович — это «хромая утка», чиновник, который скоро покинет свой пост. Серьезные переговоры предстоит вести с представителями Еврокомиссии, которые сменят его в октябре», — сказал один из собеседников РБК. Второй собеседник ожидает, что переговоры дадут больше ясности в позициях сторон, и надеется, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского окажется более договороспособной, чем его предшественника.

Научный директор Германо-российского форума, политолог Александр Рар сказал РБК, что помешать успешному исходу газовых переговоров могут только политические мотивы. «Европейцы настроены на экономическое решение проблемы, тогда как представители Польши в Еврокомиссии лоббируют интересы США, которые рассчитывают продавать в Европу свой СПГ», — сказал он.

Наилучшим итогом переговоров, который устроит Киев, будет долгосрочный транзитный контракт с обязательством прокачки не менее 50–60 млрд куб. м газа в течение десяти лет, сказал РБК председатель экспертного совета по газовой промышленности и рынку природного газа Украины Леонид Униговский. Но если транзит не будет продлен, а разделение «Нафтогаза» завершится до конца 2019 года, то Киев может помешать «Газпрому» резервировать мощности украинской ГТС, полагает эксперт. «Это возможно, если украинский оператор будет выставлять на аукцион мощности ГТС с обязательством загрузки не на месяц или квартал, а сразу на три-пять лет», — пояснил он.

Компромиссным решением, на которое можно надеяться по итогам потепления отношений России и Украины после обмена пленными, могло бы стать подписание пятилетнего контракта с обязательством прокачки не менее 40–50 млрд куб. м газа в год, сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. При сохранении нынешних объемов европейского экспорта (около 200 млрд куб. м) это подразумевает использование «Северного потока» и «Северного потока-2» примерно на 70%, считает он. Отсутствие транзитного договора, даже если это не приведет к физическому прерыванию транзита, будет большим фактором нервозности для европейского рынка газа, заключает эксперт.

Если стороны договорятся в Брюсселе о новом транзитном контракте, это приведет к росту акций «Газпрома», сказал РБК владелец компании Lombi Gas Marketing & Trading Роман Мацаев. Но цены на газ снизятся на краткосрочной период на €3–4 за 1 МВт⋅ч от текущего уровня €13 за 1 МВт⋅ч на газовом хабе TTF в Нидерландах. «В случае, если они не договорятся, акции «Газпрома» немного снизятся или останутся на прежнем уровне, а бумаги (облигации. — РБК) «Нафтогаза Украины» сильно подешевеют», — продолжил трейдер. Цены на газ на этих новостях заметно возрастут, до €18–19 за 1 МВт⋅ч, но тоже ненадолго. Позже они скорректируются, поскольку у «Газпрома» есть газ в европейских ПХГ и он не нарушит обязательств по поставкам как минимум в первые два месяца 2020 года, отметил Мацаев.