«Взрыв на рынке»: чем Европа может заменить газ из России Два сценария разрешения спора с Украиной о транзите

Зачем Москва ведет переговоры с украинской оппозицией о прямом контракте на поставку газа и чем Европа и Украина заменят российский газ, если «Газпром» и «Нафтогаз» не договорятся о продлении транзита в 2020 году, разбирался РБК

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

1. «Прямая» закупка газа Украиной

В среду, 10 июля, руководители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели в Москве переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым, на которых обсуждались проблемы поставок газа на Украину и его транзита через в Европу.

«Ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить», — сказал Медведев. Один вариант решения проблемы поставок газа, «может быть самый простой, — сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время, чтобы договориться более серьезно, второй — вариант консорциума», — отметил он.

Консорциум по управлению ГТС Идея создать консорциум по управлению газотранспортной системой Украины с участием России обсуждается давно. Изначально подразумевалось участие трех сторон — Украины, России и ЕС. «Речь могла бы идти о совместном управлении украинской ГТС с участием компаний — операторов европейских газопроводов, например Eustream и SNAM», — сказал РБК гендиректор украинской «Нефтегазстройинформатики» Леонид Униговский. По его мнению, «Газпром» также мог бы законтрактовать мощности в украинской ГТС на несколько лет вперед, что было бы выгодно всем сторонам: Украине будут гарантированы доходы от транзита, а российская компания выиграет время, чтобы достроить и ввести в строй новые экспортные газопроводы — «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Украина не покупает у России газ напрямую с конца ноября 2015 года, но занимается его транзитом в ЕС, а также перекупает сырье у европейских трейдеров и компаний по так называемому реверсу: газ возвращается на Украину по тем же трубам, что и поставляется в Европу, но формальным продавцом является не российская компания, а европейцы. Европейские газовые операторы зарабатывают от $42 до $100 за «реверс» 1 тыс. куб. м газа на Украину, говорил Медведчук накануне встречи с Медведевым в интервью телеканалу «Россия».

Срок действия двух контрактов на поставки и транзит газа, подписанных в 2009 году между «Газпромом» и «Нафтогазом», истекает в конце 2019 года. На встрече в Москве Бойко сообщил о возможности к началу августа подписать контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа на Украину. «Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — сказал он.

Украинские власти и «Нафтогаз» не спешат принять предложение, ссылаясь на дороговизну российского газа. По данным представителя «Нафтогаза», покупка 1 тыс. куб. м газа у «Газпрома» напрямую обошлась бы компании во втором квартале 2019 года в $221, а по «реверсу» с поставкой из Европы — в $212.

Источник, близкий к «Газпрому», объяснял РБК, что в случае несогласия «Нафтогаза» на заключение прямого контракта соглашение может быть заключено с частной компанией, созданной для этих целей Бойко, которая могла бы получать газ на границе России и Украины, а затем договариваться с местными газораспределительными сетями о его поставке на внутренний рынок Украины. У «Газпрома» уже был контракт на поставку газа с частной компанией, принадлежавшей Дмитрию Фирташу, — «Росукрэнерго».

По данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованного 10 июля, из тех граждан Украины, кто «точно или скорее всего» собрался голосовать на парламентских выборах 21 июля, 37,8% поддержали бы пропрезидентскую партию «Слуга народа», 11% — «Оппозиционную платформу — За жизнь», 7,2% — партию «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко, 4,8% — «Батькивщину» экс-премьера Юлии Тимошенко. Рейтинг «Оппозиционной платформы» еще может увеличиться на 1–2%, говорят опрошенные РБК эксперты. Но «Оппозиционную платформу» и на пушечный выстрел не подпустят к формированию правительства, уверен украинский политолог Константин Бондаренко. «Их удел — находиться в оппозиции. Поэтому после выборов они вряд ли смогут повлиять и на «Нафтогаз» в ходе переговоров с «Газпромом», а разговоры про возможные скидки на газ направлены только на мобилизацию электората, резюмирует Бондаренко. Сам Бойко считает иначе: он уверен, что с единомышленниками «получит возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти» (цитата по ТАСС).

2. Прекращение транзита в Европу

Если Украина говорит «нет» прямым поставкам газа, то со стороны России на границе с Украиной не будет обязательств держать соответствующие газотранспортные мощности для подачи этих объемов, заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в конце июня. Речь идет о мощностях для прокачки 52 млрд куб. м газа в год, уточнил он. «Украина в первую очередь должна подумать не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Ответ на вопрос по поставкам газа — это на самом деле ответ на вопрос, какие возможности так называемого реверса», — подчеркивал глава «Газпрома». Он дал понять, что, если сторонам не удастся договориться, реверс с территории Европы на Украину может значительно уменьшиться или вообще прекратиться.

Вывести мощности «Газпрома» на границе с Украиной можно двумя путями, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому»: вывод из эксплуатации цехов нескольких компрессорных станций или утилизация самих трубопроводов, обслуживание которых стоит денег. Труба без газа за год превращается в непригодную для эксплуатации, добавил он.

По данным «Укртрансгаза», транзит российского газа через Украину в 2018 году снизился на 7,2%, до 86,8 млрд куб. м. Потребности в импортном газе у Украины составляют 12–13 млрд куб. м в год, подсчитал гендиректор украинской «Нефтегазстройинформатики» Леонид Униговский. Он отмечает, что на реверс из Европы может повлиять прекращение транзита через территорию Украины, а не выведение из эксплуатации мощностей, рассчитанных на поставку газа. «Нам не нужно 40–50 млрд куб. м импортного газа. У России можно было бы закупать 5–6 млрд куб. м газа в год напрямую по конкурентной цене. Это бы помогло сэкономить и соблюсти диверсификацию поставок», — считает эксперт.

Миллер отмечал, что «Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, но при условии старта переговоров с чистого листа, имея в виду мировое урегулирование споров в Стокгольмском арбитраже, по решению которого в феврале 2018 года российская компания должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд. Но пока «Нафтогаз» не соглашался на такие условия.

«Только накопив в хранилищах около 20 млрд куб. м к 15 октября, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января», — написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook 5 июля. Сейчас в украинских хранилищах 13,8 млрд кубометров. Таким образом, за три месяца Украине нужно закачать около 6 млрд куб. м. «Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн куб. м газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно», — признавал Коболев.

Альтернативы транзиту через Украину для ЕС

«Газпром» может закачать в свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе больше рекордных 11,4 млрд куб. м, сообщил Миллер в конце июня, и это в два раза выше прошлогоднего уровня. «Если будет возможность закачать еще, закачаем еще — столько, сколько сможем», — сказал он. Этого может оказаться достаточно, чтобы в первом квартале 2020 года компания смогла снабжать потребителей в Европе без использования украинского транзита.

По расчетам директора East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, затраты на закачку «Газпромом» дополнительного газа в ПХГ могут составить $400 млн, дополнительные затраты на украинский транзит с этой целью — около $200 млн.

Европейские потребители также закачивают российский газ в собственные хранилища на случай прекращения транзита через Украину. Но глава авcтрийской OMV (мощность ее ПХГ — 8 млрд куб. м) Райнер Зеле заявил в интервью РБК, что газ из ПХГ можно рассматривать как краткосрочную меру для решения проблемы. «ПХГ, разумеется, поможет смягчить этот взрыв на рынке, прорыв стен через потолок», — сказал он. Но тем не менее, по его мнению, прекращение поставок через Украину, а также задержка с запуском трубопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2», который планировалось достроить до конца 2019 года, приведут к существенному увеличению цен. «Европа будет больше платить за газ», — уверен Зеле.

Миллер в конце июня сказал, что «Газпром» исходит из того, что пока строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд куб. м реализуется строго по графику, несмотря на то что проект до сих пор не получил разрешения на прокладку трубы в экономической зоне Дании.

В 2018 году «Газпром» установил исторический рекорд по поставкам в страны Европы и в Турцию — 201,9 млрд куб. м газа, заняв 36,8% рынка. Это чуть меньше, чем добыча в трех основных странах — производителях газа в Европе вместе взятых — Норвегии, Великобритании и Нидерландах — 210,1 млрд куб. м, обеспечивших 38,3% спроса.

Сейчас на транзит через Украину приходится почти половина поставок из России, остальные объемы доставляются через Белоруссию и Польшу по газопроводу Ямал — Европа мощностью 32,9 млрд куб. м в год, по «Северному потоку-1» (55 млрд куб. м) по дну Балтийского моря и «Голубому потоку» (16 млрд куб. м) через Черное море в Турцию. В качестве альтернативы российскому трубопроводному газу на случай прекращения транзита через Украину Зеле рассматривает импорт сжиженного природного газа (СПГ). «Европе придется в любом случае импортировать СПГ, поскольку емкости [хранения этого вида топлива] заполнены только на 25%», — подчеркнул он. OMV уже законтрактовала у «Газпрома» 1 млн т СПГ в 2020 году.

Крупнейший в России производитель СПГ НОВАТЭК готов помочь «Газпрому» выполнить обязательства по поставкам газа в Европу за счет продажи топлива с «Ямал СПГ», говорил 2 июля глава компании Леонид Михельсон. «Если от «Газпрома» будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны «Газпромом» по европейским рынкам», — отмечал он.