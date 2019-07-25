Следователи нашли препятствие избирательным правам

Для чего СК возбудил дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

После недели уличных акций в Москве Следственный комитет возбудил дело по статье о воспрепятствовании работе избиркомов. Это может остановить тех, кто планировал принять участие в новых протестах, уверены эксперты

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В среду, 24 июля, Следственный комитет возбудил дело по ст. 141 УК о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Дело касается «участников одного из движений», которые проводили несогласованные митинги и пикеты у здания Мосгоризбиркома, заявили в СК. Целями этих действий, считают в ведомстве, было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помеха их деятельности.

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — добавили в СК. Следователи намерены допросить «организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований».

В СК не уточнили, против кого возбуждено дело. Опрошенные РБК организаторы несогласованного митинга — Любовь Соболь, Иван Жданов, Геннадий Гудков, Сергей Митрохин и Юлия Галямина — заявили, что с ними следователи не связывались.

В среду также стало известно о задержании Алексея Навального и координатора его московского штаба Олега Степанова — но не из-за воспрепятствования работе избиркомов, а за призывы к несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов и организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ст. 20.2 ч. 2 КоАП).

Дело без фигурантов

«Там нет никаких фигурантов, насколько я знаю от Следственного комитета, и появятся ли они — это вопрос, — сказал РБК глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. — Иногда в таких делах фигуранты не появляются». Венедиктов назвал возбужденное дело «подвешенной угрозой, которая в любой момент может трансформироваться в фамилии, а может и не трансформироваться».

Если подозреваемые не будут установлены — дело будет приостановлено, говорит глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело могло быть возбуждено по рапорту сотрудника безопасности или по обращению Мосгоризбиркома, добавляет он.

В Мосгоризбиркоме РБК сообщили, что у них нет информации о том, чьим обращением была вызвана проверка по факту митинга. Собеседник РБК в Центризбиркоме рассказал, что представители ЦИК к следователям не обращались. Официально ЦИК отказалась от комментариев по этой теме.

Протесты и помехи

После того как окружные избиркомы отказались зарегистрировать почти два десятка оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, в столице прошел ряд протестных акций. Одна из них, не согласованная мэрией, состоялась 14 июля: протестующие прошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома. МВД оценило численность участников в тысячу человек. После этого оппозиция в течение недели каждый день собиралась на пикеты на Трубной площади.

Участники сидячей забастовки у Мосгоризбиркома 14 июля помешали работе комиссии, сказал близкий к столичному избиркому собеседник РБК. «В то время шла рядовая работа, подсчеты, обсуждения, — уточнил он. — А они мешали работе криками, требованиями». Когда протестующие пришли к зданию избиркома, они потребовали встречи с его главой Валентином Горбуновым, на это в комиссии сообщили, что это выходной день и Горбунов не на работе.

Митингующие не могли помешать работе Мосгоризбиркома, потому что в тот день он не работал, говорит Венедиктов. «Я думаю, что СК это должен принять во внимание, — сказал он. — Если дело возбуждено «по факту», то в этом и есть работа СК — разобраться, был ли сам факт».

Еще одна масштабная акция, уже согласованная, прошла 20 июля на проспекте Сахарова; в ней приняли участие, по разным оценкам, от 12 тыс. до 22 тыс. человек.

Редкая статья

Наказание по статье, вменяемой Навальному и Степанову, предусматривает штраф до 30 тыс. руб. и административный арест до 30 суток. Ст. 141 УК, по которой возбуждено дело в отношении «участников одного из движений», предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет (п. 2, где говорится о случаях, если были угрозы насилия).

Дела по воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбуждаются крайне редко, отметил представитель движения «Голос» Станислав Андрейчук. По этой статье, сказал он, было возбуждено всего четыре дела с вынесенными кассационными решениями: два — в 2010 году, два — в 2017-м.

«Силовики очень неохотно возбуждают дела по этой статье, хотя оснований достаточно, — добавил он. — Потому что по ней дела в основном против членов комиссий нужно возбуждать: у нас именно среди членов комиссий и администраций находится большинство нарушителей избирательных прав граждан».

Административные дела против Навального и московского координатора его штаба могут переквалифицировать в уголовные, допустил в разговоре с РБК Чиков, хотя организация несогласованного митинга и угроза работе избиркомов — это разные правонарушения. «По ним возможны, соответственно, разные юридические последствия, — пояснил он. — Они могут быть задержаны, допрошены в качестве подозреваемых, и им могут быть избраны меры пресечения по уголовному делу».

Остановить митингующих

Оппозиционные выдвиженцы, которым было отказано в регистрации, назвали возбуждение дела о препятствии работы избиркома «странным». «Воспрепятствование работе Мосгоризбиркома, когда там пустое здание, — это достаточно странно, — заявил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. — Кроме того, там сказано про угрозы в отношении членов избиркома, а я не припомню ни одной угрозы». Он предположил, что дело было возбуждено, чтобы отвратить людей от участия в новом несогласованном митинге у мэрии. «Мы ни одного работника избиркома не видели в глаза, не говоря уже о насилии и угрозах», — добавила член Совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина.

Сергей Митрохин назвал действия СК «последним аргументом в разговоре с оппозицией». «Это все равно, как если бы два шахматиста играли и один закончил партию тем, что смахнул фигуры с доски и доской ударил по голове выигрывающего партнера», — полагает он.

Возбуждение уголовного дела может повлиять на численность анонсированного на субботу нового митинга, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Для сомневающихся в том, стоит ли идти на незаконный митинг, это станет окончательным аргументом против», — считает он. Чтобы избежать повторения «болотных протестов», власти решили продемонстрировать готовность к решительным действиям, соглашается политолог Константин Калачев.