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Алюминиевая молодежь
Газета № 023 (2978) (0603) Бизнес,
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Алюминиевая молодежь
Олег Дерипаска передал своим детям 3,4% акций En+
Глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер раскрыл владельцев 3,4% компании. Ими оказались дети Олега Дерипаски — несовершеннолетние Петр и Мария, голоса по их пакетам передали в траст по соглашению с Минфином США
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Экс-министр энергетики Великобритании лорд Грегори Баркер, возглавляющий совет директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго»), упомянул трастовый фонд детей Олега Дерипаски в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам.

Он заявил, что в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) были назначены поверенные (трасти) владельцев акций En+ — американские граждане, которые «будут голосовать акциями ВТБ (14,33%. — РБК), бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда [«Вольное дело»] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)».

Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Подарок к IPO

У Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой, дочерью бывшего главы ельцинской администрации Валентина Юмашева, есть двое детей — Петр и Мария, им 17 и 15 лет. Пара развелась в начале 2018 года — именно тогда Полину перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже (UC Rusal торгуется на этой бирже с 2009 года).

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В октябре 2017 года в рамках подготовки En+ к первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже Полина получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу, следует из отчета холдинговой компании, поданного в конце февраля 2018 года в комиссию по финансовым услугам Джерси. Кроме того, 1,84% на начало 2018 года принадлежало компании Eclipse Star Holdings и 1,99% — Orandy Capital (обе — с Британских Виргинских островов, где бенефициары анонимны). Из проспекта к IPO En+ следовало, что эти структуры принадлежат неким членам семьи Олега Дерипаски. Ранее в документах En+ также раскрывала, что из своего пакета Полина передала 1,373 млн акций (0,24%) компании Orandy.

Источник, знакомый с составом акционеров En+, подтвердил РБК, что Eclipse Star Holdings и Orandy Capital принадлежат детям Дерипаски. Сейчас, после того как трейдер Glencore обменял акции UC Rusal на акции ее головной компании En+, которая провела допэмиссию, общая доля этих двух компаний чуть снизилась и составляет 3,42%. По этим акциям дети Дерипаски успели получить дивиденды после IPO компании, которое состоялось в ноябре 2017 года, и до введения против нее американских санкций в апреле 2018 года. Дивиденды в сумме составили около $7 млн. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, пакет в 3,42% оценивается в $198 млн.

В рамках сделки с OFAC Дерипаска сократил долю владения в En+ примерно с 70 до чуть менее 45%. Но «бывшие члены семьи» и лица, обладающие «семейными связями» с Дерипаской, сохранили за собой около 10,2% акций. Американские эксперты высказывали опасения, что Дерипаска в теории может «попытаться выстроить коалицию влияния через связи с бывшими членами семьи и другими более мелкими акционерами». Но сами же указали, что на практике это маловероятно и нецелесообразно, так как у них все равно не хватит голосующих прав для контроля над En+.

РБК направил запрос в OFAC с просьбой уточнить, смогут ли дети Дерипаски получать дивиденды по своим акциям En+ или продать их впоследствии. Ранее OFAC только про самого Дерипаску заявляло, что он не сможет никак воспользоваться своими акциями En+ (не будет получать ни деньги от продажи доли, ни дивиденды). В то же время банк ВТБ, например, вправе получать дивиденды на свои акции En+ и может в будущем продать долю на рынке с согласия OFAC.

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Независимые попечители по соглашению с OFAC теперь будут голосовать пакетом в общем количестве 37,7% (старший операционный управляющий Pegasus Capital Advisors Дэвид Крейн, юрист по корпоративным вопросам Ди-Джей Бейкер, ​а также юридическая фирма Ogier Global Nominee (Jersey) Limited и Артур Додж, место работы которого не раскрывается). Долей Eclipse Star Holdings и Orandy Capital, то есть детей Дерипаски, будет голосовать Бейкер, партнер юрфирмы Latham & Watkins в отставке, писал Reuters. Он не ответил на запрос РБК.

К управлению En+ имеют отношение также мать Дерипаски Валентина и его двоюродный брат Павел Езубов. В проспектах компании говорилось, что бизнесмен в конечном итоге контролирует En+ через панамскую Fidelitas International Investments Corp. В панамском регистре Валентина и Павел указаны как директора Fidelitas.

Практика наследования

Несовершеннолетние дети могут владеть любой собственностью, но осуществлять связанные с этим владением права, в том числе голосовать по акциям, в любом случае будут их представители — родители либо опекуны, сказал РБК руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Они же и должны были подписать договор с попечителем траста. В целом это общемировая практика — передать детям небольшой процент от капитала, так сказать, «на жизнь», отмечает юрист. Основные же активы собственник передает по наследству обычно тем, кто, по его мнению, сможет ими наиболее правильно распорядиться.

Однако неясно, голосовал ли Дерипаска по акциям своих детей до сделки с OFAC.

В России действительно существует проблема наследования бизнеса, говорит адвокат Алексей Мельников. «Люди, которые в 1990-е стали собственниками имущества, зачастую очень крупного, вступают в возраст, когда этот вопрос становится актуальным. Многие известные бизнесмены уже публично рассуждали над возможными подходами к передаче своего бизнеса — своим детям, преемнику или же государству», — отмечает он. По словам адвоката, в 2017 году в Гражданский кодекс были внесены изменения: появилась ст. 123.20 о наследственных фондах, осуществляющих деятельность по управлению имуществом гражданина, полученным в порядке наследования. Устав и порядок управления таким фондом определяются самим наследодателем в своем завещании. Выгодоприобретателями от деятельности такого фонда могут быть как близкие завещателя, так и общественные учреждения, например музеи или университеты.

Лорд Баркер вместе с лоббистами вел переговоры с Минфином США с апреля 2018 года, когда Дерипаска и его ключевые активы (в том числе En+) оказались в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Его план предусматривал сокращение доли основателя En+ ниже 50% и передачу этих акций в управление структуре, которую одобрит OFAC. После длительных переговоров ​Минфин США в конце января 2019 года снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», а Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до 44,95%, причем не получил за это денег. Теперь ​бизнесмен не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании заняли граждане США и Великобритании. ВТБ, ранее владевший 7,35%, стал держателем еще около 14% акций En+, однако голосовать он может лишь пакетом акций, которым владел до сделки.

Акции — детям

Другие крупные российские бизнесмены также передали своим детям и доли в своих компаниях, и целые активы. Например, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который в силу своего статуса не может владеть бизнесом, перевел все свои основные активы на своего сына, 23-летнего выпускника МГИМО.

Недавно стало известно, что сыновья основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — станут владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. В 2013 году глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов завещал своему сыну Юсуфу свой пакет акций ЛУКОЙЛа (сейчас владеет 26,06%) при условии, что он не будет продавать или расщеплять свою долю, а для управления компанией решил найти преемника.

Менее крупные пакеты акций своим детям передали президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (2% компании отошло сыну Антону и дочери Екатерине) и крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (он передал своему сыну Феликсу 5% «Системы» в два этапа — в июне и ноябре 2018 года), а также Александр Мамут — 3,6% акций Polymetal, которые получили его дети Николай, Петр и Эсфирь.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв.
Теги: Дерипаска
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