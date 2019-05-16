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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Песков лично позвонил в строящую храм в Екатеринбурге компанию
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что лично связывался с компанией, которая занимается строительством храма в Екатеринбурге. По его словам, в связи с этой историей появляется много ложной информации
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В связи с событиями в Екатеринбурге, где несколько дней продолжаются акции протеста против строительства храма, появляется очень много ложной информации, заявил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я связывался с компанией планируемого застройщика. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены здания и центры, не соответствует действительности. Это нужно знать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что застройщик учитывает опасения, что на этом месте перестанет существовать парк. «Нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству вот этого садика или парковой зоны», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что силовой сценарий оправдан, если речь идет о провокациях. «Вы знаете, что наверняка и там в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию. Различные проявления, скажем так, непозволительного и незаконного поведения. Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — сказал Песков.

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В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протестов против храма

Акции протеста, связанные со строительством храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, проходят с понедельника. 14 мая произошли стычки протестующих с бойцами ОМОНа, были задержаны более 20 человек, сообщалось о троих пострадавших. В среду, 15 мая, были задержаны более 30 человек.

Утром 16 мая Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника акции 14 мая на срок от двух до десяти суток.

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В Екатеринбурге ОМОН оттеснил противников храма со стройки

Храм Святой Екатерины планируется построить к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Место для строительства было выбрано в феврале 2019 года. Власти Свердловской области отказываются прекратить работы, настаивая, что стройка ведется на законных основаниях.

О том, что храм проектировался как часть многофункционального комплекса, накануне написало издание The Bell. По его данным, в МФЦ River House должны входить жилье, офисы, фитнес-центр и подземный паркинг. Авторы сообщили, что заказчиком строительства выступает Уральская горно-металлургическая компания. Ее генеральному директору, фигуранту списка Forbes Андрею Козицыну принадлежит 50% в ООО «Храм Святой Екатерины», которое является заказчиком строительства храма. 

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, Екатеринбург
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