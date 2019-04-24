Действующий президент Украины Петр Порошенко счел указ очередным грубым нарушением суверенитета Украины и попранием российских обязательств в рамках минских договоренностей. Он полагает, что таким образом Кремль делает шаг в сторону аннексии Донбасса.

Команда избранного президента Владимира Зеленского в распространенном заявлении отметила, что «Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта».

Как получить паспорт согласно указу Люди, постоянно проживающие на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, могут подать заявление о приеме в гражданство России в уполномоченный территориальный орган МВД. Вместе с заявлением они должны предоставить удостоверение личности с отметкой о регистрации на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины. Кроме того, нужно предоставить документ о наличии гражданства иностранного государства, показать свидетельство о заключении или расторжении брака и свидетельства о рождении детей, которые указаны в заявлении о приеме в гражданство России.

Где будут выдавать паспорта

Ополченец ДНР Александр Жучковский уточнил РБК детали процедуры выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик. Работы по созданию соответствующей инфраструктуры велись с конца февраля в УФМС Ростовской и Воронежской областей. Построены пункты пропуска вблизи границы, заготовлены бланки паспортов, закуплены автомобили, которые будут курсировать с документами с территории республик в УФМС. Возле КПП на границе развернуты мобильные пункты для облегчения приема документов от людей, которым затруднительно добираться в стационарные пункты в России. В первую очередь документы получат силовики и военные, большинство которых уже в марте-апреле написали заявления, затем республиканские госслужащие и бюджетники, сказал Жучковский.

Выдавать паспорта будут в Ростовской области, уточнили позже в МВД России. При этом жители этих районов получат гражданство без отказа от действующего украинского. Срок рассмотрения заявления составит три месяца.

Вырастет ли миграция в Россию

Насколько легко будет получить паспорт, зависит от принимаемых подзаконных актов, говорит председатель комиссии Совета по правам человека по миграционной политике Евгений Бобров. Он полагает, что многие получившие паспорта останутся жить на прежнем месте, миграционной волны ждать не стоит, поскольку желавшие уехать из республик покинули их за годы конфликта.​ С Бобровым согласен Жучковский.

Cколько именно граждан ЛНР и ДНР в результате эмигрирует в Россию, сказать сложно, но понятно, что принять всех невозможно, — это повысит градус политического противостояния, полагает экс-глава ФМС, президент фонда «Mигрaция XXI век» Вячеслав Поставнин. Он полагает, что разрешение получать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР несет «криминальные риски». Источник РБК в СКР отметил, что российские силовики будут тщательно фильтровать претендентов на получение гражданства.

Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике ДНР и ЛНР, составляет 3,7 млн человек. Как показало расследование РБК в начале 2017 года, владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц. С 2014 года в Россию официально мигрировали 2,5 млн граждан Украины, говорил в апреле 2018 года председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Зачем эта мера Кремлю

Указ может быть ответом Москвы на серию сигналов, поданных во время предвыборной кампании Владимира Зеленского и идущих вразрез с минскими соглашениями, считает политолог Олег Игнатов. Зеленский говорил об отказе от амнистии для жителей непризнанных республик, от придания территориям особого статуса и неготовности идти на прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

Игнатов уверен: Москва дала понять, что именно Украина, а не Россия должна идти на уступки и компромиссы. С этим согласен политолог Алексей Макаркин: «Готовность и способность избранного президента к уступкам продемонстрируют, что переговоры с ним имеют смысл. А если он не будет уступать, то и отношения с ним выстраивать незачем».

В качестве примера уступок, которые Москва может ждать от Киева, Макаркин назвал порядок выполнения минских соглашений. Москва настаивает, что Киев должен провести выборы в Донбассе до закрытия восточной границы с Россией. Кроме того, Кремль добивается интеграции Донбасса в Украину на условиях федерализации страны и блокирования таких внешнеполитических решений, как вступление в НАТО.

Приведет ли указ к новым санкциям

Указ «создает правовые условия для официального применения Вооруженных сил РФ против Украины», которое будет мотивировано защитой российских граждан, указал секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов. Министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус увидел параллели с действиями России относительно Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, жители которых также получали право на российское гражданство.

«Одно дело, когда от обстрелов погибают граждане Украины, каковыми они были пять лет в риторике России, и совсем другое, если от действий иностранного государства будут гибнуть российские граждане», — считает ополченец Жучковский. Он уверен, что решение России повышает шансы на югоосетинский сценарий в Донбассе.

Теоретически шаг Кремля может привести к новым международным санкциям. Именно к этому призвал Порошенко международных партнеров Украины по линии Совбеза ООН, ЕС и ОБСЕ.

Предыдущие шаги Москвы на донбасском направлении ЕС и США осуждали. В частности, западные страны осудили проведение выборов на территории ДНР и ЛНР в 2014 и 2018 годах (последние выборы стали основанием для расширения санкционных списков), а также решение российского лидера о признании документов ДНР и ЛНР на территории России в 2017 году.

Хотя слухи о готовящемся упрощении процедуры получения украинцами гражданства в России ходили давно, для Запада указ Путина, скорее всего, стал «неожиданностью и неприятным сюрпризом», говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «Тем более что многие в Париже и Берлине возлагали надежды, что избрание нового президента на Украине, который придерживается менее радикальной позиции по России, чем уходящий лидер, откроет новые возможности для урегулирования кризиса», — сказал он РБК.

Эксперт убежден, что решение Москвы в Европе воспримут негативно. Шаг России вряд ли повлечет за собой незамедлительные санкции или будет интерпретирован как подготовка к аннексии востока Украины, но лидеры в Европе, скорее всего, озадачены и не понимают, чего добивается Кремль, полагает Дюбьен. «Для многих инициатива с упрощением получения украинцами гражданства России также станет возможностью склонить Зеленского к традиционным «порошенковским» позициям, которые предполагают демонстрацию жесткого тона в отношении России», — прогнозирует эксперт.