Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

Компания «Энергетические ресурсы Украины» договорилась с польской PGNiG о покупке природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу из США. Начать поставки планируется в конце года

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В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США. Начало поставок станет настоящим прорывом в деле создания «трансатлантического коридора поставок газа из США на Украину», заявил президент компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри.

По словам директора компании «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого, купленный у PGNiG газ будет закачан в подземные хранилища (ПХГ) для дальнейших поставок потребителям в зимний период. «Так мы вносим свой вклад в [обеспечение] энергонезависимости страны в течение особенно рискованного зимнего сезона 2019–2020 годов», — пояснил Мудрый.

PGNiG получает из США сжиженный природный газ (СПГ), который доставляется на терминал имени Леха Качиньского в городе Свиноуйсьце, на берегу Балтийского моря. Там СПГ в соответствии с соглашением с ЭРУ будет вновь переводиться в газообразное состояние и через систему газопроводов прокачиваться дальше.

«Мы имеем свободные мощности в газопроводе в Польше и на ее границах. Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта на Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия — Прикарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет увеличена не позднее 2021 года», — пояснил глава правления PGNiG Петр Возняк, слова которого приведены в сообщении компании.