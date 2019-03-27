Адвокат сообщил об обысках в доме Абызова в Жуковке

Бывший министр «Открытого правительства» вместе с семьей постоянно проживал в России, утверждает адвокат: «Если он и уезжал зарубеж, то максимум на один-три дня по делам. В последний раз он был заграницей на прошлой неделе один день». Информацию о том, что Абызов постоянно проживал в Италии и его оттуда «выманили», Тай категорически опровергает: «Никаких полетов-перелетов, погонь по взлетной полосе, о которых пишут, не было». Знакомый Абызова уточнил РБК, что тот до задержания неделю находился в Москве.
Тай заявил, что ему неизвестно, собирался ли Абызов на день рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Ранее в соцсетях появилась информация, что бывший министр прибыл в Россию именно на день рожденья Дворковича. Знакомый Дворковича говорит, что он в последние несколько дней находится не в Москве, и свой день рожденья отмечать на собирался.
На вопрос РБК, были ли у Абызова какие-либо контакты с правоохранительными структурами до его задержания, Тай ответил, что, «насколько ему известно, никаких вызовов куда-либо не было» и следственных действий с его клиентом не проводилось.
Адвокат заявляет, что дело, обвинение по которому предъявили его клиенту, не имеет «формальных пересечений» с теми хозяйственными спорами, которые сейчас ведутся в арбитражных судах: это спор со структурами Виктора Вексельберга и Альфа-банком.
Также Тай считает, что Абызов не являлся бенефициаром каких-либо активов во время своей работы в правительстве: «Конечно же, нет [не являлся]. Во-первых, он все подтверждал соответствующими документами — декларацией о доходах. Эти документы проверяются соответствующими структурами, и если бы были нарушения, ему бы поставили это на вид и применили (прописанные в законе) репрессивные меры». Более того, говорит адвокат, пока Абызов работал в правительстве, «мы все эти годы не виделись, если не считать одной-двух встреч по торжественным поводам»: «Сейчас, когда он перестал быть министром, мы впервые за много лет стали обсуждать бизнес, и я вижу, что он забыл или неосведомлен о многих вещах». Это, по мнению Тая, также является косвенным подтверждением того, что во время работы в правительстве Абызов не имел отношения к бизнесу.
Сразу после появления информации о задержании Абызова пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что «если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона». При этом Осипов отметил, что претензии правоохранителей к Абызову связаны не с работой в кабинете министров, а с его коммерческой деятельностью.