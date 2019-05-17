Скверная история
Газета № 066 (3021) (1705) 16 мая, 14:57
0
Скверная история
Почему екатеринбуржцы протестуют против строительства храма на озелененной территории
В Екатеринбурге с понедельника, 13 мая, продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра драмы. 15 мая были задержаны 70 участников акции. Что нужно знать о происходящем — в обзоре РБК
Почему начались протесты
- Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и был разрушен в 1930 году. Он находился на площади, которая сейчас носит название Труда.
- Протестующие выступают в защиту сквера, один из лозунгов активистов — «Скверу — быть». По словам губернатора Евгения Куйвашева, место для строительства выбрали исходя из близости к точке, где когда-то был собор, а заявка на возведение храма на площади была отклонена.
Как проходят протесты
- Протесты в Екатеринбурге начались после того, как в ночь на понедельник, 13 мая, в сквере на набережной Рабочей Молодежи в центральной части города огородили пространство для строительства храма. Вечером в сквер пришли около 2 тыс. человек, выступающих против строительства. Позже протестующие сломали временные заграждения (постоянный забор там начали устанавливать 15 мая), произошли столкновения между сторонниками и противниками строительства, среди сторонников были члены клуба единоборств. Был задержан один человек и один госпитализирован.
- 14 мая к месту строительства пришли 2 тыс. человек, начались стычки участников протеста с сотрудниками ОМОНа, прошли задержания более 20 человек — за мелкое хулиганство и нарушения правил дорожного движения (протестующие частично перекрывали улицу Ельцина).
- 15 мая в сквере прошел флешмоб против строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников протеста отправились под арест.
Позиция властей и церкви
- Власти Екатеринбурга согласились провести опрос горожан и приостановили строительные работы.
- В Екатеринбургской епархии заявили, что при решении о возведении храма учитывались интересы разных групп. Протестующих там обвинили в попытке расколоть общество.
- 15 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил нарушение закона протестующими, а 16 мая лично позвонил в компанию, занимающуюся стройкой, и по итогам заявил: «Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены здания и центры, не соответствует действительности». Ранее The Bell со ссылкой на материалы общественных слушаний сообщал, что в проекте застройки содержатся также офисные и жилые здания.
- Владимир Путин предложил провести опрос для решения конфликта.
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что на проведение опроса уйдет около двух недель. До этого момента работы над строительством храма будут приостановлены.
Что известно о храме
- Храм предполагается построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие.
- Строительством занимается ООО «Храм Святой Екатерины», оно получило разрешение на работы в апреле. Спонсоры строительства — Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрея Козицына.
- Власти утверждают, что началу работ предшествовали общественные слушания и голосование, обсуждение продолжалось полтора года.