СПЧ прибавил в либеральности

Утвержден новый состав президентского совета по правам человека

Владимир Путин впервые встретится с обновленным составом Совета по правам человека 11 декабря — накануне Дня Конституции. После ротации СПЧ стал более либеральным, но ему не хватает реальных полномочий, отмечают эксперты

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

​О планируемой на 11 декабря ​встрече Владимира Путина с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК эту информацию. «Да, такое мероприятие готовится», — сказал он РБК.​​

За неделю до этого, 4 декабря, правозащитники встретятся с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, отметил один из источников РБК, близкий к Кремлю. Эту информацию РБК подтвердил член СПЧ Андрей Бабушкин.

Заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров рассказал РБК, что на встрече с Кириенко ​планируется поднять несколько вопросов, в том числе о «разгроме» местного самоуправления, обсудить экологические проблемы, упрощение регистрационного учета. Обычно встреча с Кириенко длится несколько часов в отличие от примерно полуторачасовой беседы с президентом, отметил собеседник РБК. «Президенту мы представим три-четыре основных доклада, в том числе про пытки, антиэкстремистское законодательство», — добавил Бобров.

Традиционно президент в конце каждого года встречается с членами СПЧ, и они излагают ему наиболее актуальные, по их мнению, проблемы. На встрече с президентом в конце 2016 года члены СПЧ жаловались на ФСИН, новый состав ОНК и Общественную палату, а также просили поправить закон об иноагентах, защитив Левада-центр и «Мемориал».

Кто вошел в новый состав СПЧ

Список общественных деятелей, которые войдут в новый состав СПЧ, был утвержден главой государства в понедельник, 3 декабря. Соответствующий указ был опубликован на сайте СПЧ.

Председателем СПЧ остался Михаил Федотов. Его заместителем будет глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, ответственным секретарем СПЧ — глава московского отделения организации «Ассоль» Ирина Киркора.

Всего в состав совета вошел 51 человек, в том числе журналисты, адвокаты, правозащитники. Среди новых членов СПЧ — глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор «Архнадзора» Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, политолог Екатерина Шульман, режиссер Александр Сокуров, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе.

В ходе ротации совет покинули 16 человек. Среди них политик Ирина Хакамада, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Что может измениться в деятельности СПЧ

В СПЧ традиционно входят как лояльные власти общественные деятели, так и ее критики. СПЧ всегда был органом «для выпуска пара», но до последней ротации в нем был более четкий баланс между лоялистами и либералами, отметил политолог Николай Миронов. Обновление СПЧ усилило либеральное крыло, и теперь он выглядит как будто более оппозиционным, считает он. Режиссер Сокуров, журналистка Винокурова и политолог Шульман могут прибавить СПЧ динамики и публичности, считает политолог Константин Калачев.

СПЧ был создан указом президента России в ноябре 2004 года на основе Комиссии по правам человека при президенте. Совет не обладает законотворческой инициативой, являясь консультационным органом при главе государства. Заявленная цель СПЧ — содействие главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области. В составе совета функционирует ряд рабочих групп и временных комиссий по широкому кругу задач — от социальных прав и развития НКО до военно-гражданских проблем и исторической памяти.

Несмотря на отсутствие реальных полномочий СПЧ запомнился несколькими резонансными инициативами. В 2011 году он предложил учредить общенациональную государственно-общественную программу «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Члены СПЧ регулярно высказывались в защиту участников оппозиционных митингов и критиковали жестокость силовых структур при разгоне протестных акций, публично контролировали расследование убийства Бориса Немцова. Некоторые идеи ​СПЧ понимания у исполнительной власти не встречали. В частности, совет в этом году предлагал отмечать выборы президента амнистией. На прямой линии Владимир Путин заявил, что в России не существует традиции объявлять амнистию осужденным в связи с выборами главы государства, а правом выдвигать соответствующие инициативы обладает не президент, а парламент.

СПЧ в первую очередь — это возможность установления диалога с оппозиционными активистами и дополнительный канал для сигналов с мест о тех или иных нарушениях прав человека, отмечает политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его мнению, за последние годы сложно вспомнить какие-либо резонансные примеры успешной деятельности СПЧ. Сможет ли изменить ситуацию очередной состав совета — зависит от активности его новых членов и их желания заниматься правозащитной деятельностью, находясь на диалоге с Кремлем, заключил Фетисов.

Совет — площадка для коммуникации и формирования общественного мнения, но реальное влияние СПЧ на принимаемые решения невелико, полагает Миронов. Ждать эффективных и ярких действий от консультативного органа не стоит, согласен Калачев.