Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев впервые высказался о расследовании катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости».

О позиции «Аэрофлота» глава компании рассказал на годовом собрании акционеров. Савельев отметил, что у «Аэрофлота» есть «много вопросов» к предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета. Он также выразил соболезнования семьям 41 погибшего в катастрофе.

В середине июня МАК опубликовал предварительный отчет о причинах катастрофы самолета SSJ100. Специалисты сделали выводы, что двигатели не были повреждены и нет следов попадания в них посторонних предметов. Эксперты обнаружили следы попадания молнии в лайнер. При посадке масса самолета на 1,6 т превышала максимально допустимую посадочную массу.