Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

Новый законопроект о санкциях против России включает в себя запрет на инвестиции в российскую энергетику как для американцев, так и для иностранных граждан. В прежней версии документа этого пункта не было

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) в среду, 3 апреля, внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act), сообщил Bloomberg.

Новая версия законопроекта (текст есть у РБК) включает в себя запрет для американских граждан и компаний на «новые инвестиции» в российский энергетический сектор (прежде всего это нефть и газ) или энергетическую компанию в России. Этого пункта не было в предыдущей версии, представленной в январе 2018 года.

Кроме того, администрация США должна будет заблокировать активы и операции в американской юрисдикции любого иностранного физического или юридического лица, которое осуществляет новые инвестиции в энергетический сектор России (вторичные санкции).

Пункт о санкциях за инвестиции в российскую энергетическую отрасль заменил прежний пункт о блокировке активов в США двух или более компаний из списка: Газпром, «Роснефть», ЛУКОЙЛ.

Из прежней версии DETER Act с теми или иными модификациями в новый законопроект перешли: