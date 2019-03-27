Компания из дела Абызова опровергла участие в сделках с его компаниями

Компания из дела Абызова опровергла участие в сделках с его компаниями

В компании «Алмазювелирэкспорт», которую в суде признали потерпевшей по делу экс-министра Михаила Абызова, заявили, что приобрели акции «Новосибирскэнерго» в 1997 году и с тех пор не покупали других ценных бумаг

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Алмазювелирэкспорт» в 1997 году по рыночной цене приобрела акции ряда энергетических компаний, в том числе 0,06% «Новосибирскэнерго» по цене в $256 тыс. и после никогда не покупала ценных бумаг, говорится в поступившем в РБК заявлении компании.

Следствие по делу экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова считает, что он вместе с другими фигурантами искусственно завысил стоимость ценных бумаг компаний, проданных «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., тогда как их реальная цена составляла 186 млн руб.

О том, что компания «Алмазювелирэкспорт» признана потерпевшей стороной, во время избрания меры пресечения Абызову заявила судья. «В деле имеются заявления представителей компании», — сообщила она (цитата по ТАСС).

В компании заявили, что не предпринимали никаких активных действий по управлению этими активами. «Других пакетов акций ФГУП «В/О «Алмазювелирэкспорт» никогда не приобретало», — говорится в заявлении.