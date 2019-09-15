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Волкер заявил об ослаблении давления Москвы на Киев по транзиту газа
По словам спецпредставителя США по Украине, позиция Киева на трехсторонних переговорах по транзиту усиливается, поскольку страна не покупает газ напрямую у России
Курт Волкер (Фото: РИА Новости)

Позиция Киева на трехсторонних переговорах с Москвой и Евросоюзом по поставкам российского газа укрепилась по сравнению с несколькими годами ранее. Об этом на пресс-конференции во время ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» (проходит в Киеве) заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает «Европейская правда».

По его словам, это вызвано тем, что Украина не покупает газ напрямую у России, а использует спотовый рынок.

«Конечно, Россия будет угрожать Украине и ЕС, пугая полным приостановлением транзита после окончания контракта в следующем году, — заявил Волкер. — Однако российские угрозы со временем весят все меньше и меньше».

Трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября. Ранее встречу подобного формата предложил провести глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

15 сентября источник ТАСС в европейском энергетическом секторе заявил, что отсутствие нового газового контракта между Москвой и Киевом не приведет к прекращению транзита газа в ЕС в 2020 году. По его словам, это обусловлено тем, что Украина приняла на себя обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. «Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок», — отметил собеседник агентства.

Представители Минэнерго и Газпрома не ответили на запрос РБК. Источник РБК, близкий к трехсторонним газовым переговорам, сказал, что описанный вариант с контрактованием на краткосрочный и среднесрочный период «Газпромом» мощностей в украинской ГТС может предложить в ходе переговоров европейская сторона. «Газпрому» этот сценарий вполне подойдет, но все зависит от цены такого резервирования, сказал РБК источник в газовой монополии.

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ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря. В июле глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить его на год. Он отмечал тогда, что украинская сторона пока не отреагировала на эту идею. В свою очередь, Витренко ранее рассказывал об альтернативном варианте контракта, который предусматривает не транзит, а своп газа.

В конце августа оператор газотранспортной системы ГТС Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай, если транзит газа из России остановится с 1 января 2020 года. Диспетчеры отработали порядок действий, которые должны помочь стране пройти следующий отопительный сезон.

Авторы: Наталия Анисимова, Людмила Подобедова
Теги: Курт Волкер, транзит газа, Украина
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