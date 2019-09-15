Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

По данным источника РБК, такой вариант российской стороне может предложить Брюссель. Для этого нужно, чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство

Фото: Sregei Chuzavkov / Associated Press

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом. Об этом РБК сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, намеченным на 19 сентября. Речь может идти о контрактовании «Газпромом» мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе. Он пояснил, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы. По его словам, это означало, что оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. «Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, «Газпрому» подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Представители Минэнерго и «Газпрома» на запрос РБК не ответили.