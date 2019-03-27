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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Компания из дела Абызова опровергла участие в сделках с его компаниями
В компании «Алмазювелирэкспорт», которую в суде признали потерпевшей по делу экс-министра Михаила Абызова, заявили, что приобрели акции «Новосибирскэнерго» в 1997 году и с тех пор не покупали других ценных бумаг
Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Алмазювелирэкспорт» в 1997 году по рыночной цене приобрела акции ряда энергетических компаний, в том числе 0,06% «Новосибирскэнерго» по цене в $256 тыс. и после никогда не покупала ценных бумаг, говорится в поступившем в РБК заявлении компании.

Следствие по делу экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова считает, что он вместе с другими фигурантами искусственно завысил стоимость ценных бумаг компаний, проданных «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., тогда как их реальная цена составляла 186 млн руб.

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Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

О том, что компания «Алмазювелирэкспорт» признана потерпевшей стороной, во время избрания меры пресечения Абызову заявила судья. «В деле имеются заявления представителей компании», — сообщила она (цитата по ТАСС).

В компании заявили, что не предпринимали никаких активных действий по управлению этими активами. «Других пакетов акций ФГУП «В/О «Алмазювелирэкспорт» никогда не приобретало», — говорится в заявлении.

Видео: РБК

«В процессе реформы электроэнергетики акции «Новосибирскэнерго» неоднократно трансформировались в связи с реорганизацией энергетических компаний», — добавили в «Алмазювелирэкспорте».

ОАО «Новосибирскэнерго» было образовано в 1993 году, его правопреемником после реорганизации в 2011-м стала Сибирская энергетическая компания (СИБЭКО), которая, в свою очередь, до начала 2018 года принадлежала компании RU-COM, которая управляет активами Абызова. Зимой 2018 года СИБЭКО была продана Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко.

Общество
Суд отправил экс-министра Абызова под арест на два месяца

О задержании Абызова стало известно 26 марта. По версии следствия, он создал и возглавил преступное сообщество в период с 2011 по 2014 год и похитил 4 млрд руб., принадлежащие ОАО «Региональные энергетические сети» и СИБЭКО. Похищенные средства вывели за рубеж.

Абызов свою вину не признал, суд арестовал его на два месяца — до 25 мая.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов, уголовное дело
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