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Bed Bath & Beyond $20 (+20,26%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Штаб Зеленского потребовал ответить санкциями на указ Путина о паспортах
Киев рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию за решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявили в команде избранного президента Украины
Владимир Зеленский (справа) (Фото: РИА Новости)

Указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не приближает стороны к прекращению огня, говорится в сообщении команды избранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защищать и оказывать помощь украинским гражданам, находящимся на «оккупированных территориях».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», — говорится в сообщении.

Политика
Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе

Ранее Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. Президент России пояснил, что у Москвы нет желания создавать Киеву проблемы, но ситуация в Донбассе переходит все границы. Глава государства назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера», поскольку жители самопровозглашенных республик не могут нормально перемещаться. Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Путина является «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимого государства.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Указ, российское гражданство, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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