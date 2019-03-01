Лоббисты Дерипаски назвали «план Баркера» образцом «атаки на олигархов»

Лоббисты En+ Олега Дерипаски назвали «план Баркера» по выводу компании из-под санкций образцом для будущих действий против российских олигархов. Такой подход нанесет удар по конкретному объекту, сохранив рабочие места, считают они

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Американская коммуникационная группа Mercury Public Affairs, нанятая En+ Олега Дерипаски в апреле 2018 года для переговоров с властями США о снятии с компании санкций, объявила так называемый план Баркера образцом для будущих действий против российских олигархов. Это следует из материалов Mercury, направленных в Минюст США.

Лоббисты En+ заявили, что процесс, запущенный ими совместно с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), началом эры «умных санкций» (smart sanctions). «Такой подход принесет боль только конкретному объекту, а не невинным рабочим в США и в мире», — пишут лоббисты. По их словам, основной владелец En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго») Олег Дерипаска понес «реальные, не бумажные» убытки, и «почувствовал боль с самого старта реализации плана Баркера».

В письме властям США от 7 января 2019 года представитель Mercury писал, что Дерипаска потеряет $2 млрд, и это самый большой финансовый удар, нанесенный когда-либо по олигарху. По оценке Bloomberg, состояние бизнесмена с 5 апреля 2018 года (санкции были введены на следующий день, 6 апреля) уменьшилось на $3,8 млрд по состоянию на конец февраля 2019 года.

Лоббисты утверждают, что Дерипаска не сможет вернуть эти деньги, что отвечает целям политики США, но ситуация не затронет американский рынок алюминия и рабочие места в стране. Российский бизнесмен будет получать дивиденды на американский счет и получит к ним доступ только в том случае, если власти США снимут с него персональные санкции. «Успешная реализация плана Баркера сохранит рабочие места 100 тыс. человек в 14 странах мира», — заключают лоббисты.

На днях конгресс США опубликовал обновленный законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). В новой версии, в том числе, предусмотрены ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».