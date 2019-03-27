Адвокат сообщил об обысках в доме Абызова в Жуковке

Михаил Абызов был задержан в собственном доме в поселке Жуковка 26 марта после обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР, которые начались рано утром. Абызов жил в России, за границу уезжал на два-три дня, рассказал его адвокат

Адвокат бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Юлий Тай рассказал РБК об обстоятельствах, предшествовавших задержанию его клиента. Тай представляет интересы Абызова в арбитражных судах, предложение участовать в уголовном процессе ему не поступало.

По словам адвоката, в шесть утра 26 марта к его клиенту домой в поселке Жуковка Одинцовского района Подмосковья пришли с обысками представители ФСБ и Следственного комитета. Дома находилась семья Абызова — жена и дети, уточнил представитель бывшего министра. Следственные действия длились примерно до двух-трех часов дня, представители силовых структур вели себя корректно, говорит Тай.

Другой адвокат экс-чиновника - Александр Аснис - также сказал РБК, что Абызов был задержан у себя дома во вторник утром. "Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — сказал Аснис.

По словам Тая, из дома Абызова увезли в центральный аппарат СКР в Техническом переулке в сопровождении сотрудников ФСБ. Дело Абызова курирует управление «К» ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы), рассказал РБК источник, близкий к службе. Что было изъято во время обыска у бывшего чиновника, Таю неизвестно.