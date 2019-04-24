Штаб Зеленского потребовал ответить санкциями на указ Путина о паспортах

Киев рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию за решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявили в команде избранного президента Украины

Владимир Зеленский (справа) (Фото: РИА Новости)

Указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не приближает стороны к прекращению огня, говорится в сообщении команды избранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защищать и оказывать помощь украинским гражданам, находящимся на «оккупированных территориях».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», — говорится в сообщении.