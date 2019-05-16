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American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Мэрия Екатеринбурга после заявления Путина решила провести опрос о храме
Решение принято на фоне протестов горожан, продолжающихся три дня подряд. В четверг президент России напомнил о простом способе решения конфликта — проведении опроса
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Власти Екатеринбурга проведут опрос населения по вопросу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы в центре города. Об этом «РИА Новости» сообщила помощница заместителя главы города Екатерина Куземка.

«Опрос проводиться будет. Начнется завтра. Подробности пока сказать не могу», — приводит агентство ее слова.

Сама Екатерина Куземка в беседе с «Интерфаксом» уточнила, что свой опрос совместно с фондом «Социум» собираются проводить и областные власти. «Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный», — заявила она. Замглавы города заявила, что с инициативой проведения независимого опроса в мэрию обращаются многие общественные организации. «Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — сказала она.

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Коммерсантъ-FM» уточнил, что опрос будет проводиться на сайте горадминистрации. «Мы рассчитываем, что это может занять около двух недель», — сказал он.

Куземка напомнила, что ранее уже проводились опросы по поводу места строительства храма. По ее словам, результаты показывали, что большинство равнодушны к этому вопросу, небольшая часть выступила против, достаточно серьезная часть поддержала возведение храма.

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Путин предложил способ решения конфликта из-за храма в Екатеринбурге

В четверг Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи комментировал происходящие в Екатеринбурге события вокруг строительства храма на месте сквера. Президент подчеркнул, что в этой ситуации необходимо учитывать мнение местных жителей. «Храм должен объединять людей, не разъединять. Есть простой способ — провести опрос», — сказал президент.

В Екатеринбурге с 13 мая ежедневно проводятся несанкционированные акции протеста. Митингующие выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Храм Святой Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Екатеринбург, акции протеста, Владимир Путин
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