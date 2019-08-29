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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
Компания «Энергетические ресурсы Украины» договорилась с польской PGNiG о покупке природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу из США. Начать поставки планируется в конце года
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США. Начало поставок станет настоящим прорывом в деле создания «трансатлантического коридора поставок газа из США на Украину», заявил президент компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри.

По словам директора компании «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого, купленный у PGNiG газ будет закачан в подземные хранилища (ПХГ) для дальнейших поставок потребителям в зимний период. «Так мы вносим свой вклад в [обеспечение] энергонезависимости страны в течение особенно рискованного зимнего сезона 2019–2020 годов», — пояснил Мудрый.

PGNiG получает из США сжиженный природный газ (СПГ), который доставляется на терминал имени Леха Качиньского в городе Свиноуйсьце, на берегу Балтийского моря. Там СПГ в соответствии с соглашением с ЭРУ будет вновь переводиться в газообразное состояние и через систему газопроводов прокачиваться дальше.

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«Мы имеем свободные мощности в газопроводе в Польше и на ее границах. Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта на Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия — Прикарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет увеличена не позднее 2021 года», — пояснил глава правления PGNiG Петр Возняк, слова которого приведены в сообщении компании.

По словам Возняка, PGNiG имеет возможность закупать СПГ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира и ожидает, что в 2020 году терминал Свиноуйсьце примет 39 газовозных судов.

В свою очередь Мудрый отметил, что в дальнейшем газ, полученный из американского СПГ, можно будет поставлять в Венгрию, Румынию и Молдавию.

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Владелец компании Lombi Gas Marketing & Trading s.r.o Роман Мацаев пояснил РБК, что цена газа, поставляемого из Польши на Украину, будет зависеть от торгов на немецкой бирже Gaspool, так как польский рынок ориентирован на эту площадку.

«К настоящему времени стоимость американского СПГ в европейских портах в районе €7–7,5 за мегаватт-час (€/MWh), плюс затраты на регазификацию и вход в газотранспортную систему. В случае с поставками из Польши добавится и выход из польской системы, что суммарно может составить до 2,5–3 €/MWh. В зимний период придется корректировать цену в сторону повышения, исходя из фактора сезонности, а также отношений между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», — пояснил Мацаев.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: Польша, Украина, природный газ, СПГ
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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
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