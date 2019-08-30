На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России

На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России

Остановку транзита в Киеве называют вероятной. Там решили отработать меры, которые должны помочь стране пройти следующий отопительный сезон, отмечает «Укртрансгаз»

Фото: David W Cerny / Reuters

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе учений было рассмотрено несколько сценариев прекращения «Газпромом» транзита газа по территории Украины в страны Евросоюза. Диспетчеры и другие службы оператора ГТС отработали порядок действий, а также разработали для каждого сценария меры, которые «гарантируют Украине прохождение следующего отопительного сезона».

«С большой вероятностью осенне-зимний период 2019/2020 может значительно осложниться прерыванием транзита со стороны «Газпрома», — говорится в сообщении «Укртрансгаза». Оператор заявил, что ГТС Украины готова к стабильной работе, в случае если российская компания реализует сценарий «нулевого транзита».

В «Укртрансгазе» заявили, что компания выполняет на объектах профилактические и ремонтные работы для наращивания запаса надежности системы. В том числе работает над созданием новых импортных мощностей, модернизирует компрессорные и газоизмерительные станции и обеспечивает процесс закачки природного газа в подземные хранилища.