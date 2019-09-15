Волкер заявил об ослаблении давления Москвы на Киев по транзиту газа

По словам спецпредставителя США по Украине, позиция Киева на трехсторонних переговорах по транзиту усиливается, поскольку страна не покупает газ напрямую у России

Курт Волкер (Фото: РИА Новости)

Позиция Киева на трехсторонних переговорах с Москвой и Евросоюзом по поставкам российского газа укрепилась по сравнению с несколькими годами ранее. Об этом на пресс-конференции во время ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» (проходит в Киеве) заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает «Европейская правда».

По его словам, это вызвано тем, что Украина не покупает газ напрямую у России, а использует спотовый рынок.

«Конечно, Россия будет угрожать Украине и ЕС, пугая полным приостановлением транзита после окончания контракта в следующем году, — заявил Волкер. — Однако российские угрозы со временем весят все меньше и меньше».

Трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября. Ранее встречу подобного формата предложил провести глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

15 сентября источник ТАСС в европейском энергетическом секторе заявил, что отсутствие нового газового контракта между Москвой и Киевом не приведет к прекращению транзита газа в ЕС в 2020 году. По его словам, это обусловлено тем, что Украина приняла на себя обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. «Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок», — отметил собеседник агентства.