SSJ-100 «Аэрофлота» по техническим причинам вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Ханты-Мансийск, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Самолет, выполнявший рейс Москва — Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возврате связано с отсутствием технической поддержки в аэропорту Ханты-Мансийска», — рассказал представитель «Аэрофлота», отметив, что посадка прошла штатно.

По информации «РИА Новости», у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

10 октября Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» при посадке в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него подломились основные опоры шасси. Пассажиров эвакуировали по надувному трапу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

После этого Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта авиакомпании. В федеральном агентстве отметили, что в ходе проверок пришли к выводу, что система ​управления безопасностью полетов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям.