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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве
Бывший министр по делам «открытого правительства» рассказал правозащитникам о содержании в изоляторе временного содержания и дал оценку работе сотрудников ФСБ при его задержании
Михаил Абызов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам «открытого правительства», находится в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу на Осташковском шоссе. Там он встретился с членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает «Московский комсомолец».

​В разговоре с правозащитниками Абызов похвалил работу сотрудников ФСБ при его задержании, отметив, что все происходило «корректно, уважительно, качественно».

Экс-министр также рассказал, что допрос в Следственном комитете продлился до поздней ночи. «Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята [в СК] образованные, культурные. Замечаний к ним нет», — добавил он.

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«МК» отмечает, что Абызов не встал при приходе членов ОНК. По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве. Сокамерники обратились к бывшему министру со словами: «Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, неудобно ведь».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал РБК, что Абызов содержится в трехместной камере и на условия содержания не жалуется: экс-министр пояснил, что ранее бывал в местах лишения свободы по работе в рамках деятельности «Открытого правительства», в частичности бывал в СИЗО «Матросская тишина».

«Абызов выглядел уставшим и подавленным, не спал», — добавил Мельников. Он также сообщил, что Михаил Абызов «подумает над обращением к [уполномоченному по правам предпринимателей] Борису Титову».

Сам Титов уже прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что статьи, по которым проходит бывший министр, исключает возможность применения статьи о заключении под стражу. «Чтобы судить о законности выбора меры пресечения <...>, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем или же как чиновником и руководителем госкомпании», — пояснил бизнес-омбудсмен.

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Мельников также сообщил, что другие фигуранты этого дела находятся в том же ИВС, что и Абызов. Ко всем фигурантам не применяли силу, но использовали наручники. «Галина Фрайденберг содержится в камере с женщинами, подозреваемыми в мошенничестве. Она сказала, что в органах следствия 26 марта их не кормили. У Пелипасова и Русакова гипертоническая болезнь, но лекарств им не выдавали. Мы рекомендовали это исправить», — добавил Мельников. ​

Абызов работал в правительстве с 2012 по 2018 год. 26 марта он был задержан по уголовному делу о хищении 4 млрд руб. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере»).

Следствие считает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов создал преступное сообщество и сам его и возвглавил. В СК пояснили, что Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных организаций, вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд руб, после чего вывел их за рубеж. Эти средства принадлежали «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям» (компании производят и передают электроэнергию на территории Новосибирской области).

Авторы: Маргарита Девяткина, Егор Губернаторов
Теги: Михаил Абызов
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