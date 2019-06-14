Сгоревший SSJ100 из отчета МАК. Фоторепортаж

Авиакатастрофа произошла 5 мая. В отчете указывается, что осмотр сгоревшего воздушного судна произвели на следующий день, до наступления темноты
Передние отсеки фюзеляжа не получили значительных внешних повреждений
Средние отсеки самолета полностью выгорели, задние сгорели
Один из задних отсеков сгорел полностью, уцелели только детали из титановых сплавов и сталей
Сгорело также вертикальное и горизонтальное оперение
Гидроцилиндр управления правой основной опорой шасси
Стрелка указывает на отверстие, через которое вытекало топливо
Заднее багажное отделение
Рычаги управления двигателями. В отчете говорится, что панели управления в кабине пилотов не имеют видимых повреждений
После посадки самолет сначала двигался по взлетно-посадочной полосе прямолинейно, потом начал смещаться влево и выкатился за пределы полосы в районе рулежной дорожки А3