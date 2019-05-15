Мантуров сообщил об отсутствии предпосылок для приостановки полетов SSJ

Министр также сказал, что сокращать производство этих самолетов не планируется. Оснований для того, чтобы прекратить использование Superjet, ранее не увидел вице-премьер Борисов

Денис Мантуров (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet-100, передает корреспондент РБК. Мантуров рассказал об этом перед пресс-конференцией президентов России и Австрии в Сочи.

«Что касается приостановки полетов, решение принято не будет. Решение может быть принято только соответствующим ведомством — в данном случае Росавиацией. Но никаких для этого предпосылок не существует», — подчеркнул он.

На вопрос, планируется ли сократить производство SSJ, чиновник сказал: «Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов?» Мантуров добавил, что сокращать выпуск не планируется, а конкуренция в этом сегменте достаточно серьезная.

9 мая зампред правительства Юрий Борисов заявил, что претензий к SSJ нет. Он также сказал, что «оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких».