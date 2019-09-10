Польша заявила о проигрыше «Газпрома» в суде по спору о трубопроводе Opal

Польша заявила о проигрыше «Газпрома» в суде по спору о трубопроводе Opal

Российской компании не разрешили использовать газопровод Opal на полную мощность, что не позволит ей отказаться от транзита газа через Украину

Европейский суд вынес решение в пользу Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, который является сухопутным отводом Nord Stream. Об этом сообщило Минэнерго Польши.

«Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года «Газпром» мог пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016-м ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за этого Киев может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки.

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограничения на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока», что, по словам министра, создаст вероятность возникновения серьезного газового кризиса на Украине, который мог бы ударить и по другим странам региона, включая Польшу.

«Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов», — добавил министр.