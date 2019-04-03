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Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ
Новый законопроект о санкциях против России включает в себя запрет на инвестиции в российскую энергетику как для американцев, так и для иностранных граждан. В прежней версии документа этого пункта не было
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) в среду, 3 апреля, внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act), сообщил Bloomberg.

Новая версия законопроекта (текст есть у РБК) включает в себя запрет для американских граждан и компаний на «новые инвестиции» в российский энергетический сектор (прежде всего это нефть и газ) или энергетическую компанию в России. Этого пункта не было в предыдущей версии, представленной в январе 2018 года.

Кроме того, администрация США должна будет заблокировать активы и операции в американской юрисдикции любого иностранного физического или юридического лица, которое осуществляет новые инвестиции в энергетический сектор России (вторичные санкции).

Пункт о санкциях за инвестиции в российскую энергетическую отрасль заменил прежний пункт о блокировке активов в США двух или более компаний из списка: Газпром, «Роснефть», ЛУКОЙЛ. 

Из прежней версии DETER Act с теми или иными модификациями в новый законопроект перешли:

  • санкции в виде блокировки активов в США или запрета на открытие корреспондентских счетов в США в отношении как минимум двух российских финансовых институтов из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), Россельхозбанк;
  • блокировка активов любой компании или организации, которая является частью российского оборонного или разведывательного сектора, согласно ст. 231 закона CAATSA; этот список доступен здесь и сам по себе в настоящее время не влечет санкций против этих структур;
  • запрет на покупку американцами российского госдолга, выпущенного после вступления закона в силу;
  • санкции в виде блокировки активов и запрета на въезд в США против российских высокопоставленных политиков или олигархов.

Все эти санкции президент США обязан будет ввести только в том случае, если директор Национальной разведки признает, что Россия или какой-либо иностранный агент от ее лица вмешивались в американские выборы. 

Материал дополняется.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Санкции
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