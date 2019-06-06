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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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ОАК продолжит поставки Superjet «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям
Несмотря на катастрофу самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево, поставки самолета российским авиакомпаниям не прекратятся, рассказал глава ОАК
Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В 2019 году российские компании получат 15 самолетов SSJ100, из них десять получит «Аэрофлот», сообщил журналистам во время Петербургского международного форума глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает корреспондент РБК.

«Есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, начинаются поставки «Аэрофлоту» — десять машин. То есть минимум 15 самолетов получат российские авиакомпании», — сказал он.

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В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Кроме того, Слюсарь сообщил РБК, что сохраняется мягкое соглашение о намерениях на поставки для авиакомпании S7 лайнеров Sukhoi Superjet в комплектации на 75 пассажиров. «Но к производству новой модели мы еще не приступили», — сказал Слюсарь.

Слюсарь также сообщил, что присоединение к корпорации «дочек» — Иркута (производитель среднемагистрального самолета СМ-21) и компании «Гражданские самолеты Сухого» (производитель Superjet) — состоится до конца 2019 года.

Представитель ОАК уточнил РБК, что присоединение произойдет в октябре. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100

Всего с рамках заключенных контрактов «Аэрофлот» должен получить сто Superjet (SSJ100). Сейчас у них в парке 49 таких машин.

Еще один самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел аварию в аэропорту Шереметьево 5 мая. Борт должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей.

При посадке самолет ударился о ВПП и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство пассажиров (40 из 73) спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.

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Владелец S7 попросил проверить безопасность Superjet

После катастрофы Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, обратилась в Минтранс с просьбой организовать проверку систем самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

Авиакомпании сообщили, что у них есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Помимо этого, перевозчики просили Минтранс проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение последних не должно влиять на целостность топливных систем.

Представители ОАК ранее говорили, что любые предположения о причинах аварии Superjet в Шереметьево некорректны до завершения работы комиссии, расследующей причины происшествия.

Авторы: Мария Кокорева, Наталья Демченко
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