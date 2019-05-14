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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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РПЦ обвинила противников храма в Екатеринбурге в попытке раскола общества
В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сочли снос строительного забора на месте строительства храма Святой Екатерины свидетельством радикальной позиции протестующих
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Екатеринбургская епархия сделала все возможное для достижения общественного согласия в обществе по вопросу строительства храма в городе, но снос забора противниками стройки говорит об их радикальной позиции и попытке расколоть общество, считают в Московской патриархии. Об этом РБК рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем очень важным, чтобы при решении вопроса строительства храма учитывались мнения разных общественных сил и групп граждан, — заявил Кипшидзе РБК. — Однако считаем, что в данном случае Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела большую разъяснительную работу».

По его словам, подавляющее большинство не только жителей Екатеринбурга, но и жителей других регионов «едины в понимании» того, что строительство храма в центре любого города — это «возможность украсить» его, создать место для общей молитвы и проведения на базе храма социальных инициатив, например, образовательных и воспитательных.

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«Я также считаю, что такие действия, как снос строительного забора, свидетельствуют о радикальной позиции протестующих против строительства храма и попытка, на мой взгляд, поляризировать общество, — добавил Кипшидзе. — В обществе существуют множество других механизмов выражения своего мнения. А нападение на сторонников строительства храма, снос забора — это действия, на которые способна очень узкая группа лиц, которая ставит целью не выражение своего мнения, а создания конфликта и разделения в обществе».

По словам Кипшидзе, в Московской патриархии приветствуют инициативу губернатора, который предложил оппонентам сесть за круглый стол и провести переговоры.

«Вместе с тем я полагаю, что участниками такого диалога не могут быть те люди и общественные силы, которые просто выступают против религии во всех ее проявлениях. Мы живем в обществе, где уважается и обеспечивается религиозная свобода, а она предполагает в том числе право на строительство молитвенных помещений, нравится это кому-то или нет», — заключил собеседник РБК.

В центре Екатеринбурга в сквере у Театра драмы планируют построить храм Святой Екатерины к 2023 году, на 300-летие города. Изначально храм хотели построить на площади Труда, а затем — на насыпном острове в акватории городского пруда.

В понедельник, 13 апреля, в городе прошла стихийная акция протеста в защиту сквера, в которой участвовало до 2 тыс. человек. Участники акции обрушили строительный забор, после чего их из периметра стройки вытеснили сторонники строительства храма и сотрудники компании-застройщика. По данным местных СМИ, на стороны сторонников выступали также бойцы местного клуба единоборств, а полиция практически не вмешивалась в ситуацию.

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Екатеринбургская епархия назвала прошедшую акцию «разжиганием гражданского противостояния» и подчеркнула, что работы по строительству собора Святой Екатерины идут «строго в соответствии с действующим законодательством». Фонд святой Екатерины, комментируя акцию 13 мая, счел ее провокацией.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram назвал происходящее «сложной ситуацией», в которой можно понять и верующих, для которых важно восстановление храма Святой Екатерины, и протестующих, желающих сохранить «каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга». По его словам, сейчас его главная задача — «добиться мира, спокойствия и понимания», а не решать проблему путем уличного конфликта. Глава региона предложил принять у себя по пять представителей с каждой стороны для обсуждения проблемы строительства храма.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: РПЦ, Московская епархия, Екатеринбург
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