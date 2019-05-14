РПЦ обвинила противников храма в Екатеринбурге в попытке раскола общества

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сочли снос строительного забора на месте строительства храма Святой Екатерины свидетельством радикальной позиции протестующих

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Екатеринбургская епархия сделала все возможное для достижения общественного согласия в обществе по вопросу строительства храма в городе, но снос забора противниками стройки говорит об их радикальной позиции и попытке расколоть общество, считают в Московской патриархии. Об этом РБК рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем очень важным, чтобы при решении вопроса строительства храма учитывались мнения разных общественных сил и групп граждан, — заявил Кипшидзе РБК. — Однако считаем, что в данном случае Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела большую разъяснительную работу».

По его словам, подавляющее большинство не только жителей Екатеринбурга, но и жителей других регионов «едины в понимании» того, что строительство храма в центре любого города — это «возможность украсить» его, создать место для общей молитвы и проведения на базе храма социальных инициатив, например, образовательных и воспитательных.

«Я также считаю, что такие действия, как снос строительного забора, свидетельствуют о радикальной позиции протестующих против строительства храма и попытка, на мой взгляд, поляризировать общество, — добавил Кипшидзе. — В обществе существуют множество других механизмов выражения своего мнения. А нападение на сторонников строительства храма, снос забора — это действия, на которые способна очень узкая группа лиц, которая ставит целью не выражение своего мнения, а создания конфликта и разделения в обществе».