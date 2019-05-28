Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево

Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево

С соответствующим запросом в Минтранс обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Входящие в нее авиакомпании обеспокоены майской катастрофой SSJ100

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, обратилась в Минтранс с просьбой организовать проверку систем самолета Sukhoi Superjet-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом во вторник пишет газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с соответствующим письмом.

Письмо на имя министра транспорта Евгения Дитриха датировано 24 мая. В частности, у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Помимо этого авиакомпании просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение последних не должно влиять на целостность топливных систем.

Ассоциация просит также проверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

АЭВТ подчеркивает, что катастрофа в Шереметьево нанесла серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Члены ассоциации эксплуатируют 19 самолетов SSJ100 — «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна).