Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система»

Сын основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс удвоил долю в компании, доведя ее до более чем 5%. Пакет в 2,5% стоимостью около 2 млрд руб. ему передал отец «на безвозмездной основе»

Феликс Евтушенков (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Основатель и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков передал пакет акций в размере 2,5% уставного капитала компании своему сыну заместителю Феликсу Евтушенкову, сообщила пресс-служба корпорации. В итоге доля Евтушенкова-младшего в капитале «Системы» увеличилась до 5,1817%, а его отец сократил пакет до 59,2030%.

2,5% «Системы» на Московской бирже по итогам торгов в четверг, 29 ноября, стоили около 2,03 млрд руб. Но эти акции были переданы на «безвозмездной основе», сказал РБК представитель АФК Сергей Копытов. «Это логичный шаг, отражающий роль Феликса Евтушенкова в АФК «Система», особенно после его назначения на пост заместителя председателя совета директоров корпорации», — отметил он. Сын Евтушенкова стал зампредом совета директоров АФК в апреле 2018 года, тогда же возглавил комитет по этике и контролю при совете директоров.

При этом Владимир Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале «Системы», добавил Копытов.

За последние полгода основатель АФК уже второй раз дарит своему сыну акции корпорации. 8 июня он передал ему еще 2,5%, которые на тот момент стоили 2,415 млрд руб. Тогда Копытов объяснял это решение «примером реализации новой концепции управления корпорацией». По его словам, она «предусматривает личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний группы АФК «Система». С июня 2018 года капитализация «Системы» снизилась почти на 16% — с 96,6 млрд руб. до 81,24 млрд руб.