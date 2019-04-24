США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что указ российского президента подрывает попытки реализовать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Решение России об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывает попытки реализации минских договоренностей. Такое мнение спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер высказал в своем аккаунте в Twitter.

«Донбасс — это Украина, и люди независимо от того, какой язык предпочитают, — украинцы, — заявил Волкер. — Недавнее решение России о выдаче паспортов является крайне провокационным и взято из «оккупационного плана», решение подрывает попытки реализовать минские договоренности и восстановить украинский контроль над Донбассом».

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно документу это право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

По данным МВД России, жители самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от гражданства Украины. Подать заявления они смогут в Ростовской области.