Мэрия Екатеринбурга после заявления Путина решила провести опрос о храме

Решение принято на фоне протестов горожан, продолжающихся три дня подряд. В четверг президент России напомнил о простом способе решения конфликта — проведении опроса

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Власти Екатеринбурга проведут опрос населения по вопросу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы в центре города. Об этом «РИА Новости» сообщила помощница заместителя главы города Екатерина Куземка.

«Опрос проводиться будет. Начнется завтра. Подробности пока сказать не могу», — приводит агентство ее слова.

Сама Екатерина Куземка в беседе с «Интерфаксом» уточнила, что свой опрос совместно с фондом «Социум» собираются проводить и областные власти. «Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный», — заявила она. Замглавы города заявила, что с инициативой проведения независимого опроса в мэрию обращаются многие общественные организации. «Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — сказала она.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Коммерсантъ-FM» уточнил, что опрос будет проводиться на сайте горадминистрации. «Мы рассчитываем, что это может занять около двух недель», — сказал он.