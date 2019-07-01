SSJ100 удержался на полосе «Аэрофлота»

Крупнейший российский авиаперевозчик подтвердил заказ 100 отечественных ближнемагистральных лайнеров

Несмотря на катастрофу в Шереметьево, «Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку ста лайнеров Sukhoi Superjet. Компания и российское авиастроение находятся в тесной зависимости, и инциденты с самолетом не повлияли на контракт

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Почему «Аэрофлот» не откажется от SSJ100

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 [лайнеров] МС-21. Мы готовы подписать контракты по «Сухим» уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей — график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки», — сказал он.

О том, что десять лайнеров SSJ100 поступят «Аэрофлоту» в 2019 году от производителя «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщил 6 июня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, головная компания ГСС) Юрий Слюсарь. «Есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, начинаются поставки «Аэрофлоту» — десять машин», — сказал он. Всего сто лайнеров этой модели должны поступить авиакомпании к 2026 году. Кроме того, перевозчик ожидает поступления МС-21, выпуск которых запланирован на 2021 год.

«Аэрофлоту» было поставлено 50 SSJ100 к 2018 году. Один пассажирский лайнер попал в аварию 5 мая. Он должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего самолета по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство (40 из 73) спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.

Специалисты Международного авиационного комитета выпустили в начале июня предварительные итоги расследования, в которых не называли виновных, но указывали, что двигатели не были повреждены после попадания молнии в лайнер. В отчете также подробно описывались действия пилотов. Сам Савельев в ответ говорил, что у «Аэрофлота» тоже есть много вопросов к отчету комитета.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для отказа от поставок нужны очень веские обстоятельства, подтверждающие опасность для жизни и здоровья пассажиров. «Если ответственность за аварию частично ляжет на производителя, это может быть учтено в условиях контракта, то есть перевозчик пересмотрит в свою пользу параметры договора и сможет договориться о большей скидке», — сказал Бурмистров. «Аэрофлот» несет определенную социальную ответственность» в части поддержки отечественного авиастроения. «Это госкомпания, которая получает преференции, за них это разумная плата», — заключает эксперт.

Какие проблемы есть у лайнера

За последний год с самолетом Sukhoi Superjet произошло шесть аварий. В апреле самолет рейса Москва — Воронеж не смог вылететь из-за технического сбоя, в марте самолет «Аэрофлота» этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В феврале самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в столицу из-за проблем с гидравликой. В октябре 2018 года самолет «Якутии» выкатился за взлетно-посадочную полосу, повредив стойки шасси. В этом же месяце рейс SSJ «Аэрофлота» до Ханты-Мансийска вернулся в Москву из-за проблем с шасси. В июле испытательный Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте мексиканская Interjet обращалась к российской стороне с просьбой отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ100. Также весной этого года «Ведомости» сообщали, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ100, отказался от этих самолетов. РБК в пресс-службе авиакомпании сказали, что не эксплуатируют лайнер с января 2019 года.

Видео: РБК

В конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий (но не входит «Аэрофлот»), направила в Минтранс письмо с просьбой организовать проверку систем Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. В частности, у АЭВТ были вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также авиакомпании попросили проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси. 4 июня совладелец крупнейшей частной авиагруппы S7 Владислав Филев также попросил проверить безопасность самолета.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet, и сокращать производство и выпуск этих машин не планируется. Зампред правительства Юрий Борисов также заявлял, что претензий к лайнеру нет.