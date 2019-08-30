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Аэрофлот ₽145 (+33,74%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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Экономика ,  
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На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России
Остановку транзита в Киеве называют вероятной. Там решили отработать меры, которые должны помочь стране пройти следующий отопительный сезон, отмечает «Укртрансгаз»
Фото: David W Cerny / Reuters

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе учений было рассмотрено несколько сценариев прекращения «Газпромом» транзита газа по территории Украины в страны Евросоюза. Диспетчеры и другие службы оператора ГТС отработали порядок действий, а также разработали для каждого сценария меры, которые «гарантируют Украине прохождение следующего отопительного сезона».

«С большой вероятностью осенне-зимний период 2019/2020 может значительно осложниться прерыванием транзита со стороны «Газпрома», — говорится в сообщении «Укртрансгаза». Оператор заявил, что ГТС Украины готова к стабильной работе, в случае если российская компания реализует сценарий «нулевого транзита».

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Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

В «Укртрансгазе» заявили, что компания выполняет на объектах профилактические и ремонтные работы для наращивания запаса надежности системы. В том числе работает над созданием новых импортных мощностей, модернизирует компрессорные и газоизмерительные станции и обеспечивает процесс закачки природного газа в подземные хранилища.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря. В конце июля глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить его на год. Украинская сторона на эту идею пока не отреагировала, отмечал министр.

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ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее рассказал об альтернативном варианте контракта, который предусматривает не транзит, а своп газа. По этому соглашению, Россия будет передавать Украине определенный объем газа на границе, а «Нафтогаз» отправлять такой же объем в Евросоюз.

В начале августа Брюссель предложил Москве и Киеву заключить контракт на транзит газа сроком на десять лет. Переговоры по условиям транзита и поставок могут пройти в сентябре, после того как на Украине сформируется новое правительство.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Укртрансгаз», «Нафтогаз», учения, транзит газа
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