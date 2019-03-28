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Изоляция важнее миллиарда
Суд отправил бывшего министра Михаила Абызова в СИЗО
Басманный суд отправил на два месяца под арест бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова и его подельников — несмотря на поручительство многих известных лиц и предложенный защитой залог в 1 млрд руб.
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Как арестовывали Абызова

В среду, 27 марта, судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь отправила под двухмесячный арест в СИЗО бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Также под стражей до 25 мая останутся Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков — фигуранты дела о создании преступного сообщества и мошенничестве.

В суде адвокаты экс-чиновника попросили поместить его под домашний арест либо отпустить под залог в 1 млрд руб. Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко, который присутствовал в зале, выразил готовность внести этот залог. Адвокат Руслан Кожура, один из четырех защитников Абызова, до решения суда говорил, что такое серьезное ограничение, как арест, должно происходить по чрезвычайным обстоятельствам, которых в данном случае защита не видит. Сам подсудимый обратился с просьбой избрать ему меру пресечения, позволяющую общаться с семьей и заботиться о престарелой матери и трех несовершеннолетних детях.

Компания из дела Абызова опровергла участие в сделках с его структурами
Общество

Поручителем экс-министра в Басманном суде выступил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который назвал Абызова «эффективным управленцем». За бывшего чиновника также поручились глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, попечитель фонда «Дети-Бабочки» актриса Ксения Раппопорт, учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Роман Троценко.

Как реагировали в правительстве и парламенте

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов высказал свое негативное отношение к задержанию своего бывшего коллеги. Также он выразил надежду на то, что у бывшего министра по делам «открытого правительства» все будет хорошо. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Силуанов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что задержание Михаила Абызова доказывает, что в России ведется реальная борьба с коррупцией. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», — сказала Матвиенко. Также она добавила, что «если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность».

Как обыскивали дом Абызова

В среду стали известны подробности задержания бывшего министра. Оно произошло в его коттедже в поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе во вторник утром, рассказал РБК адвокат Абызова Юлий Тай, который представляет его интересы в арбитражных судах. Представители СКР и ФСБ прибыли в подмосковный дом Абызова, где находилась семья — жена и дети, в 6 утра, сообщил Тай.

После следственных действий, которые продолжались до середины дня вторника, бывшего чиновника доставили в центральный аппарат СКР в Техническом переулке. Адвокат Александр Аснис подтвердил приход силовиков в его дом и опроверг слухи о задержании ​«на трапе самолета или где-то еще».

Видео: РБК

Юлий Тай также сообщил, что ему не известно, собирался ли Абызов на день рождения к бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который был 26 марта. Информация о том, что экс-министр прибыл в Россию, чтобы посетить это мероприятие, появилась в соцсетях. Адвокат опроверг информацию и о проживании своего подзащитного за границей. Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один—три дня по делам», отметил Тай. Следователь по делу Абызова в суде рассказал, что у экс-чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.

Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве
Общество

По окончании следственных действий бывшего чиновника доставили в изолятор временного содержания по Северо-Восточному административному округу на Осташковском шоссе. Посетившие Абызова члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что его поместили в камеру к рецидивисту, которого задержали по подозрению в краже. Еще одного соседа по камере Абызова подозревают в убийстве.

Кто ведет дело Абызова и что случилось с упомянутыми в нем юрлицами

Дело бывшего министра по делам «о​ткрытого правительства» находится под контролем управления «К» ФСБ России (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы), сообщил РБК источник, близкий к ведомству. Расследованием руководит следователь по особо важным делам СКР Сергей Степанов (вел дело Леонида Маркелова). Обвинение построено вокруг одной сделки, сообщил в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов.

По версии следствия, Абызов и другие подозреваемые приобрели акции четырех энергокомпаний — Агентства специального снабжения, Первой энергосервисной компании, Предприятия ремонта и строительства и компании «Рэмис», которые были проданы якобы по завышенной стоимости в размере 4 млрд руб. компании «Алмазювелирэкспорт». Деньги, полученные от сделок, вывели в офшорную юрисдикцию. По версии следствия, реальная стоимость компаний составляла 186 млн руб., сообщало издание. Кипрский офшор «Блексирис трейдинг лимитед», на счета которого перевели 4 млрд руб., являлся одним из учредителей всех четырех компаний.

В 2018 году три компании были ликвидированы. Компания «АО «Рэмис» продолжает вести коммерческую деятельность.

Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж Еще 9 фото
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«Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги выведены за рубеж», — сообщал во вторник, 26 марта, Следственный комитет РФ.

Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации. Сейчас офшором управляет Genako Ventures Limited с Британских Виргинских островов, она же является единственным владельцем компании с момента основания в 2012 году.

«Исключать прямую взаимосвязь с данным уголовным делом нельзя полностью. Хотя вопрос релокаций компаний в офшорных зонах встает постоянно, отчасти это связано с тем, что те или иные юрисдикции начинают раскрывать данные о корпоративной структуре, а это побуждает «менять регистрацию» страны присутствия. В любом случае, если офшор, связанный с Абызовым, решил таким образом замести следы, все старые данные о нем уже не исчезнут, поэтому такие манипуляции не помешают расследованию этого дела», — считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

Фигуранты дела об ОПС

  • Галина Фрайденберг с 2012 по 2013 год была председателем ликвидационной комиссии ОАО «Сибэнергострой» — «дочки» ОАО «Новосибирскэнерго». С 2013 по 2016 год находилась на должности замдиректора филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирской ГЭС». В 2015 году ОАО «Новосибирскэнерго» было ликвидировано. Сибирская энергетическая компания («Сибэко»), основанная в 2004 году, стала правопреемником «Новосибирскэнерго». «Сибэко» находится под управлением компании RU-COM, которая распоряжается активами Абызова.
  • Сергей Ильичев с 2009 по 2019 год возглавлял АО «РЭС», «дочку» «Сибэко», входит в структуру RU-COM. Сейчас Ильичев находится за границей, сообщила пресс-служба СКР.
  • Николай Степанов с 2009 по 2012 год находился на должности директора компании ООО «РУ-КОМ». Работал на энергетических предприятиях Восточной Сибири и Дальнего Востока. С 2016-го Степанов — президент Новосибирской региональной федерации самбо.
  • Александр Пелипасов с 2008 по 2015 год являлся директором ОАО «Сибэко». До этого в течение четырех лет занимал пост гендиректора ОАО «Новосибирскэнерго».
  • Максим Русаков — топ-менеджер группы Абызова ​RU-COM.

Источник: РБК

Авторы: Маргарита Алехина, Наталья Галимова, Дмитрий Серков.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: Михаил Абызов , арест , Басманный суд
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