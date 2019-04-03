Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) в среду, 3 апреля, внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act), сообщил Bloomberg.
Новая версия законопроекта (текст есть у РБК) включает в себя запрет для американских граждан и компаний на «новые инвестиции» в российский энергетический сектор (прежде всего это нефть и газ) или энергетическую компанию в России. Этого пункта не было в предыдущей версии, представленной в январе 2018 года.
Кроме того, администрация США должна будет заблокировать активы и операции в американской юрисдикции любого иностранного физического или юридического лица, которое осуществляет новые инвестиции в энергетический сектор России (вторичные санкции).
Пункт о санкциях за инвестиции в российскую энергетическую отрасль заменил прежний пункт о блокировке активов в США двух или более компаний из списка: Газпром, «Роснефть», ЛУКОЙЛ.
Из прежней версии DETER Act с теми или иными модификациями в новый законопроект перешли: