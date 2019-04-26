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Санкции бьют по паспорту
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Газета
Санкции бьют по паспорту
Газета № 059 (3014) (2604)
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Санкции бьют по паспорту
Какие ограничения могут ввести страны Запада в ответ на выдачу Россией паспортов жителям ЛНР И ДНР
США и ЕС осудили решение Кремля предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство жителям ДНР и ЛНР, а Украина призвала Запад ввести новые санкции. РБК разобрался, стоит ли Москве ждать проблем из-за паспортизации Донбасса
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина о предоставлении жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» российского гражданства в упрощенном порядке западные страны встретили с осуждением.

Госдепартамент США заявил, что Россия «этим крайне провокационным действием усиливает свое наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины». «Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина», — заявило у себя в Twitter посольство США в Киеве, назвав указ Путина «абсурдным и дестабилизирующим». Представитель Евросоюза по иностранным делам заявила, что это решение — «еще одна атака на суверенитет Украины со стороны России». МИД Литвы призвал к ужесточению западных санкций против России.

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Усилить санкции в отношении России также призвали и штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского, и уходящий президент Украины Петр Порошенко.

Путин назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера». «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — пояснил российский лидер.

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Реакция была быстрее, чем раньше

Эксперты отмечают, что США, ЕС, Франция, Канада оперативно отреагировали на решение России. «Сравнивая [ситуацию] с конфликтом в Керченском проливе, где реакция Запада была запоздавшей, в данном случае мы видим обратное», — сказала РБК эксперт по санкциям при Университете Рицумейкан (Япония) Мария Шагина.

Причина быстрой реакции связана прежде всего с тем, что решение Кремля напрямую затрагивает минские соглашения. «Несмотря на их неэффективность, они поддерживали определенный статус-кво на Донбассе, а предоставление гражданства жителям ДНР/ЛНР подрывает основы минских соглашений и может привести к эскалации», — считает Шагина.

Насколько вероятны санкции ЕС

Новые санкции Евросоюза против России вполне возможны, считает глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Все-таки это решение [российского президента] <…> очень провокационное», — говорит он. Но Европа вряд ли станет вводить масштабные рестрикции, полагает Волошин: «С 2014 года санкции ЕС в отношении России реально не ужесточались».

«Возможно пополнение санкционных списков новыми именами — например лиц, ответственных за вопросы миграции и гражданства. Но какого-либо эффекта на политику или экономику России они иметь не будут», — считает эксперт.

Евросоюз вряд ли станет отвечать России санкциями, по крайней мере в ближайшей перспективе, считает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По словам эксперта, в Париже и Берлине все еще сохраняют надежду добиться подвижек в мирном процессе по Восточной Украине после смены главы украинского государства и поэтому занимают выжидательную позицию.

Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР
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«Если бы решение [о паспортизации жителей ДНР и ЛНР] было принято Кремлем после инцидента в Керчи и до выборов президента на Украине, то, полагаю, за этим наверняка последовали бы новые санкции. Но сейчас контекст несколько изменился, и шансы новых ограничений не так высоки», — пояснил он РБК.

Насколько вероятны санкции США

США и Канада, санкционная политика которой ближе к американской, отреагируют, скорее всего, быстрее, чем ЕС, считает Мария Шагина. Из-за того что в Европе санкционные решения принимаются консенсусом, на данный момент в Брюсселе «нет большого желания вводить новые санкции». Тем не менее в конечном итоге и в США, и в Евросоюзе новыми санкциями, вероятнее всего, будет расширен список визовых запретов и замораживаемых активов физлиц. А вот дополнительных секторальных санкций со стороны Запада ждать не стоит, полагает она.

По мнению Джорджа Волошина, риск новых санкций со стороны США выше, чем со стороны Евросоюза. Там на рассмотрении уже находятся новые версии законопроектов «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) и «о сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER). «Все эти процессы могут резко ускориться, тем более что демократы пока не смогли привести администрацию Дональда Трампа к ответу после публикации доклада Мюллера [о российском вмешательстве в президентские выборы США]», — указал эксперт.

Крупнейший пакет санкций против России США ввели в апреле 2018 года, когда в санкционные списки были внесены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие. Несмотря на отсутствие их связи с украинским конфликтом, они были внесены в списки именно в рамках указов Барака Обамы, относящихся к ситуации на Украине. Затем в августе 2018 года США ввели торговые санкции против России за отравление Сергея Скрипаля в Великобритании, но до сих пор не введен обязательный второй раунд этих санкций (президент США может в порядке исключения отказаться от введения этих санкций или неопределенно долго их откладывать). В марте 2019 года США и Евросоюз ввели скоординированные санкции против нескольких крымских компаний и силовиков в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года.

Новые санкции США маловероятны, возражает эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Он напоминает, что второй пакет «химических» санкций был передан на рассмотрение Трампа в конце марта, но президент, «судя по всему, просто его игнорирует». Протест против паспортизации самопровозглашенных республик 24 апреля исходил лишь от Госдепартамента, а Белый дом промолчал, указывает Ослунд.

Авторы: Иван Ткачёв, Евгений Пудовкин.
Теги: американские санкции , западные санкции , российский паспорт , ДНР и ЛНР
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