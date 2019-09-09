Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой

Первоочередным вопросом переговоров России и Украины является поставка газа по прямому контракту, от этого зависит и скидка для Киева. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает пресс-служба Кремля.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, от этого зависит в том числе то, какие газотранспортные мощности российский «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

Глава «Газпрома» также отметил, что в случае заключения прямого договора на поставки газа на Украину цена на него для конечного украинского потребителя может стать на 25% ниже текущего уровня.