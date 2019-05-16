Песков лично позвонил в строящую храм в Екатеринбурге компанию

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что лично связывался с компанией, которая занимается строительством храма в Екатеринбурге. По его словам, в связи с этой историей появляется много ложной информации

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В связи с событиями в Екатеринбурге, где несколько дней продолжаются акции протеста против строительства храма, появляется очень много ложной информации, заявил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я связывался с компанией планируемого застройщика. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены здания и центры, не соответствует действительности. Это нужно знать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что застройщик учитывает опасения, что на этом месте перестанет существовать парк. «Нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству вот этого садика или парковой зоны», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что силовой сценарий оправдан, если речь идет о провокациях. «Вы знаете, что наверняка и там в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию. Различные проявления, скажем так, непозволительного и незаконного поведения. Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — сказал Песков.