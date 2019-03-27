Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал РБК, что Абызов содержится в трехместной камере и на условия содержания не жалуется: экс-министр пояснил, что ранее бывал в местах лишения свободы по работе в рамках деятельности «Открытого правительства», в частичности бывал в СИЗО «Матросская тишина».
«Абызов выглядел уставшим и подавленным, не спал», — добавил Мельников. Он также сообщил, что Михаил Абызов «подумает над обращением к [уполномоченному по правам предпринимателей] Борису Титову».
Сам Титов уже прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что статьи, по которым проходит бывший министр, исключает возможность применения статьи о заключении под стражу. «Чтобы судить о законности выбора меры пресечения <...>, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем или же как чиновником и руководителем госкомпании», — пояснил бизнес-омбудсмен.
Мельников также сообщил, что другие фигуранты этого дела находятся в том же ИВС, что и Абызов. Ко всем фигурантам не применяли силу, но использовали наручники. «Галина Фрайденберг содержится в камере с женщинами, подозреваемыми в мошенничестве. Она сказала, что в органах следствия 26 марта их не кормили. У Пелипасова и Русакова гипертоническая болезнь, но лекарств им не выдавали. Мы рекомендовали это исправить», — добавил Мельников.
Абызов работал в правительстве с 2012 по 2018 год. 26 марта он был задержан по уголовному делу о хищении 4 млрд руб. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере»).
Следствие считает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов создал преступное сообщество и сам его и возвглавил. В СК пояснили, что Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных организаций, вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд руб, после чего вывел их за рубеж. Эти средства принадлежали «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям» (компании производят и передают электроэнергию на территории Новосибирской области).