Песков предложил не ждать конкретики от переговоров по газу с Украиной

Песков предложил не ждать конкретики от переговоров по газу с Украиной

Конкретных договоренностей по итогам переговоров России, Украины и Евросоюза по газу 19 сентября ожидать не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы», — пояснил он.

По словам Пескова, это вопрос экономической целесообразности, который будут решать профильные министерства.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что трехсторонняя консультация по поставкам российского газа пройдет 19 сентября. Переговоры по газу проводятся на фоне окончания в конце 2019 года контракта на транзит и поставку газа, заключенного Россией и Украиной десять лет назад.

В конце июля Новак заявил, что российская сторона предложила продлить его действие на год. В начале августа Европейский союз предложил России и Украине заключить 10-летний контракт.