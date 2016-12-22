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Федун передал детям акции ЛУКОЙЛа на $1,2 млрд
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Федун передал детям акции ЛУКОЙЛа на $1,2 млрд
Бизнес, 13:08
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Федун передал детям акции ЛУКОЙЛа на $1,2 млрд
Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций в пользу своих совершеннолетних детей. Стоимость двухпроцентного пакета акций составила $1,2 млрд
Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Компания Cristal Investments Limited, связанная с вице-президентом ЛУКОЙЛа Леонидом Федуном, совершила две сделки по передаче акций нефтяной компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. 

Сделки по передаче 4 570 230 акций (или 0,5% уставного капитала ЛУКОЙЛа) и 12 455 92 акции (1,46%) были совершены ​30 октября в интересах его совершеннолетних детей. 

Акции компании на закрытии торгов стоили 4778,5 руб. за штуку, на Лондонской — $73 за штуку. Таким образом, на момент передачи акций совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг составила 81,4 млрд руб., или $1,2 млрд.

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У Леонида Федуна двое детей —  32-летний сын Антон и 30-летняя дочь Екатерина. До совершения сделки вице-президенту ЛУКОЙЛа принадлежало 9,78% акций нефтяной компании.

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Другие крупные акционеры ЛУКОЙЛа — президент компании Вагит Алекперов (24,8%), дочерняя структура компании Lukoil Investment Cyprus (более 16%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%).

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ранее неоднократно заявлял, что не намерен делить принадлежащий ему пакет акций компании и передаст его в специальный фонд, которым наследники не смогут распоряжаться напрямую. В марте 2018 года он также заявил, что считает, что акционеры должны отходить от управления компанией.

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Сын Алекперова Юсуф владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа. В начале октября Вагит Алекперов рассказал, что Юсуф покинул ЛУКОЙЛ, чтобы попробовать свои силы в транспортном бизнесе.

В июне также стало известно, что другой миллиардер, крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, передал своему сыну Феликсу 2,5% акций компании. 
 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ЛУКОЙЛ , Леонид Федун , Акции
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