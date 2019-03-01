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Новые санкции США ,  
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Лоббисты Дерипаски назвали «план Баркера» образцом «атаки на олигархов»
Лоббисты En+ Олега Дерипаски назвали «план Баркера» по выводу компании из-под санкций образцом для будущих действий против российских олигархов. Такой подход нанесет удар по конкретному объекту, сохранив рабочие места, считают они
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Американская коммуникационная группа Mercury Public Affairs, нанятая En+ Олега Дерипаски в апреле 2018 года для переговоров с властями США о снятии с компании санкций, объявила так называемый план Баркера образцом для будущих действий против российских олигархов. Это следует из материалов Mercury, направленных в Минюст США.

Лоббисты En+ заявили, что процесс, запущенный ими совместно с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), началом эры «умных санкций» (smart sanctions). «Такой подход принесет боль только конкретному объекту, а не невинным рабочим в США и в мире», — пишут лоббисты. По их словам, основной владелец En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго») Олег Дерипаска понес «реальные, не бумажные» убытки, и «почувствовал боль с самого старта реализации плана Баркера».

В письме властям США от 7 января 2019 года представитель Mercury писал, что Дерипаска потеряет $2 млрд, и это самый большой финансовый удар, нанесенный когда-либо по олигарху. По оценке Bloomberg, состояние бизнесмена с 5 апреля 2018 года (санкции были введены на следующий день, 6 апреля) уменьшилось на $3,8 млрд по состоянию на конец февраля 2019 года.

Лоббисты утверждают, что Дерипаска не сможет вернуть эти деньги, что отвечает целям политики США, но ситуация не затронет американский рынок алюминия и рабочие места в стране. Российский бизнесмен будет получать дивиденды на американский счет и получит к ним доступ только в том случае, если власти США снимут с него персональные санкции. «Успешная реализация плана Баркера сохранит рабочие места 100 тыс. человек в 14 странах мира», — заключают лоббисты.

На днях конгресс США опубликовал обновленный законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). В новой версии, в том числе, предусмотрены ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Экс-министр энергетики Великобритании лорд Баркер стал главой совета директоров En+ Group в октябре 2017 года. После того, как Минфин США внес Дерипаску, а также принадлежавшие ему активы в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) в апреле прошлого года, Баркер вместе с лоббистами подготовил план, предусматривающий сокращение доли бизнесмена в En+ ниже 50% и передачу этих акций в управление структуре, которую одобрит OFAC.

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После длительных переговоров ​Минфин США в конце января 2019 года снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», а Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до 44,95%, причем не получил за это денег. Решению Минфина противостояли демократы как в сенате, так и в палате представителей — нижней палате конгресса США. Однако поскольку в сенате не хватило голосов, чтобы довести документ до стадии голосования, демократы не смогли заблокировать это решение.

Теперь ​Дерипаска не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании заняли граждане США и Великобритании. ВТБ, который ранее владел 7,35%, стал держателем еще 22% акций En+, однако голосовать банк может лишь пакетом акций, которым владел до сделки. Еще небольшую долю получил благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело». Но голосовать пакетом в общем количестве 37,7% будет траст, состоящий из независимых попечителей, в который входят Артур Додж, род деятельности которого в En+ не уточнили, старший операционный управляющий Pegasus Capital Advisors Дэвид Крейн и юрист по корпоративным вопросам Ди Джей Бейкер, ​а также юридическая фирма Ogier Global Nominee (Jersey) Limited. Она консультировала En+ в ходе размещения акций на Лондонской бирже осенью 2017 года.

Введение санкций против крупнейшей за пределами Китая алюминиевой компании в мире UC Rusal взвинтило цену на металл до пика за последние шесть лет — до $2,6 тыс. за т на Лондонской бирже металлов (LME). Поскольку в случае взаимодействия с фигурантами списка SDN компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции, от UC Rusal дистанцировались многие контрагенты. UC Rusal принадлежат заводы в разных странах, а американские санкции представляли риски для их деятельности, поэтому лоббистам En+ присоединились также власти различных стран, в том числе, Ирландии, где находится глиноземный завод Rusal Aughinish.

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова
Теги: Дерипаска
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