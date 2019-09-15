Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону Политика, 21:34 Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Политика, 21:31 На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому Общество, 21:10 «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место РПЛ Спорт, 21:05 Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве Общество, 20:58 Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Бизнес, 20:48 Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Бизнес, 20:41 Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального Общество, 20:27 Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары Политика, 20:25 СКА выиграл у «Йокерита» благодаря голу на последней минуте Спорт, 20:07 Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом Политика, 19:55 Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 19:31 В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде Общество, 19:22 Посол США предложил Сербии шире смотреть на бомбардировки НАТО Политика, 19:20
Бизнес ,  
0 
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
По данным источника РБК, такой вариант российской стороне может предложить Брюссель. Для этого нужно, чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство
Газпром GAZP ₽232,5 -0,16% Купить
Фото: Sregei Chuzavkov / Associated Press

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом. Об этом РБК сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, намеченным на 19 сентября. Речь может идти о контрактовании «Газпромом» мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе. Он пояснил, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы. По его словам, это означало, что оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. «Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, «Газпрому» подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Представители Минэнерго и «Газпрома» на запрос РБК не ответили.

Бизнес
Волкер заявил об ослаблении давления Москвы на Киев по транзиту газа

Действующий договор транзита российского газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. С окончанием этих сроков должен совпасть запуск второй нитки газопровода «Северный поток-2». В начале августа Евросоюз предложил России и Украине заключить новый договор сроком на десять лет.

О намерении предложить российской стороне десятилетний контракт ранее говорил и «Нафтогаз». Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко отмечал, что Киев хочет предложить «Газпрому» забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины на этот срок.

Позднее Витренко заявил, что Киев рассматривает альтернативный вариант контракта, который предусматривает не транзит, а своп газа. По этому соглашению Россия будет передавать Украине определенный объем газа на границе, а «Нафтогаз» — отправлять такой же объем в Евросоюз.

Авторы: Наталия Анисимова, Людмила Подобедова
Теги: транзит газа, Украина, Евросоюз
Материалы по теме
Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»
Политика
На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter