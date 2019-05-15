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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Мантуров сообщил об отсутствии предпосылок для приостановки полетов SSJ
Министр также сказал, что сокращать производство этих самолетов не планируется. Оснований для того, чтобы прекратить использование Superjet, ранее не увидел вице-премьер Борисов
Денис Мантуров (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet-100, передает корреспондент РБК. Мантуров рассказал об этом перед пресс-конференцией президентов России и Австрии в Сочи. 

«Что касается приостановки полетов, решение принято не будет. Решение может быть принято только соответствующим ведомством — в данном случае Росавиацией. Но никаких для этого предпосылок не существует», — подчеркнул он.

На вопрос, планируется ли сократить производство SSJ, чиновник сказал: «Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов?» Мантуров добавил, что сокращать выпуск не планируется, а конкуренция в этом сегменте достаточно серьезная.

9 мая зампред правительства Юрий Борисов заявил, что претензий к SSJ нет. Он также сказал, что «оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких».

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Дискуссия о российских самолетах началась после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Тогда SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» из-за неполадок вернулся в точку вылета. При посадке самолет загорелся. Погиб 41 человек, всего на борту было 78 человек, включая членов экипажа.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что расследование катастрофы может занять год, но Межгосударственный авиационный комитет может опубликовать предварительный отчет о произошедшем через два-три месяца.

Авторы: Инна Сидоркова, Андрей Гатинский
Теги: Денис Мантуров, Sukhoi Superjet-100
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