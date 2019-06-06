ОАК продолжит поставки Superjet «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям

Несмотря на катастрофу самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево, поставки самолета российским авиакомпаниям не прекратятся, рассказал глава ОАК

Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В 2019 году российские компании получат 15 самолетов SSJ100, из них десять получит «Аэрофлот», сообщил журналистам во время Петербургского международного форума глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает корреспондент РБК.

«Есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, начинаются поставки «Аэрофлоту» — десять машин. То есть минимум 15 самолетов получат российские авиакомпании», — сказал он.

Кроме того, Слюсарь сообщил РБК, что сохраняется мягкое соглашение о намерениях на поставки для авиакомпании S7 лайнеров Sukhoi Superjet в комплектации на 75 пассажиров. «Но к производству новой модели мы еще не приступили», — сказал Слюсарь.

Слюсарь также сообщил, что присоединение к корпорации «дочек» — Иркута (производитель среднемагистрального самолета СМ-21) и компании «Гражданские самолеты Сухого» (производитель Superjet) — состоится до конца 2019 года.