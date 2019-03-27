Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Бывший министр по делам «открытого правительства» рассказал правозащитникам о содержании в изоляторе временного содержания и дал оценку работе сотрудников ФСБ при его задержании

Михаил Абызов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам «открытого правительства», находится в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу на Осташковском шоссе. Там он встретился с членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает «Московский комсомолец».

​В разговоре с правозащитниками Абызов похвалил работу сотрудников ФСБ при его задержании, отметив, что все происходило «корректно, уважительно, качественно».

Экс-министр также рассказал, что допрос в Следственном комитете продлился до поздней ночи. «Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята [в СК] образованные, культурные. Замечаний к ним нет», — добавил он.

«МК» отмечает, что Абызов не встал при приходе членов ОНК. По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве. Сокамерники обратились к бывшему министру со словами: «Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, неудобно ведь».