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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Алексей Мордашов решил отдать часть бизнеса сыновьям
Речь идет о золотодобывающей компании Nordgold. 19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% акций компании
Алексей Мордашов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Сыновья основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова Кирилл и Никита готовятся стать владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold (Мордашов владеет 99% акций компании через холдинговую компанию «Севергрупп»). По данным газеты «Ведомости», соответствующее ходатайство направлено в ФАС. Долей в Nordgold Кирилл и Никита Мордашовы планируют владеть через «КН-холдинг», в котором у них по 50% акций.

О том, что «КН-холдинг» подал ходатайство в ФАС, «Ведомостям» рассказал сотрудник «Севергрупп». Он уточнил, что в случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold. Представитель Мордашова Анастасия Мишанина в беседе с изданием подтвердила, что сыновья бизнесмена Кирилл и Никита должны стать совладельцами золотодобытчика.

Бизнес
Алексей Мордашов увеличил долю в золотодобытчике Nordgold

Со ссылкой на самого бизнесмена издание уточняет, что основная цель изменений — преемственность и вхождение сыновей в курс дел. Сам Мордашов, по его словам, остается крупным акционером и членом совета директоров Nordgold, параллельно будет выступать наставником для сыновей.

Представитель Мордашова не исключила трудоустройство братьев в будущем в Nordgold и вхождение их в совет директоров компании.

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Папины деньги: самые богатые наследники России по версии Forbes

Алексей Мордашов, по версии Forbes, занимает вторую строчку в списке богатейших бизнесменов России 2018 года. Его состояние журнал оценил в $18,7 млрд.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Алексей Мордашов, Nordgold
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