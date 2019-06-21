«Самое простое в моем положении — махать шашкой»

Какие вопросы прозвучали на прямой линии с президентом

Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Его главные заявления — в материале РБК

Когда станет легче жить

«Реальные доходы россиян несколько лет падали. Сейчас начали постепенно восстанавливаться. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов. Один из показателей расходов сегодня — выплаты по кредитам. Банки сегодня предоставляют кредиты под залог 40% платы. ЦБ должен обратить на это внимание, нам не нужно допускать этих пузырей. Это влияет на реальные доходы населения.

Что касается заработных плат, рост есть. Я хочу, чтобы люди, которые сейчас у телевизора, не сердились. Я говорю о средних цифрах. Ими приходится пользоваться, потому что у нас большая разница между регионами и отраслями. Они все-таки показывают тенденцию: было 33 тыс. руб., сейчас почти 40 тыс. руб. [начисленная заработная плата].

Мы повысили МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — РБК) до прожиточного минимума. Это коснулось 3,7 млн человек. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 апреля мы повысили на 2% государственные и социальные пенсии, затем с 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Генеральный способ решения проблемы — повышение производительности труда и развитие экономики и на этой базе улучшение уровня жизни граждан. Все остальное — сопровождающие вещи».

Куда нас ведет «банда патриотов из «Единой России»

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие решений (не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране), это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге».

О доходах населения

«Нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, и я не понимаю, откуда взялись 10 тыс. руб. (в обращениях из некоторых регионов говорилось о зарплате бюджетников на уровне 10 тыс. руб., хотя МРОТ сейчас выше 11 тыс. руб. — РБК), это предмет для разбирательства соответствующих инстанций. В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Мы с [главой МЧС Евгением] Зиничевым много раз об этом говорили, МЧС будет выделено 4,3 млрд руб., чтобы поднять зарплаты, в следующем году — 8 млрд руб. за год».

О здравоохранении

«Мы должны обратить особое внимание на дефицит специалистов по направлениям — лекарственный дефицит и доступность первичного звена здравоохранения. В некоторых регионах, например в Краснодарском крае, Чеченской республике, всего 18 регионов, мы наблюдаем снижение количества амбулаторных отделений, хотя в целом по стране оно выросло на 26%. Прошу министра здравоохранения обратить на это внимание. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — РБК) очень важны, планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1,2 тыс. имеющихся. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь. Действительно, существует дефицит специалистов. Одна из ключевых задач в этом смысле — повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, средняя по стране выросла и составляет у врачей около 77 тыс. руб.».

О проблемах с лекарствами в регионах

«Мы видим, что во многих субъектах не вовремя организуются соответствующие процедуры по закупке, нет налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Склады завалены лекарствами, а потребителям не поступают, потому что в распределительной сети нет этой информации. Нужно переходить к современным способам работы с людьми, например бережливая поликлиника существенно повышает качество обслуживания людей. Руководители регионов должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело — строить что-то, но другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей».

О нацпроектах

«Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Основная цель — поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и повысить уровень жизни на длительную историческую перспективу. Мы разделили направления по степени распределения ресурсов. Где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство? Правительство пошло на повышение НДС. Принимали решение, считали, сколько нужно, чтобы обеспечить толчок в той или иной отрасли. В целом — пока, во всяком случае, — то, на что мы рассчитывали и как мы планировали организовать работу, это действует».

О персональной ответственности министров за невыполнение нацпроектов

«Все знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за данное направление».

О мусорной реформе

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, а значит, мусор приходится увозить подальше, а это тоже деньги. У нас есть долгосрочная программа по переработке мусора, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования — около 300 млрд руб.».

О помощи многодетным семьям

«Есть мое поручение: для семей с детьми, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена ипотека под 6%. Людям трудно решить проблему с банками: на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были раньше выданы. Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур: Минфин не выделил достаточных средств банкам. Эта проблема должна быть решена по линии Минфина и через организацию «Дом.РФ». Но ни там, ни там проблема не решалась. Еще до линии мы переговорили с членами правительства; в принципе, эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, скоро это все будет видно на практике».

О поддержке семей с детьми

«Повышение уровня поддержки семей с детьми до трех лет: совсем недавно ввели новую меру поддержки, начали выплачивать деньги семьям, где появился первый ребенок, и она достаточно существенная, в объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем это сегодня 10,5 [тыс. руб.], уже около 11 тыс. руб., получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Сейчас практически приняли решение, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают это пособие. С 1 января 2020 года распространим на те семьи, где два прожиточных минимума на человека.

От полутора лет до трех категория семей получала 50 руб., и даже звучало мнение, не освободить ли бюджет от этих выплат. Но с 1994 года эти 50 руб. обязали платить работодателей. Мы искали решение, я считаю, оно найдено: мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос — каким семьям, с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума на человека, а это 70% семей».

О санкциях

«Россия за эти годы недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд, это все отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок. Но кое-что мы и получили. Нам надо было включить мозги, и мы это сделали, по поводу того, что и как делать в высокотехнологичных секторах экономики, 667 млрд руб. — программа импортозамещения. Если бы десять лет назад кто-то сказал, что будем экспортировать сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись ему в лицо.

<…>

Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, может быть, внешние сигналы и будут, но ничего не изменится. Вот Китай не имеет отношения к Крыму, а тарифы на его товары, считай те же санкции, растут. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми правилами».

О нехватке инфраструктуры в новых микрорайонах

«Эта проблема до сегодняшнего времени должна была бы решаться привлечением денег вкладчиков напрямую, и в договорах строительства должны были быть заложены обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. Эта проблема будет сейчас наиболее острой, так как мы переходим на новые формы жилищного строительства, мы снимаем риски с граждан и перекладываем эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства. Теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство. Но у регионов пока нет источников. Задача правительства — определить эти ресурсы».

О зарплатах чиновников

«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с тяжелым сердцем. Мне бы хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Если мы резко понизим зарплату чиновников, они просто разбегутся, мы лишимся квалифицированных кадров и это в конце концов отразится на уровне жизни населения. Но разница, конечно, не должна быть колоссальной. Меня иногда цепляет, когда я смотрю на уровень их доходов».

О проверках малого и среднего бизнеса

«Мы к этому стремимся, чтобы проверяющие организации были менторами и помощниками. Чтоб обеспечить дополнительный контроль, предлагается ряд мер, в том числе и зеркальный реестр: не только проверяющие, но и проверяемые будут вести реестр. И вся эта информация может — и будет — стекаться в прокуратуру».

О давлении на бизнес

«Нельзя злоупотреблять арестами. Можно ли более широко использовать в качестве меры пресечения залог? Можно. Но полностью исключить арест, конечно, нельзя. Если богатый человек будет бесконечно откупаться, простые граждане скажут, что он откупается. Если он богатый, значит ему все можно? Одна из самых главных проблем сегодня — бесконечное содержание под стражей. Я уже просил Верховный суд и Генпрокуратуру скорректировать сроки. Что касается статьи об организации преступного сообщества, с этим нужно поработать. В Думе должны об этом подумать. На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где член совета директоров замешан в махинациях. Это, конечно, должно быть скорректировано».

О декриминализации ст. 228.2* УК РФ для медиков

* «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».

«Если ампула с наркотическим веществом закатилась куда-то, ее надо просто достать. Но в этой сфере есть нарушения. Фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов. Конечно, это не должно дестабилизировать работу всей системы. Решение лежит на поверхности, не нужно никаких больших изменений — нужно фиксировать подобные утраты либо расход не по регламенту каким-то актом. Нужно выработать систему отчетности и фиксации».

О необходимости поправки к ст. 228* УК РФ

* «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

«Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? По моему мнению, нет. Если человек перевозит, распространяет даже небольшие дозы, он должен нести за это ответственность. С другой стороны, нужно наладить контроль за деятельностью полицейских, чтобы не подбрасывали наркотики, как было в случае с журналистом, которого вы упомянули (Иван Голунов был задержан 7 июня по обвинению в сбыте наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело в отношении его было закрыто. — РБК). ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться».

О законе об оскорблении власти

«В этом законе речь как раз не идет о критике власти, она, наоборот, должна быть свободной, люди должны обращать внимание на проблемы. Закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, а такие факты имеют место, и мы не можем не обращать на это внимание. <…> Никто не имеет права злоупотреблять тем, чтобы ограничивать людей в праве выражать свое мнение. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и значению этого закона».

О законе о суверенном интернете

«Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. Большинство серверов находятся за границей. Но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться и как-то на их работу будут влиять, мы должны обеспечить работу российского сегмента интернета. Этот закон призван обеспечить суверенность нашего сегмента и возможность там работать».

О президенте Украины Владимире Зеленском

«Он талантливый человек, я помню его выступления на КВНе в Москве где-то в 2000-х, все это было талантливо и смешно, но что мы сейчас видели, это не смешно, это не комедия, это трагедия, и если он стал главой государства, нужно проблемы решать, тем более он это сделал ядром своей избирательной кампании. Вот в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. В мировой практике нет примера, когда бы проблемы решались без прямого диалога между сторонами. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается, блокада только усиливается. Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства».

Об объединении России и Белоруссии

«Не стоит вопрос о создании единого государства. Речь идет о союзном государстве — введение единой валюты, общего парламента. Мы договорились с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем Лукашенко, что подумаем, что нужно реализовать. Уже сделано немало. Но нужно сделать еще больше».

О диалоге с президентом США Дональдом Трампом

«Диалог всегда хорош, всегда востребован, и если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу — настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Но мы видим, что там происходит во внутренней политике, и даже если президент хочет диалога, есть и другие институты, к тому же он будет оглядываться на требования предвыборной кампании. Как только наши коллеги будут готовы, мы тоже будем готовы, тем более что нам есть о чем поговорить в сфере безопасности, разоружения, у нас скоро заканчивается договор СНВ-3».

О возможных кибератаках со стороны США

«Мы многократно предлагали американским партнерам выработать правила в киберпространстве, но какого-либо вразумительного ответа мы не получили. Обама (экс-президент США Барак Обама. — РБК) на излете вроде согласился с этим, но ничего не успел сделать. Конечно, мы должны обезопасить себя от кибератак, мы занимаемся этим».

О результатах расследований JIT обстоятельств гибели Boeing 777 «Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас не устраивает, мы считаем, там нет никаких доказательств. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. Пока не будет нормального диалога, не будет и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибелью людей. О чем мы, безусловно, скорбим и считаем, что подобные акции недопустимы. <…> Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были? И где доказательства того, что это ополченцы стреляли либо кто-то другой? Там много очень вопросов, на них не отвечают, просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает». Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное Политика

О ценах на авиатопливо

«Цены на билеты — здесь ничего хорошего нет, хотя правительство принимает меры. Например, сохранили НДС <…> Но есть и другие проблемы, они связаны и с обслуживанием самолета, и проблема со стоимостью авиационного керосина. Проблема возникла потому, что правительство стало осуществлять так называемый налоговый маневр. Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать рынок, приняли решение об обратном акцизе. Этого оказалось недостаточно, и правительство должно было в режиме реального времени решать проблемы, связанные с ростом цен на топливо. Придумали еще один механизм: компаниям возвращается часть недополученных средств. <…> Проблема в том, что в эти меры стабилизации не включили авиационный бензин. Цена в прошлом году скакнула на 9,5% на билеты, у нас никогда такого не было, обычно рост составлял 2% в год. Я разговаривал по этому поводу с правительством, это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено».

О расходах на оборону

«Не грех вспомнить, чему нас древние учили: хочешь мира — готовься к войне. Во-первых, Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас значительно опережают США, КНР, Саудовская Аравия нас обгоняет, Великобритания, Франция, и только на седьмом месте в абсолютных величинах Россия. Мы, наверное, единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы. <…> Несмотря на такие скромные расходы, мы не только не отстаем, но и обгоняем, <…> я имею в виду гиперзвуковую ракетную технику. Вот что у нас должно вызывать гордость за нашу страну».

О своей реакции на невыполнение поручений

«Дело не в границах терпения, а в том, что нужно добиться результата. Самое простое в моем положении — махать шашкой, строгие выговоры выносить и т.д. Конечно, в вопиющих случаях это надо делать, но я считаю, что если кто-то что-то не делает, то в этом и моя вина в том числе».