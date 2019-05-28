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Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево
С соответствующим запросом в Минтранс обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Входящие в нее авиакомпании обеспокоены майской катастрофой SSJ100
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, обратилась в Минтранс с просьбой организовать проверку систем самолета Sukhoi Superjet-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом во вторник пишет газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с соответствующим письмом.

Письмо на имя министра транспорта Евгения Дитриха датировано 24 мая. В частности, у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Помимо этого авиакомпании просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение последних не должно влиять на целостность топливных систем.

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Ассоциация просит также проверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

АЭВТ подчеркивает, что катастрофа в Шереметьево нанесла серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Члены ассоциации эксплуатируют 19 самолетов SSJ100 — «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна).

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В Минтрансе изданию заявили, что ведомство еще не получило обращения АЭВТ, в Росавиации и Минпроме не ответили на запросы газеты. В «Аэрофлоте» не комментируют письмо, добавляет «Коммерсантъ».

«До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности», — заявили изданию в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там добавили, что надежность и безопасность SSJ100 подтверждены европейской сертификацией.

В АЭВТ входит 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, следует из информации на сайте ассоциации. Среди них — S7, Utair, «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и другие. «Аэрофлот» в ассоциацию не входит.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минтранс, авиакомпании, SSJ100
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