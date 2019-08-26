Гонка средней и меньшей дальности

Три вопроса о реакции Москвы на испытания американской крылатой ракеты

Москва всерьез обеспокоена планами США развернуть ракеты средней и меньшей дальности вблизи российских границ. В ответ она может пойти на разработку новых вооружений и скорректировать цели, полагают эксперты

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В чем Россия обвиняет США

Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявлялись Россией в период действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), были обоснованны. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Как указал Путин, в ходе недавних испытаний запрещенных действовавшим до начала августа ДРСМД американских крылатых ракет была задействована универсальная пусковая установка Мk-41. «Мы неоднократно указывали [в период действия договора], что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше является прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — заявил он. — Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные Мк-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо». Президент подчеркнул, что у России нет возможности убедиться, будут ли американские крылатые ракеты с дальностью действия от 500 км размещены в Европе.

18 августа США провели испытания крылатой ракеты на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Ракета была пущена из установки Mk-41 и поразила цель на расстоянии более 500 км. При этом в Пентагоне уточнили, что использованная в испытаниях установка не аналогична по своим параметрам установкам, развернутым в Румынии.

Путин заметил, что испытания ракеты, которая обладает подпадавшими под действие договора характеристиками, США провели уже через 16 дней после завершения выхода из договора. «Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало звеном в цепи давно планировавшихся мероприятий», — резюмировал он.

Почему прекращено действие ДРСМД 2 августа США вышли из ДРСМД, который запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом. В качестве причины Вашингтон назвал создание Россией ракеты SSC-8 (в российской классификации — 9M729), чья дальность полета якобы запрещена ДРСМД. США и их союзники по НАТО считают, что развертывание Россией 9М729 представляет угрозу европейской безопасности. В России утверждают, что ракета соответствует параметрам соглашения. Претензии насчет 9М729 США предъявляли с 2014 года. Этой весной в Пентагоне сообщили, что с конца 2017 года вели исследования технологий для создания ракет средней и меньшей дальности. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора ДРСМД. В начале августа МИД России подтвердил, что считает действие ДРСМД прекращенным по инициативе американской стороны.

Почему Россия решила ответить на действия США

Ранее Путин подчеркивал, что Россия не намерена первой развертывать запрещенные ДРСМД ракеты: «Исходим из того, что Россия не будет размещать <...> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства».

Однако в своем выступлении в пятницу российский лидер заявил, что теперь Москва исходит из того, что США хотят разместить ракеты за пределами своих границ. «Все это [ракетные испытания и выход США из ДРСМД] не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», — пояснил президент.

В связи с этим Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой России действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Слова Путина — серьезное предупреждение США, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. ДРСМД являлся одним из важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями, а его исчезновение наносит ущерб и системе транспарентности между США и Россией. «Путин дает понять, что отсутствие механизмов контроля заставляет исходить из худшего, и если Россия полагает, что риск размещения США ракет существует, то на это необходимо отвечать», — сказал эксперт РБК.

Чем был важен ДРСМД Подписанный в 1987 году Договор о РСМД — первое соглашение США и СССР, обязывавшее супердержавы сократить свой ядерный арсенал, избавиться от целой категории вооружений и учредить инспекции. Он считался одним из важнейших соглашений, формировавших основу системы контроля над вооружениями, вместе с Договором об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Из договора по ПРО США вышли в 2001 году. ДСНВ-3, ограничивающий число развернутых ядерных боезарядов на стратегических носителях до 1550 единиц, продолжит действовать до 2021 года. Развал ДРСМД создает серьезные риски — для США, России и для мировой безопасности. Эксперты, в частности, называют четыре фактора риска: возобновление масштабной гонки вооружений, что приведет к дополнительным финансовым издержкам для России и США;

усиление политического напряжения, в том случае если США развернут ракеты в Европе;

размывание доверия между Россией и США в случае прекращения инспекций в рамках ДРСМД;

демонтаж всей системы контроля за вооружениями, в частности подрыв ДСНВ-3.

О том, что наземные установки Мk-41 невозможно проконтролировать, Россия говорила с начала 2000-х годов, напомнил в беседе с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Однако за эти годы никаких конкретных мер контроля выработано не было, и Москва приняла для себя как данность, что установки Мк-41 для ПРО [в Румынии] можно в сжатые сроки переделать в установку для пуска ракеты «земля — земля». Хотя в американском оборонном ведомстве указывали, что установки в Румынии «настроены таким образом, что не способны запускать никакие виды наступательного оружия».

В то же время не факт, что, если США будут развертывать ракеты за границей, они будут делать это с помощью Mk-41, отметил Фролов. «Например, американцы уже утверждали, что собираются развертывать [запрещенные ДРСМД] ракеты в Юго-Восточной Азии, но на других установках», — напомнил эксперт. Такие установки могут быть довольно мобильными, и отследить их будет сложно.

Чем Россия может ответить США

Создание собственных ракет средней и меньшей дальности является самым очевидным ответом на испытания Пентагона, утверждает Фролов. В то же время наши ракеты не будут равноценным ответом американским, учитывая, что из России из американской территории смогут достать разве что Аляску, пояснил он.

У России есть на вооружении крылатые ракеты средней дальности воздушного и морского базирования, например ракеты «Калибр», которые являются в определенной мере аналогом ракет «Томагавк», сказал РБК эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. «Переместить крылатую ракету морского базирования на сушу — не очень сложная задача. Это можно сделать в принципе за пару месяцев», — отметил он.

В феврале российский президент одобрил планы по созданию наземного варианта крылатой ракеты «Калибр» и новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. В отношении первой уже запланированы не только научные исследования, но и опытно-конструкторские работы.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков допускал размещение российских ракет ближе к США. В пятницу в Госдуме предложили разместить ракетные комплексы в Венесуэле. Однако Андрей Фролов сомневается, что ракеты могут быть развернуты в непосредственной близости к США, например в Латинской Америке. «Реинкарнировать ситуацию, при которой Россия разместила бы ракеты на Кубе или в Венесуэле, нет особого смысла. Ведь тогда у Москвы не было эффективных межконтинентальных ракет. Сейчас есть системы, способные достать США, так что вкладывать в инфраструктуру для ракет средней и меньшей дальности вряд ли является грамотным решением», — указал аналитик.

Другой вариант ответа США — создание Россией новых систем вроде подводного беспилотника «Посейдон», сказал Фролов. «Москва будет совершенствовать возможности нанести Америке непоправимый вред даже в случае нанесения ею первого удара», — резюмировал Фролов.

Применение симметричных мер не обязательно подразумевает развертывание каких-либо систем вооружения, обращает внимание главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Речь идет о создании симметричной угрозы для самих США и позиционных районов ракет средней дальности, то есть те позиционные районы, откуда ракеты средней дальности США могут угрожать территории России, будут внесены в список приоритетных целей для ударных средств России, объясняет он.